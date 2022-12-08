Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında yeni bir elektrikli SUV üretecek

Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeliyle ilgili bilgiler şimdilik kısıtlı ancak Tiguan boyutlarında olacağı konuşuluyor. Mevcut ID.4 ve ID.5 modellerine katılacak olan SUV'un MEB+ platformunu kullanacağı açıklandı. Grubun pek çok elektrikli modelinin altyapısını oluşturan MEB platformunun yenilenen versiyonu olan MEB+'ın daha yüksek şarj gücü ve daha uzun menzil gibi önemli avantajları var.
MEB+ platformunun ana getirileri arasında yukarıda da belirttiğimiz gibi daha yüksek menzil ve şarj gücü var. Şirket bu platformla birlikte kullanıcılarına 700 kilometreye kadar sürüş menzili sunmayı hedefliyor. DC hızlı şarj konusunda ise 175 - 200 kW arasında şarj hızı mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım