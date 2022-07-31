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    Volkwagen, elektrikli 'uçan taksi' prototipini tanıttı: 200 km menzil sunacak

    Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi Volkwagen, elektrikli 'uçan taksi' prototipi V.MO'yu tanıttı. Yeni araç 200 Km'ye varan menzil kapasitesi ile şehirler arası yolculuklarda kullanılacak. 
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    Volkwagen, ilk elektrikli 'uçan taksi' prototipini tanıttı
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    Elektrikli eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) hava araçlarının gelişimi ile birlikte, dev otomobil üreticilerin de bu alana olan yatırımları sürüyor. Bu hafta dev otomobil üreticisi Volkswagen Group China, 'V.MO'isimli yeni uçan taksi prototipini tanıttı.

    Test uçuşları bu yıl içerisinde gerçekleşecek

    Bildirilenlere göre İngiltere merkezli tasarım şirketi Tangerine, Çin merkezli havacılık şirketi Sunward ve Volkswagen tarafından ortaklaşa geliştirilen V.MO, şehirler arası yolcu taşımacılığı görevini üstlenecek. Bununla birlikte 2m uzunluğa ve 10,6m genişliğe sahip olan yeni prototip, dikey kalkış için sekiz yatay rotor ve uçuş için iki adet dikey arka iticiden güç alacak.

    Volkswagen China, nihai ticari modelin tamamen otonom olacağını ve dört yolcu artı bagaj ile beraber 200 km'ye (124 mil) kadar menzil sunacağını belirtiyor. Buna ek olarak mevcut prototipin test uçuşları yıl sonuna kadar başlayacak ve önümüzdeki yaz sonunda, aracın geliştirilmiş bir prototip versiyonu kuzey yarım kürede test edilecek.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 8 saat önce

    Çok güzel yaw

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