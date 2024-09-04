Volkswagen, araç içi yapay zeka sesli asistanına ChatGPT'yi ekliyor

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, araç içi AI sesli asistanı IDA'yı artık ChatGPT ve diğer bulut tabanlı modelleri içerecek şekilde yükseltti. Geliştirilmiş asistan, 2025 Jetta ve Jetta GLI ve 82kWh bataryaya sahip 2024 ID.4 ile piyasaya sürülecek.

Uygulamanın 6 Eylül'de başlaması planlanıyor

Bu uygulamanın 6 Eylül'de başlaması ve yılın ilerleyen dönemlerinde diğer araçların da bu uygulamaya kavuşması planlanıyor. ChatGPT'ye erişmek için sürücülerin Volkswagen'in Plus Speech with AI servisine abone olması gerekiyor.

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Şirket, 2025 modellerinin çoğunu bu yeni yapay zeka sesli asistan yeteneğiyle donatmayı planladığını açıkladı. ID.4 ve ID Buzz gibi modeller bu özelliği üç yıl boyunca ücretsiz sunarken, GTI, Golf R ve Tiguan gibi modeller ise bir yıl boyunca ücretsiz olarak sunacak. Jetta, Jetta GLI ve Taos sahiplerinin bu servise bağımsız olarak abone olmaları gerekecek.

Volkswagen, Atlas ve Atlas Cross Sport'un 2026'dan önce ChatGPT ile donatılmayacağını belirtti. ChatGPT'nin entegrasyonu ilk olarak Volkswagen tarafından Ocak ayındaki CES'te duyuruldu ancak o zaman uygulamaya ilişkin detaylar açıklanmamıştı.

Volkswagen'in geliştirilmiş IDA sistemi belirli görevler için doğal dil isteklerini işleyebiliyor. Örneğin, bir kullanıcı "üşüdüğünü" söylerse, sistem kullanıcının ısıtmayı açmak istediğini anlayacak. Restoran tavsiyesi istemek veya chatbot'un bir hikayeyi anlatmasını istemek gibi daha karmaşık istekler ise Cerence tarafından bulutta işlenecek.

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Volkswagen, yapay zeka sesli asistanına ChatGPT'yi ekliyor