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    Anlık Bildirim

    Warner Bros Discovery ve GAİN'den stratejik işbirliği

    Dijital medya platformu GAİN, Warner Bros. Discovery ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Warner Bros. Discovery'nin kataloğundan içerikler GAİN'de yer alacak.
    Warner Bros Discovery ve GAİN'den stratejik işbirliği Tam Boyutta Gör
    Dijital medya platformu GAİN, dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketi Warner Bros. Discovery ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Anlaşma kapsamında Warner Bros. Discovery’nin VOD kataloğundan, Discovery+ orijinaller, Discovery Channel ve ID içeriklerinden oluşan zengin bir içerik paketi artık platformda yer alıyor. Ayrıca GAİN izleyicileri çok yakında suç ve soruşturma kanalı ID’ye de erişebilecek.

    İş ortaklığı sayesinde, Altın Peşinde, Tamirat Tadilat, Ölümcül Av, Doğada Dımdızlak, Küçük Karateciler, Johnny vs. Amber, Cömert Ünlüler ve Hurda Avcıları gibi programlar GAİN’e geliyor. Ayrıca, izleyiciler suç ve soruşturma kanalı ID’de Natalia Grace’in Tuhaf Hikayesi ve Kötülük Yanıbaşımda gibi programlara erişebilecek.

    Warner Bros. Discovery Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Dağıtım ve Müşteri Destek Müdürü Cansu Aydın konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin en prestijli dijital medya platformlarından biri olan GAİN ile yeni ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, böylece GAİN izleyicilerine en sevilen VOD ve ID içeriklerimizden bir seçki sunabileceğiz. Gerçekleştirdiğimiz iş ortaklıkları, yenilikler yapmaya ve erişimimizi genişletmeye devam ederken, izleyicilerle anlamlı bir şekilde bağlantı kurmamızı, sevilen karakterlerimizi ve hikâyelerimizi, daha çok ekrana getirmemizi sağlıyor.”

    GAİN Uluslararası İşbirlikleri Geliştirme ve Dış Alımlar Direktörü Cengiz Korkmaz, “GAİN ailesi olarak izleyicilerimize özgün, kaliteli ve farklı kategorilerde içerikler sunma konusunda tutkuluyuz. Bu tutkumuzu geniş ve kapsamlı bir portföye sahip olan Warner Bros. Discovery işbirliği ile bir adım ileri taşıyoruz. İzleyicilerimize yeni ve heyecan dolu içerikler sunmaktan ve içerik yelpazemizi genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” sözlerini sarfetti.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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