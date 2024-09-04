Volkswagen, araç içi yapay zeka sesli asistanına ChatGPT'yi ekliyor

Uygulamanın 6 Eylül'de başlaması planlanıyor
Bu uygulamanın 6 Eylül'de başlaması ve yılın ilerleyen dönemlerinde diğer araçların da bu uygulamaya kavuşması planlanıyor. ChatGPT'ye erişmek için sürücülerin Volkswagen'in Plus Speech with AI servisine abone olması gerekiyor.
Şirket, 2025 modellerinin çoğunu bu yeni yapay zeka sesli asistan yeteneğiyle donatmayı planladığını açıkladı. ID.4 ve ID Buzz gibi modeller bu özelliği üç yıl boyunca ücretsiz sunarken, GTI, Golf R ve Tiguan gibi modeller ise bir yıl boyunca ücretsiz olarak sunacak. Jetta, Jetta GLI ve Taos sahiplerinin bu servise bağımsız olarak abone olmaları gerekecek.
Volkswagen, Atlas ve Atlas Cross Sport'un 2026'dan önce ChatGPT ile donatılmayacağını belirtti. ChatGPT'nin entegrasyonu ilk olarak Volkswagen tarafından Ocak ayındaki CES'te duyuruldu ancak o zaman uygulamaya ilişkin detaylar açıklanmamıştı.
Volkswagen'in geliştirilmiş IDA sistemi belirli görevler için doğal dil isteklerini işleyebiliyor. Örneğin, bir kullanıcı "üşüdüğünü" söylerse, sistem kullanıcının ısıtmayı açmak istediğini anlayacak. Restoran tavsiyesi istemek veya chatbot'un bir hikayeyi anlatmasını istemek gibi daha karmaşık istekler ise Cerence tarafından bulutta işlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.