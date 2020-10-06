Warner Bros., The Batman filminin gösterim tarihini ötelerken The Matrix 4’ü öne aldı

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Kovid-19 pandemisinin sert vurduğu sinema sektörü ve yapımcı şirketler, düşük izleyici ve gişe hasılatı kaygılarıyla büyük bütçeli filmlerin gösterim tarihinde sürekli değişiklikler yapıyor.

Ayrıca Bkz. "M.S. 79 yılında Vezüv patlamasında ölen adamın beyninde, sağlam hücreler bulundu"

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Geçtiğimiz haftalarda ilk fragmanı yayınlanan ve bu yılın sonunda gösterime girmesi beklenen Dune filminin 1 Ekim 2021 tarihine ertelenmesiyle ilgili haberin mürekkebi kurumadan yeni erteleme duyurusu geldi. Buna göre Warner Bros.,;

The Batman filmini 1 Ekim 2021’den 4 Mart 2022’ye,

The Flash’i 3 Haziran 2022’den 4 Kasım 2022’ye,

Shazam! 2’yi 4 Kasım 2022’den 2 Haziran 2023’e ve başrolünü Dwayne Johnson’ın oynayacağı DC filmi Black Adam’ı ise 22 Aralık 2021’den henüz belli olmayan bir tarihe erteledi.

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Sinema hayranları için sevindirici sayılabilecek tek haber ise başrollerini Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un paylaştığı devam filmi The Matrix 4 oldu. Şirket filmin gösterimini tam dört ay öne çekti. Böylece ilk planlanan gösterim tarihi 1 Nisan 2022 olan film artık 22 Aralık 2021 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

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Yönetmenlik koltuğunda Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 gibi filmlerden tanıdığımız Denis Villeneuve’nun oturduğu uyarlamayla ilgili mevcut koşullar altında bir erteleme haberi geleceği aslında bekleniyordu. Ancak hayranlar, ilk olarak 18 Aralık olarak duyurulan gösterim tarihi için oldukça umutluydular.

Bakalım Warner Bros., devam eden pandemi sürecinde farklı kararlar alacak mı.

https://collider.com/the-batman-new-release-date-delayed-2022/

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