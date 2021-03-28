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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID Buzz, Avrupa'da satışa çıkıyor

    Alman otomotiv devi Volkswagen'in üst düzey yöneticilerinden Carsten Intra, şirketin tamamen elektrikli minübüsünün 2022 yılında Avrupa'da piyasaya sürüleceğini açıkladı.
    28 Mart 2021, 15:00 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID Buzz, Avrupa'da satışa çıkıyor
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    Volkswagen Ticari Araçlar Müdürü Carsten Intra, tamamen elektrikli ID Buzz minibüsünü pazara sunma planlarının ayrıntılarını paylaştı.

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    Intra, minibüsün önümüzdeki yıl Avrupa'da görücüye çıkacağını söyledi. Bu bölgede, yolcu ve ticari versiyonların yanı sıra standart ve genişletilmiş versiyonlarda sunulacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise minibüs 2023'te piyasaya çıkacak ve burada sadece genişletilmiş bir tabana sahip yolcu versiyonununda sunulması planlanıyor.

    Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID Buzz, Avrupa'da satışa çıkıyor
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    Otonom versiyonu da olacak

    ID Buzz'ın pil kapasitesinin üç versiyonu olacak. Baz model, arkadan çekişli bir sistemle donatılacak ve elektrikli motoru 200 beygir gücünde olacak. En pahalı modifikasyon, dört tekerlekten çekişli ve 300 beygir seviyesinde güç üretecek.

    Avrupa'da ID Buzz'ın ticari versiyonunun, diğer özelliklerin yanı sıra, gelişmiş bir otopilot sistemine sahip tamamen otonom bir araç olarak sunulması planlanıyor. Ancak bu seçenek normal modellerden biraz daha geç çıkacak. ID Buzz üretiminin Hannover'da yapılacağı da gelen haberler arasında. Volkswagen grubunun çeşitli elektrikli crossover modelleri de bu fabrika da üretilecek. Volkswagen'in Elektrikli minibüsünün fiyatı ise henüz belli değil.



    https://www.caranddriver.com/news/a35940134/vw-id-buzz-us-on-sale-date/
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheCaliph_ 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hippie torunlarına müjde ama Türkiye'de yaşamayanlarına tabii ki.
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    wehrmacht (- -) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    300 500 beygürler havada kişniyorda menzil önemli şarj süresi önemli pil ömrü önemli...
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) wehrmacht
    150-180km üstü hızların bir anlamı olmadığı gibi 200bg-300bg rakamlarından sonra da daha güçlüsüne gerek kalmıyor, şu arabayı türk tipi full doldurduğunda 200bg-500nm tork üreten bir araç rahat rampa bayır demez taşır durur. oysa o rampalardan yada şehir içi trafik gibi gidişlerde misal bayram dönüşü yolda kalma durumu olmaması için her arabaya birde power bank almak zorunda olacağız. diyeceğim o ki bu arabanın gerçek testlerde 350-430km arasında baratya ömrü çıkması bence asıl dikkat edilecek nokta. madem böyle bir araç yaptın hususi 130bg 300nm'lik motor yap bataryayı 60kwh yerine 120kwh ile değiştir. Son olarak arabanın gücüne göre fiyatlandırma olayı neden elektrikli arabalarda bataryasına göre diye değişti ki yoksa benmi yanlış anladım. bu bürokratların aramızdan çıkması kötü, böylece iş güzarlıkları yetmemiş gibi birde iş bilmemezlikleri yüzünden onların danışmanlığı ile getirilen sistemlerde tabloya baktığımda insanın sinirlerine oynadıklarını görüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rasputin13 (A T) 5 dk. ( Mesaj Silindi ) wehrmacht
    VW açıklamasında 430-600 km arası menzile sahip versiyonlar geleceğini söylemişti. Güncel ID modelleri de 400 km menzilli diye biliyorum. Ek olarak 125 kW DC sarj ile 38 dakikada %80 dolum gibi özellikleri var. Normal sarjla ile 7.5 saatte tam dolum.
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    cocainbar (Cocain bar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    40-60bin eur araliginda cikacakmis konfigurasyonuna gore. 60-100kwh pil secenekleri ile 300-500km arasi yol gidilcekmis deniyor
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    E emreplt 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu elektrikli araçlar corona gibi yaka silktirecek birşey olacak
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    A amadeus99 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergisi belli yüzde 60 ötv ooo yeeee.
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    MyWorldLife (Efe Can) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu elektrikli araçlar yaygınlaşınca, 6 ayda bir yeni model akıllı telefon çıkaran Samsung gibi zırt pırt yeni modeller çıkacaksa işimiz var valla...



    Abuk subuk isimli sürekli yeni arabalar peydahlanıyor
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