Warframe geliştiricisi Tencent’e satılıyor

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Sony’nin de bir süredir peşinde olduğu gündeme gelen Warframe gibi önemli yapımların sahibi Çinli Leyou Technologies; sürpriz bir şekilde hemşehrisi Tencent tarafından satın alınıyor.

Leyou Technologies kimdir?

İlginç bir şekilde Leyou Technologies hikayesi gıda sektöründen başlıyor. Hong Kong girişimi Sumpo Food; uzun süredir oyun sektörüne girmenin yollarını arıyordu ve 2014 yılında Warframe geliştiricisi Kanadalı Digital Extreme’den hisse satın alarak ilk adımını atmış oldu. İsmini Leyou Technologies olarak değiştiren girişim sonrasında Kanadalı firmanın tamamını satın aldı. Sonraki yıllarda Radiance Software Technology, Certain Affinity, Athlon Games gibi firmalarda hissedar haline geldi.

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Sürekli yatırım yaparak büyüyen Leyou Technologies şu sıralarda potansiyel bir alıcı arıyor. Pandemi nedeniyle satış süreci geciken Leyou Technologies için Sony’nin devreye girdiği gündeme gelmişti. Ne var ki firma Çin sınırları dışına çıkmayacak.

Yapılan açıklamaya göre Leyou Technologies ve Tencent arasında satış görüşmeleri başlamış durumda. Henüz ilk aşamasında olduğu için ne zaman sonuçlanacak veya ne kadar bir meblağ ödenecek bilinmiyor.

Çinli Tencent de ülkesinde bir sosyal medya devi ve aynı zamanda oyun geliştiricisi. Diğer taraftan Riot Games, Activison, Epic Games, Supercell gibi pek çok popüler oyun firmasında hisselere sahip. Ortaklıkları açısından belki de oyun dünyasının bir numarası diyebiliriz.

https://wccftech.com/leyou-signs-exclusive-agreement-with-tencent-regarding-the-companys-acquisition/

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