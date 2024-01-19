Warner Bros Discovery ve GAİN'den stratejik işbirliği

İş ortaklığı sayesinde, Altın Peşinde, Tamirat Tadilat, Ölümcül Av, Doğada Dımdızlak, Küçük Karateciler, Johnny vs. Amber, Cömert Ünlüler ve Hurda Avcıları gibi programlar GAİN’e geliyor. Ayrıca, izleyiciler suç ve soruşturma kanalı ID’de Natalia Grace’in Tuhaf Hikayesi ve Kötülük Yanıbaşımda gibi programlara erişebilecek.
Warner Bros. Discovery Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Dağıtım ve Müşteri Destek Müdürü Cansu Aydın konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin en prestijli dijital medya platformlarından biri olan GAİN ile yeni ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, böylece GAİN izleyicilerine en sevilen VOD ve ID içeriklerimizden bir seçki sunabileceğiz. Gerçekleştirdiğimiz iş ortaklıkları, yenilikler yapmaya ve erişimimizi genişletmeye devam ederken, izleyicilerle anlamlı bir şekilde bağlantı kurmamızı, sevilen karakterlerimizi ve hikâyelerimizi, daha çok ekrana getirmemizi sağlıyor.”
GAİN Uluslararası İşbirlikleri Geliştirme ve Dış Alımlar Direktörü Cengiz Korkmaz, “GAİN ailesi olarak izleyicilerimize özgün, kaliteli ve farklı kategorilerde içerikler sunma konusunda tutkuluyuz. Bu tutkumuzu geniş ve kapsamlı bir portföye sahip olan Warner Bros. Discovery işbirliği ile bir adım ileri taşıyoruz. İzleyicilerimize yeni ve heyecan dolu içerikler sunmaktan ve içerik yelpazemizi genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” sözlerini sarfetti.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.