Volkswagen, 'küçük' insanlar için prototip bir model üretti

Doğuştan 'küçük' insanların bu büyük dünyadaki günlük yaşamda ne kadar zorlandıklarını tahmin edebilirsiniz.Ama teknolojinin ilerlemesiyle onlar da otomobil sürmenin rahatlığına kavuşacaklar gibi görünüyor. Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Brezilya fabrikasında üretilen model prototip bir model olsa da önümüzdeki yıllarda üretim versiyonunun yollara çıkabileceği belirtiliyor.

Brezilya pazarını önemli modellerinden Gol'ün ölçülerinin yaklaşık olarak %30 küçültülmesiyle ortaya çıkan Mini-Gol, yalnızca 2.25 metre uzunluğunda. Otomobilin yüksekliği de azaltılmış olduğundan en fazla 1.53 metre uzunluğundaki insanlar koltuklara oturabiliyor. Videoda da görebileceğiniz gibi gerçek modelin tamamen aynısı ve boyutları azaltılmış bir versiyonu olan Mini-Gol 5.5 beygir güç üreten bir motora sahip. Bu motor sayesinde Mini-Gol 27 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

Prototip olarak sadece 2 adet üretilen Mini-Gol, şimdilik fuarlarda sergilenecek gibi görünüyor. Volkswagen'in otomobilin üretim versiyonu için çalışmalara başlayacağı ve bu önemli projeyi gerçekleştireceği düşünülüyor.