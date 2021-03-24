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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Watch Dogs: Legion'ı bu hafta ücretsiz deneyin

    Watch Dogs Legion oyunu 25-29 Mart tarihleri arasında dört gün boyunca ücretsiz oynanabilecek. Bu süreçte oyunu satın almak isterseniz %50'ye varan indirimler de sizleri bekliyor.
    24 Mart 2021, 14:45 (2 sa.)
    538
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    4
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Watch Dogs: Legion'ı bu hafta ücretsiz deneyin
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    Ubisoft'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü popüler oyunu Watch Dogs: Legion bu hafta ücretsiz denenebilecek. Yapılan açıklamaya göre 25-29 Mart tarihleri arasında yaklaşık dört gün boyunca PlayStation, Xbox ve PC platformlarında oyun ücretsiz oynanabilecek. Ön yükleme ise bugün (24 Mart) TSİ 20.00'da başlıyor (Xbox platformlarında ön yükleme yapılamayacak).

    Ücretsiz deneme süreci boyunca hem hikaye modu hem de online modlarda oyundaki tüm karakterler oynanabilir olacak. Ayrıca oyundaki sekiz bölgenin yarısını (City of Lond ve Islington & Hackney de dahil) istediğiniz gibi keşfedebileceksiniz. Hikaye modunda ise Skye Larsen görevine kadar ilerlemenize izin verilmiş.

    Ücretsiz dönemdeki ilerlemeleriniz kaydedilecek, yani 29 Mart sonrasında oyunu satın alırsanız kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Ubisoft ayrıca 25-29 Mart tarihleri arasında oyunu %50'ye varan indirimlerle sunacak.

    PS Store, Xbox Store, Ubisoft Store ve Epic Games Store'da ücretsiz hafta denemelerine katılabilir ve indirimlerden faydalanabilirsiniz.



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sağol canım almayayım. 10 yıldan fazladır birbiri arasına karbon kopya konmuşcasına seri sı... yapılan Bugisoft zırvalıklarını KORSAN dahi olsa oynamıyorum. (mesela bugün taze taze düştü en yenilerinden biri malum ortamlara, ona bile tenezzül etmiyorum)
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    Wrench666 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkçe yaması var mı acaba? İnternette bazı dosyalar dolaşıyor ama hakkında yorum falan yok. Ona göre almayı düşünüyorum. Bilen gören kullanan varsa haber verirse sevinirim.
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    B bulduren (Süleyman Konur) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hatta çok bol vaktiniz varsa o günlerde oyunu bile bitirebilirsiniz.
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    WeDneS (Ercan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Denemekte fayda var
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