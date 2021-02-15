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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen CEO'su: Yaklaşan Apple Car'dan korkmuyoruz

    Apple'ın uzunca bir süredir geliştirdiği söylenen Project Titan adlı sürücüsüz otomobille ilgili tartışmalara Volkswagen CEO'su Herbert Diess de katıldı.
    15 Şubat 2021, 19:30 (2 gün)
    2,3b
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    30
    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Volkswagen CEO'su: Yaklaşan Apple Car'dan korkmuyoruz
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    Son zamanlarda Apple'ın dahili kod adı "Project Titan" olan tescilli bir sürücüsüz otomobil üzerinde çalıştığı söylentileri iyice yayılmış durumda. Şirket görünüşe göre proje üzerinde çalışmaya 2014 yılında başlamıştı ve kısa bir süre önce ortaya çıkan söylentiler, Apple'ın sürücüsüz otomobilinin önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkacağı yönünde. Ancak Volkswagen CEO'su bunun kendileri için bir tehdit oluşturacağına inanmıyor.

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    MacRumors'un raporuna göre, otomobil üreticisinin üst düzey yöneticisi Apple Car'dan "korkmadığını" belirtti. CEO Herbert Diess'e göre, Cupertino merkezli devin piyasaya süreceği söylenen sürücüsüz otomobili, 2 trilyon ABD Doları otomobil endüstrisini bir gecede sollamayacak. Apple henüz bir otomobil üzerinde çalıştığını doğrulamamış olsa da Diess, söylentilerin ve raporların "mantıklı" olduğuna inanıyor. Zira iPhone üreticisi zaten pil teknolojisi, yazılım ve tasarım konusunda uzmanlığa sahip.

    Volkswagen CEO'su: Yaklaşan Apple Car'dan korkmuyoruz
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    Apple otomobil üretecek teknolojiye sahip

    Volkswagen CEO'suna göre Apple, bir otomobil yaratmak için bu alanlardaki uzmanlığını etkin bir şekilde kullanabilir. Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, dünyanın ve Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri. Dolayısı ile sektörde de önemli bir yere sahip. Buna paralel olarak da şirketin başındaki isim, Apple'ın bu girişimlerinden endişe duymuyor ve piyasadaki konumlarını etkilemeyeceğine inanıyor.

    Apple ise elektrikli otomobil projesi için Hyundai ve Kia ile işbirliği görüşmelerinde bulundu ancak olumlu bir sonuç alınamadı. Şirketin son olarak da Japon otomotiv şirketi Nissan'ın nabzını yokladığı ve bu şirketle de görüşmelerin henüz ilerlemeden sonlandırıldığı bildirildi. Her şeye rağmen analistler, önümüzdeki beş ila yedi yıl içinde Apple Car'ın piyasaya sürülebileceğine inanıyorlar.



    https://www.macrumors.com/2021/02/14/volkswagen-not-afraid-of-apple-car/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C cand. 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vw alacak keriz doğu avrupalı ortadoğulu bulunur elbet
    Yanıtla +15
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    WB 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Korkma tabi hepinizin sonu geldi. Anca fason uretici olursunuz bundan sonra. Atin fava bekleyin.



    Tesla, apple vs disinda baska yeni markalar da girince asil o zaman gor sen cumbusu..
    Korkma tabi hepinizin sonu geldi. Anca fason uretici olursunuz bundan sonra. Atin fava bekleyin. Tesla, apple vs disinda baska yeni markalar d...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    cseyfe 2 gün ( Mesaj Silindi )
    salak bir ceo

    daha togg dan haberi yok. asil ondan korkmasi gerekiyor
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    mahmut_emmi 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    alıntıdır:

    "VW sadece bir otomobil üreticisi.

    Apple Dünya Yazılım ve Teknoloji devi.

    Valla Adamın içinden geçerler ruhu duymaz VW'in."



    yok yaw yanılıyorsun. VW sıradan bir yoğurt üreticisi, bilim teknoloji yazılım VW'nin bilmediği konular. sadece sütten yoğurt yapan basit bir firma.
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    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu işin en iyilerin başındasınız bi zahmet korkmayın
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    snoppy 1 gün ( Mesaj Silindi )
     Zira iPhone üreticisi zaten pil teknolojisi konusunda uzmanlığa sahip.

    telefonu 1 günü zor çıkartan pil uzmanı
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    temmuzaksami 1 gün ( Mesaj Silindi )
    applenin başarılı olamayacağı tek konu bu olucak bence
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    drknl35 (DORUK NİL) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Korkmazsa korkmasın. Yenilenmeyen tarihe gömülür bu kadar basit.
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    linqs (Hagaan Clause) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Taycan ve id serileri ortada , geçmiş otomobil altyapilarini da dusunursek tesla ve apple vag grubu ile rekabet edebilecek bi arac yaparsa onlar icin buyuk basaridir ..
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    Mr. Jingles 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu söyleyerek Apple’ın reklamını yapıyorsun.
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    emrtkn (Emre TEKİN) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Siz sadece kapı kapanma sesini TOK yapın.

    Türkiye de %300 kâr bile koysanız araç başı satarsınız.

    Önemli olan kapı kapanma sesinin TOK olması.
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    J justbejust 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple otomobil üreteceğine yonga üretsin, darboğaz yapmasın.
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    cseyfe 2 gün ( Mesaj Silindi )
    salak bir ceo

    daha togg dan haberi yok. asil ondan korkmasi gerekiyor
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    2281 kez okundu.
    28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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