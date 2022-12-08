Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında yeni bir elektrikli SUV üretecek

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen, Wolfsburg fabrikasını elektrikli araç üretim kampüsüne dönüştürmek adına 460 milyon euro yatırım yapacağını duyurdu. Makyajlı Volkswagen ID.3, yenilenmesinin ardından bu fabrikada da üretime girecek. Volkswagen ayrıca bu fabrikada yeni çıkaracağı elektrikli SUV modelini de üretecek.

Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeliyle ilgili bilgiler şimdilik kısıtlı ancak Tiguan boyutlarında olacağı konuşuluyor. Mevcut ID.4 ve ID.5 modellerine katılacak olan SUV'un MEB+ platformunu kullanacağı açıklandı. Grubun pek çok elektrikli modelinin altyapısını oluşturan MEB platformunun yenilenen versiyonu olan MEB+'ın daha yüksek şarj gücü ve daha uzun menzil gibi önemli avantajları var.

Tam Boyutta Gör Yeni SUV için henüz belli bir zaman aralığı verilmedi ancak Volkswagen'in MEB+ platformunda grubun Salzgitter'daki kendi fabrikasında üreteceği yeni pilleri kullanacağını biliyoruz. Söz konusu fabrikanın 2025 yılında üretime başlayacağını göz önünde bulundurunca elektrikli SUV için de önümüzde epey bir zaman olduğunu düşünmek pek de yanlış olmaz. Volkswagen ayrıca bu tarih dolaylarında 25 bin euroluk giriş seviyesi bir elektrikli model de tanıtmayı planlıyor.

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MEB+ platformunun ana getirileri arasında yukarıda da belirttiğimiz gibi daha yüksek menzil ve şarj gücü var. Şirket bu platformla birlikte kullanıcılarına 700 kilometreye kadar sürüş menzili sunmayı hedefliyor. DC hızlı şarj konusunda ise 175 - 200 kW arasında şarj hızı mümkün olacak.

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Volkswagen, Wolfsburg tesisinde yeni bir elektrikli SUV üretecek