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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Warner Bros., The Batman filminin gösterim tarihini ötelerken The Matrix 4’ü öne aldı

    Warner Bros., önemli filmlerin gösterim tarihlerini güncelledi. The Batman'i ileri bir tarihe öteleyen şirket, The Matrix 4'ün gösterim tarihini ise öne çekti.
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    Sinema ve Dizi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Warner Bros., The Batman filminin gösterim tarihini ötelerken The Matrix 4’ü öne aldı
    Tam Boyutta Gör

    Kovid-19 pandemisinin sert vurduğu sinema sektörü ve yapımcı şirketler, düşük izleyici ve gişe hasılatı kaygılarıyla büyük bütçeli filmlerin gösterim tarihinde sürekli değişiklikler yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "M.S. 79 yılında Vezüv patlamasında ölen adamın beyninde, sağlam hücreler bulundu"

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    Geçtiğimiz haftalarda ilk fragmanı yayınlanan ve bu yılın sonunda gösterime girmesi beklenen Dune filminin 1 Ekim 2021 tarihine ertelenmesiyle ilgili haberin mürekkebi kurumadan yeni erteleme duyurusu  geldi. Buna göre Warner Bros.,;

    • The Batman filmini 1 Ekim 2021’den 4 Mart 2022’ye,
    • The Flash’i 3 Haziran 2022’den 4 Kasım 2022’ye,
    • Shazam! 2’yi 4 Kasım 2022’den 2 Haziran 2023’e ve başrolünü Dwayne Johnson’ın oynayacağı DC filmi Black Adam’ı ise 22 Aralık 2021’den henüz belli olmayan bir tarihe erteledi.

    Warner Bros., The Batman filminin gösterim tarihini ötelerken The Matrix 4’ü öne aldı
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    Sinema hayranları için sevindirici sayılabilecek tek haber ise başrollerini Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un paylaştığı devam filmi The Matrix 4 oldu. Şirket filmin gösterimini tam dört ay öne çekti. Böylece ilk planlanan gösterim tarihi 1 Nisan 2022 olan film artık 22 Aralık 2021 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

    Warner Bros., The Batman filminin gösterim tarihini ötelerken The Matrix 4’ü öne aldı
    Tam Boyutta Gör

    Yönetmenlik koltuğunda Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 gibi filmlerden tanıdığımız Denis Villeneuve’nun oturduğu uyarlamayla ilgili mevcut koşullar altında bir erteleme haberi geleceği aslında bekleniyordu. Ancak hayranlar, ilk olarak 18 Aralık olarak duyurulan gösterim tarihi için oldukça umutluydular.

    Bakalım Warner Bros., devam eden pandemi sürecinde farklı kararlar alacak mı.



    https://collider.com/the-batman-new-release-date-delayed-2022/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ceqa (Güray ) 2 hf. en beğenilen
    Vay arkadaş, trinity nine olmuş ama keanu reeves'in tek kırışıklığı yok
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 20 sa.
    Bol makyaj bol efekt alsana gençlik iksiri :)
    Yanıtla
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    DH Misafiri 2 hf.
    Corona dan ölmezsek gideriz artık
    Yanıtla +1
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    WarSaw (Savaş T.) 2 hf.
    trinity babanne olmuş artık
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    Mr. Jingles 2 hf.
    Ne Flashmış be arkadaş. Güya 2019'da gelecekti film. Ah keşke DC Disney'in elinde olsaydı. Şimdiye üçüncü filmin fragmanını izliyor olurduk.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Nightwing (haldun ) 2 hf. Mr. Jingles
    Bence evren batarsa flashı tampon olarak kullanır evrene reset atarız diye saklıyorlar flashı 😅
    Yanıtla +1
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    ahmethi (Ahmet H.) 2 hf.
    bu nine trinity ile filmi beğenmek mümkün olur umarım
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    DinoCrocetti (Baturalp Çakır) 2 hf.
    10 sene erteleyin az olmuş.
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    Ceqa (Güray ) 2 hf. en beğenilen
    Vay arkadaş, trinity nine olmuş ama keanu reeves'in tek kırışıklığı yok
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. Ceqa
    Hakikaten de öyle kadın resmen çökmüş. Umarım filmde CGI ile daha genç gösterirler. Yapmadıkları iş değil.
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