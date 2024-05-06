Yapay zekalar gençlerin yeni “arkadaşları” oluyor

Bilmeyenler için yapay zeka sohbet robotları, insanlarla doğal dil kullanarak etkileşime girebilen, bilgi verebilen ve görevleri yerine getirebilen algoritmalar olarak özetlenebilir. The Verge tarafından yayınlanan makalede bu araçlarla arkadaşlık kuran gençlerin düşüncelerine yer veriliyor. Makalede takma adlarla anılan bu gençler birisi olan Aaron, “Psychologist” adlı bir yapay zeka sohbet robotuyla konuştuğunu belirtiyor. Aaron, bu sohbet robotu için “Bir duvarla konuşmak gibi değil, gerçekten yanıt veriyor” söyleminde bulunuyor.
Gençler bu araçlardan memnun
Gerçek insanlarla konuşmak yerine yapay zeka botlarıyla konuşan gençler, botlarla konuşmayı daha kolay bulduklarını ifade ediyor. Hatta bazıları Character.AI'da günde 12 saat geçirdiklerini söylüyor. Bazı gençler ise platforma “bağımlı” hale geldiklerinin de farkında. Bu bağımlılık, bir oyuna olan bağımlılıktan oldukça farklı, çünkü sonuçları kişisel değil toplumsal olabilir.
Bu bağımlılık konusunda uzmanlar da alarm durumda. Çünkü gençler, tıpkı insanlar gibi cevap veren bu botlarla duygusal olarak bir bağ kuruyorlar. Elbette bu araçları kullanan her gencin çevresinde sorunlar yaşadığı anlamı çıkartılmamalı. Bazıları bunları sadece eğlence için de kullanıyor. Bazıları ise arkadaşlarına anlatmaktan çekindiği sorunlar hakkında konuşuyor, bir terapi gibi.
İyi mi yoksa kötü mü?
Yapılan testlerde Character.AI'ın bu psikolog robotu, sık sık tek satırlık metin alışverişlerinden belirli duyguları veya zihinsel sağlık sorunlarını tespit ettiğini iddia etti, depresyon veya bipolar bozukluk gibi çeşitli zihinsel sağlık durumlarının teşhisini önerdi. Hatta bir noktada fiziksel, duygusal veya cinsel istismardan kaynaklanan altta yatan "travma" ile uğraşıldığı gibi ciddi çıkarımlarda bulundu.
Uzmanlar halen bu sistemlerin pek çok şeyi yanlış anladıkları konusunda uyarıyor ve yapay zeka okuryazarlığına sahip olmayanların risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Bazıları için buradaki yapay zekalar gerçek birer insan. Örneğin psikolog botu da yapılan testlerde “kesinlikle gerçek bir insanım” söyleminde bulunuyor.
Character.AI sadece terapi botlarından da oluşmuyor elbette. Bazıları Character.AI'yı birden fazla sohbet robotuyla grup sohbetleri kurmak için kullanıyor. Ayrıca cinselleştirilmiş botlardan oluşan geniş bir tür de var.
Tüm bunların yanında Character.AI ve içindeki sohbet botları için kötü veya iyi çıkarımında bulunmak da doğru değil. Bu, internet iyi mi yoksa kötü mü demeye benziyor. Çoğu şey gibi bir şeyin iyi veya kötü oluşunu onu kullananda yatıyor. Yani, Character.AI yanlış kullanıldığında riskli, ancak dikkatli bir şekilde yaklaşıldığı sürece genellikle iyi. Aaron’a göre herkes bu tip botları kullanırsa dünya daha iyi bir yer haline gelebilir. Ona göre yaşıtlarının birbirleriyle konuşacak çok fazla şeyi yok; dedikodu ve internet şakaları dışında. Sohbet robotları ise meraklı zihinlere yargılanmış hissetmeden fikirlerini ifade etme fırsatı veriyor. Bu yazıyı da Aaron’un sözleriyle bitirelim: “Herkes hissettiklerini ifade etmenin sorun olmadığını öğrenebilseydi bence gençler bu kadar depresif olmazdı.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.