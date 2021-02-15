Volkswagen CEO'su: Yaklaşan Apple Car'dan korkmuyoruz

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Son zamanlarda Apple'ın dahili kod adı "Project Titan" olan tescilli bir sürücüsüz otomobil üzerinde çalıştığı söylentileri iyice yayılmış durumda. Şirket görünüşe göre proje üzerinde çalışmaya 2014 yılında başlamıştı ve kısa bir süre önce ortaya çıkan söylentiler, Apple'ın sürücüsüz otomobilinin önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkacağı yönünde. Ancak Volkswagen CEO'su bunun kendileri için bir tehdit oluşturacağına inanmıyor.

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MacRumors'un raporuna göre, otomobil üreticisinin üst düzey yöneticisi Apple Car'dan "korkmadığını" belirtti. CEO Herbert Diess'e göre, Cupertino merkezli devin piyasaya süreceği söylenen sürücüsüz otomobili, 2 trilyon ABD Doları otomobil endüstrisini bir gecede sollamayacak. Apple henüz bir otomobil üzerinde çalıştığını doğrulamamış olsa da Diess, söylentilerin ve raporların "mantıklı" olduğuna inanıyor. Zira iPhone üreticisi zaten pil teknolojisi, yazılım ve tasarım konusunda uzmanlığa sahip.

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Apple otomobil üretecek teknolojiye sahip

Volkswagen CEO'suna göre Apple, bir otomobil yaratmak için bu alanlardaki uzmanlığını etkin bir şekilde kullanabilir. Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, dünyanın ve Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri. Dolayısı ile sektörde de önemli bir yere sahip. Buna paralel olarak da şirketin başındaki isim, Apple'ın bu girişimlerinden endişe duymuyor ve piyasadaki konumlarını etkilemeyeceğine inanıyor.

Apple ise elektrikli otomobil projesi için Hyundai ve Kia ile işbirliği görüşmelerinde bulundu ancak olumlu bir sonuç alınamadı. Şirketin son olarak da Japon otomotiv şirketi Nissan'ın nabzını yokladığı ve bu şirketle de görüşmelerin henüz ilerlemeden sonlandırıldığı bildirildi. Her şeye rağmen analistler, önümüzdeki beş ila yedi yıl içinde Apple Car'ın piyasaya sürülebileceğine inanıyorlar.

https://www.macrumors.com/2021/02/14/volkswagen-not-afraid-of-apple-car/

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