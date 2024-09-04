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Tam Boyutta Gör Volvo, tek bir şarjla 600 km'ye kadar menzil sunan elektrikli kamyonunu tanıttı. Volvo'nun 300 km menzil sunan FH Electric isimli kamyonunun uzun menzilli versiyonu olan model ile, çok daha uzun mesafelere şarj etmeye ihtiyaç duyulmadan taşımacılık yapmak mümkün olacak.

Volvo, kamyonun teknik özelliklerini henüz açıklamadı ancak 300 km menzilli versiyonunun 540 kWh kapasiteli 6 adet batarya paketi olduğunu biliyoruz. Yeni modelin 1 MWh'in üzerinde batarya kapasitesine sahip olması muhtemel.

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Batarya ve güç aktarma organı geliştirildi

Volvo, yeni kamyonun e-aks isimli aktarmanı organı sayesinde, çok daha fazla batarya alanına izin verdiğini belirtiyor. Yeni FH Electric ayrıca, daha verimli pillere, geliştirilmiş bir pil yönetim sistemine ve verimli bir güç aktarma organına sahip.

Yeni Volvo FH Electric, 2025'in ikinci yarısında satışa sunulacak. Volvo, şu ana kadar dünya çapında 46 ülkedeki müşterilerine 3.800'den fazla elektrikli kamyon teslim etmiş durumda.

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Volvo, 600 km menzilli elektrikli kamyonunu tanıttı