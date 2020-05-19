Samsung Galaxy Note 20'nin eskiz çizimleri ortaya çıktı

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Teknoloji devi Samsung birkaç ay içinde şirketn yeni amiral gemisi Galaxy Note 20 modelini piyasaya sürecek. Ağustos ayında tanıtılması beklenen akıllı telefonun lansman tarihi yaklaştıkça cihazla ilgili sızıntılar da artmaya başladı.

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Özellikle Samsung konusunda güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Ice universe (@UniverseIce) Twitter hesabı tarafından yayınlanan iki görsel, Galaxy Note 20'nin tasarımının nasıl olacağına dair ipuçları veriyor. Görüntülerde kalın çerçeveli şematik bir kasa tasarımını, ekranda ortalanmış bir delikli kamera ve arkada üçlü kamera modülü bulunan bir cihaz görüyoruz.

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Ultra modeli olmayacak

Bunun henüz doğrulanmamış ve cihazın tasarımıyla ilgili çıkan ilk sızıntılardan biri olduğunu belirtmek gerekir. Sonuç olarak Galaxy Note 20 farklı bir tasarımla karşımıza çıkabilir, ancak kaynağın güvenilir olması, bu sızıntının büyük oranda doğru olduğuna işaret ediyor diyebiliriz.



Galaxy Note 20+, 4.500mAh pil ve 108MP kamera ile gelecek. Galaxy Note 20 ise 4.000mAh pil ve muhtemelen Galaxy S20 ve S20+ modellerinde olduğu gibi 12MP ana kameraya sahip olacak. Galaxy Note20 Ultra modelinin ise olmayacağı kuvvetle muhtemel. Samsung'un Note 20 serisinin tanıtımını Ağustos ayında yapacağını da tekrar belirtmiş olalım.

https://www.gsmarena.com/is_this_what_the_galaxy_note20_will_look_like-news-43278.php

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