Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID Buzz, Avrupa'da satışa çıkıyor

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Volkswagen Ticari Araçlar Müdürü Carsten Intra, tamamen elektrikli ID Buzz minibüsünü pazara sunma planlarının ayrıntılarını paylaştı.

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Intra, minibüsün önümüzdeki yıl Avrupa'da görücüye çıkacağını söyledi. Bu bölgede, yolcu ve ticari versiyonların yanı sıra standart ve genişletilmiş versiyonlarda sunulacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise minibüs 2023'te piyasaya çıkacak ve burada sadece genişletilmiş bir tabana sahip yolcu versiyonununda sunulması planlanıyor.

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Otonom versiyonu da olacak

ID Buzz'ın pil kapasitesinin üç versiyonu olacak. Baz model, arkadan çekişli bir sistemle donatılacak ve elektrikli motoru 200 beygir gücünde olacak. En pahalı modifikasyon, dört tekerlekten çekişli ve 300 beygir seviyesinde güç üretecek.

Avrupa'da ID Buzz'ın ticari versiyonunun, diğer özelliklerin yanı sıra, gelişmiş bir otopilot sistemine sahip tamamen otonom bir araç olarak sunulması planlanıyor. Ancak bu seçenek normal modellerden biraz daha geç çıkacak. ID Buzz üretiminin Hannover'da yapılacağı da gelen haberler arasında. Volkswagen grubunun çeşitli elektrikli crossover modelleri de bu fabrika da üretilecek. Volkswagen'in Elektrikli minibüsünün fiyatı ise henüz belli değil.

https://www.caranddriver.com/news/a35940134/vw-id-buzz-us-on-sale-date/

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