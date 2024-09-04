Volvo, 600 km menzilli elektrikli kamyonunu tanıttı

Volvo, kamyonun teknik özelliklerini henüz açıklamadı ancak 300 km menzilli versiyonunun 540 kWh kapasiteli 6 adet batarya paketi olduğunu biliyoruz. Yeni modelin 1 MWh'in üzerinde batarya kapasitesine sahip olması muhtemel.
Batarya ve güç aktarma organı geliştirildi
Volvo, yeni kamyonun e-aks isimli aktarmanı organı sayesinde, çok daha fazla batarya alanına izin verdiğini belirtiyor. Yeni FH Electric ayrıca, daha verimli pillere, geliştirilmiş bir pil yönetim sistemine ve verimli bir güç aktarma organına sahip.
Yeni Volvo FH Electric, 2025'in ikinci yarısında satışa sunulacak. Volvo, şu ana kadar dünya çapında 46 ülkedeki müşterilerine 3.800'den fazla elektrikli kamyon teslim etmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.