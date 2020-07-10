Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Warframe geliştiricisi Tencent’e satılıyor

    Kanadalı Digital Extreme oyun firmasını satın alarak gıda işini bırakan ve oyun sektörüne yönelen Leyou Technologies; hemşehrisi Tencent tarafından satın alınmak üzere.
    15 sa.
    1,2b
    12
    5
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Warframe geliştiricisi Tencent’e satılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Sony’nin de bir süredir peşinde olduğu gündeme gelen Warframe gibi önemli yapımların sahibi Çinli Leyou Technologies; sürpriz bir şekilde hemşehrisi Tencent tarafından satın alınıyor.

    Leyou Technologies kimdir?

    İlginç bir şekilde Leyou Technologies hikayesi gıda sektöründen başlıyor. Hong Kong girişimi Sumpo Food; uzun süredir oyun sektörüne girmenin yollarını arıyordu ve 2014 yılında Warframe geliştiricisi Kanadalı Digital Extreme’den hisse satın alarak ilk adımını atmış oldu. İsmini Leyou Technologies olarak değiştiren girişim sonrasında Kanadalı firmanın tamamını satın aldı. Sonraki yıllarda Radiance Software Technology, Certain Affinity, Athlon Games gibi firmalarda hissedar haline geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Riot Games yeni 5v5 oyunu Valorant’ı duyurdu

    Ayrıca Bkz. "Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor"

    Sürekli yatırım yaparak büyüyen Leyou Technologies şu sıralarda potansiyel bir alıcı arıyor. Pandemi nedeniyle satış süreci geciken Leyou Technologies için Sony’nin devreye girdiği gündeme gelmişti. Ne var ki firma Çin sınırları dışına çıkmayacak.

    Yapılan açıklamaya göre Leyou Technologies ve Tencent arasında satış görüşmeleri başlamış durumda. Henüz ilk aşamasında olduğu için ne zaman sonuçlanacak veya ne kadar bir meblağ ödenecek bilinmiyor.

    Çinli Tencent de ülkesinde bir sosyal medya devi ve aynı zamanda oyun geliştiricisi. Diğer taraftan Riot Games, Activison, Epic Games, Supercell gibi pek çok popüler oyun firmasında hisselere sahip. Ortaklıkları açısından belki de oyun dünyasının bir numarası diyebiliriz.



    https://wccftech.com/leyou-signs-exclusive-agreement-with-tencent-regarding-the-companys-acquisition/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Umutcan 9 sa.
    Tencent EA gibi tekel olacak anlaşılan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    jem991 (Adnan Balcı) 10 sa.
    @ekrem71 şimdi bu haber tam doğru değil leyou warframe in geliştiricisi değil %90 dan fazla hissesinin sahibi. warframe in geliştiricisi digital extremes isimli firmadır. tencent leyou isimli firmayı aldığı için doğal olarak warframe'in geliştiricisinin yani dijital extremes isimli firmanın hisselerinin büyük bir kısmını alıyor ama Leyou warframe i geliştirmedi onu açıkça söyleyelim bütün yaratıcı fikir hakları ve geliştirme izinleri aralarında imzalanan sözleşme gereği hala Dijital extremes isimli firmada
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    231407 (Barış Özdemir) 13 sa.
    Ulan adamlar satın alıp büyüyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Muti20 (Muttalip Akan) 14 sa. yeni yorumcu
    Bu tencentinde satin almadigi sirket kalmadi bu nedir
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Batuhangover01 13 sa. Muti20
    Tekelleşiyor işte kötü bir durum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Creative SXFI GAMER oyuncu kulaklığı tanıtıldı 2 sa. Bu yıl 5 milyar akıllı telefon kamera sensörü satılacak 3 sa. Android telefonlar hızlanıyor | Snapdragon 865 Plus ile 3GHz geçiliyor 3 sa. Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Mi TV Box S ve Mijia 1C robotu var 3 sa. Razer DeathAdder V2 küçüldü 12 sa. Yeni Batman filminin evreninde geçen Gotham City dizisi duyuruldu 14 sa. WhatsApp ve Facebook Messenger birleşmesinde önemli adım 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN Warframe geliştiricisi Tencent’e satılıyor Sonraki Far Cry 6, PlayStation Store Hong Kong tarafından sızdırıldı 16 sa. Bugünkü yeni vaka sayısı 1003 (10 Temmuz) 17 sa. Yeni Mokka ile birlikte Opel logosu da güncelleniyor: İşte yeni logo 18 sa. Çinli Zhaoxin şimdi de grafik birimi geliştiriyor 19 sa. Çin'de tamamen sürücüsüz otomobil test etme yetkisine sahip ilk firma WeRide oldu 19 sa. Gigabyte 6 A520’li anakart hazırlıyor 20 sa. Bilgisayar satışları ikinci çeyrekte arttı 21 sa. Intel çekirdek sayısını azaltıyor: 8 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi paylaşıldı 21 sa. Sony’den Epic Games’e büyük yatırım 22 sa. iPhone ve iPad’lerde kritik hata: Uygulamalar açılmıyor! 22 sa. Elektrikli BMW iX3'ün tanıtılacağı tarih belli oldu 23 sa. En ucuz Mi Band iş yapar mı? "Redmi Band incelemesi" 23 sa. Koronavirüsü tespit edebilen biosensör Türkiye'deki atık sularda test edilecek 1 gün Fiat ve BiTaksi iş birliğiyle "kabinli taksi" dönemi başlıyor 1 gün Dijitalde düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı 1 gün MEB’den eğlenceli ve eğitici mobil uygulama: Tabii 1 gün Samsung Galaxy Tab S7+ 5G sızdırıldı 1 gün GeForce RTX ekran kartları Death Stranding hediyeli 1 gün DualSense kontrolcüsünün muhtemel boyutu ortaya çıktı 1 gün PS5 oyun kutuları böyle görünecek Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız