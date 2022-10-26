Volkswagen R modelleri 2030 itibarıyla tamamen elektrikli olacak

Burada dikkat çeken nokta ise R performans markasının Volkswagen'den çok daha önce elektriğe geçiş yapacak olması. Zira şirket yetkilileri Autocar'a yaptığı açıklamada R rozeti taşıyan tüm araçların 2030 itibarıyla elektrikli olacağını onayladı. Hatta açıklamayı yapan Reinhold Ivenz, dönüşüm için gerekli adımları atmaya başladıklarını da söyledi.
Volkswagen, konuyla ilgili açıklamasında "planlama aşamasındaki birkaç elektrikli R modeliyle ürün gamını kademeli olarak dönüştüreceğini" belirtti ve şunları ekledi: "Şu anda çeşitli konseptleri ve olasılıkları değerlendiriyoruz. Bunlar arasında sadece gereksinimlerimizi karşılayabilen R modellerini satışa sunacağız. Kesin olan şey şu ki: R'ın geleceği elektrikte."
Volkswagen'in açıklamasına göre, elektrikli R modellerinde daha önce geliştirilen prototip ve konseptlerden alınan teknolojiler görebiliriz. Örneğin; 2019'da Pikes Peak tırmanma rekorunu kıran ve uzun süre elinde tutan Volkswagen ID. R da tamamen elektrikli bir prototip. Söz konusu konsept, 680 hp güç ve 650 Nm tork üreten motorları, 43 kWsa bataryası ve 2,25 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresiyle dikkat çekmeyi başarmıştı.
Autocar'ın belirttiğine göre gelecek R modellerinde yeni Ölçeklenebilir Sistemler Platformu'nun (SSP) kullanılması muhtemel. Zira bu platform 2026'tan itibaren grubun tüm markalarında kullanılacak tek elektrikli araç platformu olacak. Volkswagen ayrıca elektrikli R modellerinde "hızlı ve kullanışlı şarj" konusunda yoğun mesai harcayacaklarını da söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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