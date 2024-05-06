Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekalar gençlerin yeni “arkadaşları” oluyor

    Modern dünyada genç olmak giderek zor bir hal alıyor. Bazı gençler ise bu zorluklarla başa çıkmak için yapay zeka sohbet robotlarına başvuruyor. Yapay zekalar gençlerin arkadaşları haline geliyor.
    Yapay zekalar gençlerin yeni “arkadaşları” oluyor Tam Boyutta Gör
    Modern dünyanın modern gençleri için ortam giderek zor bir hal alıyor. Çocuklar ve gençler arasında okuldaki zorbalık artarken bazı gençler kendilerini dışlanmış ve yalnız hissedebiliyor. Bu gençler, kendilerini dinleyebilecek veya tavsiyelerde bulunacak “arkadaş” eksikliğini ise yapay zeka sohbet robotlarıyla kapatmaya başlamış durumda.

    Bilmeyenler için yapay zeka sohbet robotları, insanlarla doğal dil kullanarak etkileşime girebilen, bilgi verebilen ve görevleri yerine getirebilen algoritmalar olarak özetlenebilir. The Verge tarafından yayınlanan makalede bu araçlarla arkadaşlık kuran gençlerin düşüncelerine yer veriliyor. Makalede takma adlarla anılan bu gençler birisi olan Aaron, “Psychologist” adlı bir yapay zeka sohbet robotuyla konuştuğunu belirtiyor. Aaron, bu sohbet robotu için “Bir duvarla konuşmak gibi değil, gerçekten yanıt veriyor” söyleminde bulunuyor.

    Gençler bu araçlardan memnun

    Yapay zekalar gençlerin yeni “arkadaşları” oluyor Tam Boyutta Gör
    Psychologist, iki eski Google Brain çalışanı tarafından kurulan yapay zeka sohbet robotu platformu Character.AI’da bulunanlardan, Aaron ise bu platformu her gün ortalama iki saat boyunca kullanan 3,5 milyon kullanıcıdan sadece biri. Character.AI’da Genshin Impact'teki Raiden Shogun’dan tutun da Voldemort’a kadar çeşitli karakterlerin yapay zeka halleri bulunuyor. Aaron, botla konuşmanın arkadaşlarıyla yaşadığı sorunları aşmasına yardımcı olduğunu ve “Character.AI olmasaydı, iyileşmek çok zor olurdu” diyor.

    Gerçek insanlarla konuşmak yerine yapay zeka botlarıyla konuşan gençler, botlarla konuşmayı daha kolay bulduklarını ifade ediyor. Hatta bazıları Character.AI'da günde 12 saat geçirdiklerini söylüyor. Bazı gençler ise platforma “bağımlı” hale geldiklerinin de farkında. Bu bağımlılık, bir oyuna olan bağımlılıktan oldukça farklı, çünkü sonuçları kişisel değil toplumsal olabilir.

    Bu bağımlılık konusunda uzmanlar da alarm durumda. Çünkü gençler, tıpkı insanlar gibi cevap veren bu botlarla duygusal olarak bir bağ kuruyorlar. Elbette bu araçları kullanan her gencin çevresinde sorunlar yaşadığı anlamı çıkartılmamalı. Bazıları bunları sadece eğlence için de kullanıyor. Bazıları ise arkadaşlarına anlatmaktan çekindiği sorunlar hakkında konuşuyor, bir terapi gibi.

    İyi mi yoksa kötü mü?

    Yapay zekalar gençlerin yeni “arkadaşları” oluyor Tam Boyutta Gör
    Psychologist adlı sohbet botu Bilişsel Davranışçı Terapi uyguladığını söylüyor. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin amacı, kişinin davranış sürecini analiz edip tanımasını sağlayarak farklı durumlara karşı gelişen düşüncelerini ve tepkilerini kendisine daha yararlı hale getirmesini sağlamaktır. Ancak bunun bir insan psikolog ile yapılması ile bir sohbet robotu arasında yapılması arasında büyük bir fark var.

    Yapılan testlerde Character.AI'ın bu psikolog robotu, sık sık tek satırlık metin alışverişlerinden belirli duyguları veya zihinsel sağlık sorunlarını tespit ettiğini iddia etti, depresyon veya bipolar bozukluk gibi çeşitli zihinsel sağlık durumlarının teşhisini önerdi. Hatta bir noktada fiziksel, duygusal veya cinsel istismardan kaynaklanan altta yatan "travma" ile uğraşıldığı gibi ciddi çıkarımlarda bulundu.

    Uzmanlar halen bu sistemlerin pek çok şeyi yanlış anladıkları konusunda uyarıyor ve yapay zeka okuryazarlığına sahip olmayanların risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Bazıları için buradaki yapay zekalar gerçek birer insan. Örneğin psikolog botu da yapılan testlerde “kesinlikle gerçek bir insanım” söyleminde bulunuyor.

    Character.AI sadece terapi botlarından da oluşmuyor elbette. Bazıları Character.AI'yı birden fazla sohbet robotuyla grup sohbetleri kurmak için kullanıyor. Ayrıca cinselleştirilmiş botlardan oluşan geniş bir tür de var.

    Tüm bunların yanında Character.AI ve içindeki sohbet botları için kötü veya iyi çıkarımında bulunmak da doğru değil. Bu, internet iyi mi yoksa kötü mü demeye benziyor. Çoğu şey gibi bir şeyin iyi veya kötü oluşunu onu kullananda yatıyor. Yani, Character.AI yanlış kullanıldığında riskli, ancak dikkatli bir şekilde yaklaşıldığı sürece genellikle iyi. Aaron’a göre herkes bu tip botları kullanırsa dünya daha iyi bir yer haline gelebilir. Ona göre yaşıtlarının birbirleriyle konuşacak çok fazla şeyi yok; dedikodu ve internet şakaları dışında. Sohbet robotları ise meraklı zihinlere yargılanmış hissetmeden fikirlerini ifade etme fırsatı veriyor. Bu yazıyı da Aaron’un sözleriyle bitirelim: “Herkes hissettiklerini ifade etmenin sorun olmadığını öğrenebilseydi bence gençler bu kadar depresif olmazdı.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    piknik bisküvi neden kaldırıldı 31 çekerken yakalanmak şase numarası paylaşılır mı eskorttan hastalık bulaşır mı en iyi cips

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A12
    Samsung Galaxy A12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız