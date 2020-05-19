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    Samsung Galaxy Note 20'nin eskiz çizimleri ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşan amiral gemisi Note 20 ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Şimdi de cihaza ait olduğu iddia edilen eskiz çizimleri ortaya saçıldı.
    4 sa.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Note 20'nin eskiz çizimleri ortaya çıktı
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    Teknoloji devi Samsung birkaç ay içinde şirketn yeni amiral gemisi Galaxy Note 20 modelini piyasaya sürecek. Ağustos ayında tanıtılması beklenen akıllı telefonun lansman tarihi yaklaştıkça cihazla ilgili sızıntılar da artmaya başladı.

    Ayrıca Bkz. "ABD yaptırımları artarak sürüyor: TSMC artık Huawei'ye yonga seti üretmeyecek"

    Özellikle Samsung konusunda güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Ice universe (@UniverseIce) Twitter hesabı tarafından yayınlanan iki görsel, Galaxy Note 20'nin tasarımının nasıl olacağına dair ipuçları veriyor. Görüntülerde kalın çerçeveli şematik bir kasa tasarımını, ekranda ortalanmış bir delikli kamera ve arkada üçlü kamera modülü bulunan bir cihaz görüyoruz.

    Ultra modeli olmayacak

    Bunun henüz doğrulanmamış ve cihazın tasarımıyla ilgili çıkan ilk sızıntılardan biri olduğunu belirtmek gerekir. Sonuç olarak Galaxy Note 20 farklı bir tasarımla karşımıza çıkabilir, ancak kaynağın güvenilir olması, bu sızıntının büyük oranda doğru olduğuna işaret ediyor diyebiliriz.

    Galaxy Note 20+, 4.500mAh pil ve 108MP kamera ile gelecek. Galaxy Note 20 ise 4.000mAh pil ve muhtemelen Galaxy S20 ve S20+ modellerinde olduğu gibi 12MP ana kameraya sahip olacak. Galaxy Note20 Ultra modelinin ise olmayacağı kuvvetle muhtemel. Samsung'un Note 20 serisinin tanıtımını Ağustos ayında yapacağını da tekrar belirtmiş olalım.



    https://www.gsmarena.com/is_this_what_the_galaxy_note20_will_look_like-news-43278.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    rwo (rwo ) 35 dk.
    note 20 yi böyle çıkarırlarsa samsung tasarım bölümünün başındaki arkadaşı "mazlumu getirin bana mazluuummm" diye çağırmak istiyorum.
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    CVenturas (Berkcan Gül) 1 sa.
    İphone kamera adası tasarımı bir tek iphone a yakışıyor ki o da nasıl olmuşsa tam iğrenç olacakken ucundan son çıkıştan kurtulmuş göze farklı gelen alışınca da batmayan bir tasarım olmuş. Ama bunun çakmaları asla iyi durmuyor. Bir baştan ben iphone çakmasına(tasarım olarak) iphone parası vereceğime gider iphone alırım. Samsung un kesinlikle özgün bir dil oturtması gerekiyor. Eğer Nokia zamanında batmasaydı ve ikinci oyuncu olarak tutunabilseydi kesinlikle kendisini samsungun durumuna düşürmezdi. Adamlarda apayrı bir tarz özgünlük vardı. Stil sahibi telefonlar çıkarıyorlardı. İnsanlarda samsungun algısı hiç iyi değil. Telefonlar pahalılaştıkça bayrak gemisi segmentinde herkes iphone alıyor. Samsungu alternatif olarak görmüyor bile. Çünkü aşağılık kompleksi ile telefon üretiyorlar ve bu tüketiciye yansıyor.



    Çakmanın anavatanı olan çin bugün apple a karşı özgün telefon üreten markalara ev sahipliği yapıyor. Hayat garip. Zaten telefonların ön tasarımı diye bir şey kalmadı ön tarafın olayı kenarları yuvarlatılmış komple ekran çentik delik ıvır zıvırın da sonundayız farklılaşma olacaksa arkada ve yanlarda olacak. Orada da bir zahmet farklı olsun.
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    the_hornet (Mustafa Sancar) 2 sa.
    Eskize falan gerek yok. Kalem tak al sana Note 20....
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa.
    Kalemli s serisi hiçbir farkı yok.
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    Snn_bln23 (Atmaca Snn ) 3 sa. yeni yorumcu
    Note serisi her yıl çıkmamalı en az 2 yılda bir çıkabilir
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    frudi (ferdi istanbul) 4 sa.
    Yaz kızım aynısından bir exynoslu zamsung
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    Clusive (Oğuzhan ) 4 sa.
    Çentik, o saçma delikten daha iyi.
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    smart1978 (X Y) 4 sa.
    Exynos 992 dandik ama ...
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