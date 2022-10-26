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    Volkswagen R modelleri 2030 itibarıyla tamamen elektrikli olacak

    Golf R, Tiguan R ve T-Roc R gibi modellerle tanıdığımız R performans markası elektrifikasyon sürecini Volkswagen'den önce tamamlayacak. Bu konuda Autocar'a yapılan açıklamalar var.
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    Volkswagen R modelleri 2030 itibarıyla tamamen elektrikli olacak Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, pek çok üretici 2035'te yeni standartların devreye girmesiyle birlikte Avrupa'da sadece elektrikli araç satan bir otomotiv şirketi haline gelecek. Elbette onun bir parçası olan, performanslı araçlar geliştirmeye yönelik 'R' markası da bu dönüşümün dışında kalmayacak.

    Burada dikkat çeken nokta ise R performans markasının Volkswagen'den çok daha önce elektriğe geçiş yapacak olması. Zira şirket yetkilileri Autocar'a yaptığı açıklamada R rozeti taşıyan tüm araçların 2030 itibarıyla elektrikli olacağını onayladı. Hatta açıklamayı yapan Reinhold Ivenz, dönüşüm için gerekli adımları atmaya başladıklarını da söyledi.

    Volkswagen, konuyla ilgili açıklamasında "planlama aşamasındaki birkaç elektrikli R modeliyle ürün gamını kademeli olarak dönüştüreceğini" belirtti ve şunları ekledi: "Şu anda çeşitli konseptleri ve olasılıkları değerlendiriyoruz. Bunlar arasında sadece gereksinimlerimizi karşılayabilen R modellerini satışa sunacağız. Kesin olan şey şu ki: R'ın geleceği elektrikte."

    Volkswagen R modelleri 2030 itibarıyla tamamen elektrikli olacak Tam Boyutta Gör
    Bu noktada mevcut %100 elektrikli ID modelleri R logolu performanslı versiyonlara sahip ilk modeller olabilir. Örneğin geçen yıllarda performanslı elektrikli crossover olarak ID 4 R'ın gelebileceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. Alman üretici ayrıca ID Aero ve Project Trinity kod adlı elektrikli araç projeleri de geliştiriyor. Bunların üretim versiyonları da ileride R logosu için aday olabilir.

    Volkswagen'in açıklamasına göre, elektrikli R modellerinde daha önce geliştirilen prototip ve konseptlerden alınan teknolojiler görebiliriz. Örneğin; 2019'da Pikes Peak tırmanma rekorunu kıran ve uzun süre elinde tutan Volkswagen ID. R da tamamen elektrikli bir prototip. Söz konusu konsept, 680 hp güç ve 650 Nm tork üreten motorları, 43 kWsa bataryası ve 2,25 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresiyle dikkat çekmeyi başarmıştı.

    Autocar'ın belirttiğine göre gelecek R modellerinde yeni Ölçeklenebilir Sistemler Platformu'nun (SSP) kullanılması muhtemel. Zira bu platform 2026'tan itibaren grubun tüm markalarında kullanılacak tek elektrikli araç platformu olacak. Volkswagen ayrıca elektrikli R modellerinde "hızlı ve kullanışlı şarj" konusunda yoğun mesai harcayacaklarını da söyledi.

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