Volkswagen, 'küçük' insanlar için prototip bir model üretti

Doğuştan 'küçük' insanların bu büyük dünyadaki günlük yaşamda ne kadar zorlandıklarını tahmin edebilirsiniz.Ama teknolojinin ilerlemesiyle onlar da otomobil sürmenin rahatlığına kavuşacaklar gibi görünüyor. Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Brezilya fabrikasında üretilen model prototip bir model olsa da önümüzdeki yıllarda üretim versiyonunun yollara çıkabileceği belirtiliyor.
Brezilya pazarını önemli modellerinden Gol'ün ölçülerinin yaklaşık olarak %30 küçültülmesiyle ortaya çıkan Mini-Gol, yalnızca 2.25 metre uzunluğunda. Otomobilin yüksekliği de azaltılmış olduğundan en fazla 1.53 metre uzunluğundaki insanlar koltuklara oturabiliyor. Videoda da görebileceğiniz gibi gerçek modelin tamamen aynısı ve boyutları azaltılmış bir versiyonu olan Mini-Gol 5.5 beygir güç üreten bir motora sahip. Bu motor sayesinde Mini-Gol 27 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.
Prototip olarak sadece 2 adet üretilen Mini-Gol, şimdilik fuarlarda sergilenecek gibi görünüyor. Volkswagen'in otomobilin üretim versiyonu için çalışmalara başlayacağı ve bu önemli projeyi gerçekleştireceği düşünülüyor.
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burda trafiğe çıktığı ilk gün bir tırın altında ezilir kağıt olur.
Lupo'yi alırsın pedal, direksiyon ve koltuğu modifiye edersin, olur biter.
2.10 luk dev gibi basketbolcuların hangi araçlara, nasıl bindiklerini hep merak etmişimdir. Heralde 2 kapı araçlar olur tercih ettikleri. Ama çok zor bir hayat gerçekten. Etrafınızdaki herşey size uygun ölçülerde yapılmıyor.
Allahım sana şükürler olsun beni normal yarattığın için.
ben bile almak isterim bu arabayı 1.82 boyla nasıl binerim bilmem. belki Mr Hightower gibi ön koltuğu sökerim direk arkaya otururum. ama Mahoni'nin minyatürünü bulmak zor olur gibime geliyor
Merakını gidermek için...
gercekten kucuk insanlari dusunuyor olsalardi trafikde normal insan gibi dolasabilcekleri bir arac yaparlardi. zor bir seyde degil. normal olcu bir aracin sofor mahalini bu insanlara gore uydurursun. uretim bandindada cok bir degisiklik istemez, maliyeti artirmaz.
bu sayede kucuk insanlarda her vatandas gibi ulasim ihtiyaclarini karsilarlar. sonucda bu insanlar geri zekali degiler akli baslarinda yetiskinler. ama vw, al bunla bahcede oyna der gibi cocuk muamelesi yapmis, yazik.
bence vw'nin derdi: kucuk olsun sirin olsun, dikkat ceksin, sirket olarak insanlara ne kadar duyarliyiz imaji versin.
Bu araç şu haliyle günümüzdeki akülü arabaların yerini alır ancak. Go kart araçları bile bunlardan hızlı yahu :D
Mesela ekmek fırını gibi her mahallede bir numerik tezgah olur. Markalar yok olmuş, silinmişlerdir. Tarzlar genlenekselleşmiştir. 42 beden Golf tipi istiyorum dersiniz operatöre, Kruvaze ceket der gibi.