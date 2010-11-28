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Volkswagen, 'küçük' insanlar için prototip bir model üretti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,9b
1
35
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Volkswagen, 'küçük' insanlar için prototip bir model üretti
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Doğuştan 'küçük' insanların bu büyük dünyadaki günlük yaşamda ne kadar zorlandıklarını tahmin edebilirsiniz.Ama teknolojinin ilerlemesiyle onlar da otomobil sürmenin rahatlığına kavuşacaklar gibi görünüyor. Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Brezilya fabrikasında üretilen model prototip bir model olsa da önümüzdeki yıllarda üretim versiyonunun yollara çıkabileceği belirtiliyor.

Brezilya pazarını önemli modellerinden Gol'ün ölçülerinin yaklaşık olarak %30 küçültülmesiyle ortaya çıkan Mini-Gol, yalnızca 2.25 metre uzunluğunda. Otomobilin yüksekliği de azaltılmış olduğundan en fazla 1.53 metre uzunluğundaki insanlar koltuklara oturabiliyor. Videoda da görebileceğiniz gibi gerçek modelin tamamen aynısı ve boyutları azaltılmış bir versiyonu olan Mini-Gol 5.5 beygir güç üreten bir motora sahip. Bu motor sayesinde Mini-Gol 27 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

Prototip olarak sadece 2 adet üretilen Mini-Gol, şimdilik fuarlarda sergilenecek gibi görünüyor. Volkswagen'in otomobilin üretim versiyonu için çalışmalara başlayacağı ve bu önemli projeyi gerçekleştireceği düşünülüyor.

Volkswagen, 'küçük' insanlar için prototip bir model üretti
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kadirkayik 9 yıl
gereksiz kazaya sebep olur görülmedi diye yahu normal cocuk bile zor görünüyor. arabaların koltuk ayarı diye birşey var gider onu daha kücük insanlara uyacak şekilde ayarlarsın olur biter. ne böyle kenar mahalleden uyuşturucu falan kacırmak icin yada ne bileyim diger arabaların girmedigi yerlerden böyle şeyler kaçırmak icin miş gibi geliyor neyse yaparlar prototip sonra derler ilk biz yaptık tutmadı ne yapalım (eller iki yana açık pazar tezgahtarı gibin) o birşey degilde sahibine çok kaynarlar park eder arabayı iki kişi alır çöp konteynırını üzerine falan bırakır sahibide ulan lanet olsun bu işe falan derse karışmam
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G7* 9 yıl
küçük müçük ama gerçek jantı var
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Qantas 9 yıl
len şu evropada cüceler bile şanslı....


burda trafiğe çıktığı ilk gün bir tırın altında ezilir kağıt olur.
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DH Misafiri 9 yıl
gereksiz kazaya sebep olur görülmedi diye yahu normal cocuk bile zor görünüyor. arabaların koltuk ayarı diye birşey var gider onu daha kücük insanlara uyacak şekilde ayarlarsın olur biter. ne böyle kenar mahalleden uyuşturucu falan kacırmak icin yada ne bileyim diger arabaların girmedigi yerlerden böyle şeyler kaçırmak icin miş gibi geliyor neyse yaparlar prototip sonra derler ilk biz yaptık tutmadı ne yapalım (eller iki yana açık pazar tezgahtarı gibin) o birşey degilde sahibine çok kaynarlar park eder arabayı iki kişi alır çöp konteynırını üzerine falan bırakır sahibide ulan lanet olsun bu işe falan derse karışmam
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Sunbuloglu 9 yıl
Çok saçma. Anca şehir içinde ve kısa mesafede işe yarar. Onun içinde akülü araçlar var zaten. Buna birde ehliyet gerekir:)
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Akarsu. 9 yıl
Saçmalık.
Lupo'yi alırsın pedal, direksiyon ve koltuğu modifiye edersin, olur biter.
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homebird 9 yıl
Aslında güzel bir düşünce. Ancak iri insanarında düşünülmesi gerekiyor.

2.10 luk dev gibi basketbolcuların hangi araçlara, nasıl bindiklerini hep merak etmişimdir. Heralde 2 kapı araçlar olur tercih ettikleri. Ama çok zor bir hayat gerçekten. Etrafınızdaki herşey size uygun ölçülerde yapılmıyor.

Allahım sana şükürler olsun beni normal yarattığın için.
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BaDRuLe 9 yıl
ama çok tatlı olmuş yahu,

ben bile almak isterim bu arabayı 1.82 boyla nasıl binerim bilmem. belki Mr Hightower gibi ön koltuğu sökerim direk arkaya otururum. ama Mahoni'nin minyatürünü bulmak zor olur gibime geliyor
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Fleetwood1991 9 yıl

homebird

Aslında güzel bir düşünce. Ancak iri insanarında düşünülmesi gerekiyor.

2.10 luk dev gibi basketbolcuların hangi araçlara, nasıl bindiklerini hep merak etmişimdir. Heralde 2 kapı araçlar olur tercih ettikleri. Ama çok zor bir hayat gerçekten. Etrafınızdaki herşey size uygun ölçülerde yapılmıyor.

Allahım sana şükürler olsun beni normal yarattığın için.


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darkaura 9 yıl
vw milletle dalgami geciyor anlamadim. 5.5bg guc, 27km/s hiz, bu bildigin cocuk arabasi. ozurlu vatandaslarin zaten bu ozelliklere yakin akulu araclari var.
gercekten kucuk insanlari dusunuyor olsalardi trafikde normal insan gibi dolasabilcekleri bir arac yaparlardi. zor bir seyde degil. normal olcu bir aracin sofor mahalini bu insanlara gore uydurursun. uretim bandindada cok bir degisiklik istemez, maliyeti artirmaz.
bu sayede kucuk insanlarda her vatandas gibi ulasim ihtiyaclarini karsilarlar. sonucda bu insanlar geri zekali degiler akli baslarinda yetiskinler. ama vw, al bunla bahcede oyna der gibi cocuk muamelesi yapmis, yazik.
bence vw'nin derdi: kucuk olsun sirin olsun, dikkat ceksin, sirket olarak insanlara ne kadar duyarliyiz imaji versin.
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Vincent54 9 yıl
arabayı küçülteceklerine sürücü tarafını ayarlasalardı daha mantıklı olurdu.ama sonuçta buda bi uğraş olmuş
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Perikard 9 yıl
Güzel düşünce fakat geliştirilmesi gereken yerleri var.
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fuckulteli 9 yıl
Küçük insanın aracı sürebilmesi için sürücü kısmını küçük insanlara göre tasarlasalarmış, şimdi bu adamın hiç normal boyutlarda arkadaşı olmayacak mı? Hem 27km/h nedir yahu trafikte çok az bu hız.
Bu araç şu haliyle günümüzdeki akülü arabaların yerini alır ancak. Go kart araçları bile bunlardan hızlı yahu :D
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StreamRolleR 9 yıl
5.5 Beygir motor ney ya :S
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Coşkun 9 yıl
zaten arabalarını da yüzde 90 küçük kafalılar alıyordu. pek bir şey değişmemiş.
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seco917 9 yıl
Keşke trafikte gidebilecek kapasitesi olan bir araç yapsalarmış. Sonuçta onların da araba kullanma ihtiyaçları var.
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Karbon 12 9 yıl
Aslında sayısal tezgahlı üretim biraz daha hızlansa gecekte her bedene göre otomobil üretilebilir. İnsansız üretim ve akıllı bir montaj mantığı gerekiyor sadece.

Mesela ekmek fırını gibi her mahallede bir numerik tezgah olur. Markalar yok olmuş, silinmişlerdir. Tarzlar genlenekselleşmiştir. 42 beden Golf tipi istiyorum dersiniz operatöre, Kruvaze ceket der gibi.
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Batuist 9 yıl
bunlar daha çok çocukların rüyasını süsler.. harika.!!
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Metalurjist 9 yıl
Tehlikeli olmaz mı
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