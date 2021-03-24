Watch Dogs: Legion'ı bu hafta ücretsiz deneyin

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Ubisoft'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü popüler oyunu Watch Dogs: Legion bu hafta ücretsiz denenebilecek. Yapılan açıklamaya göre 25-29 Mart tarihleri arasında yaklaşık dört gün boyunca PlayStation, Xbox ve PC platformlarında oyun ücretsiz oynanabilecek. Ön yükleme ise bugün (24 Mart) TSİ 20.00'da başlıyor (Xbox platformlarında ön yükleme yapılamayacak).

Ücretsiz deneme süreci boyunca hem hikaye modu hem de online modlarda oyundaki tüm karakterler oynanabilir olacak. Ayrıca oyundaki sekiz bölgenin yarısını (City of Lond ve Islington & Hackney de dahil) istediğiniz gibi keşfedebileceksiniz. Hikaye modunda ise Skye Larsen görevine kadar ilerlemenize izin verilmiş.

Ücretsiz dönemdeki ilerlemeleriniz kaydedilecek, yani 29 Mart sonrasında oyunu satın alırsanız kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Ubisoft ayrıca 25-29 Mart tarihleri arasında oyunu %50'ye varan indirimlerle sunacak.

PS Store, Xbox Store, Ubisoft Store ve Epic Games Store'da ücretsiz hafta denemelerine katılabilir ve indirimlerden faydalanabilirsiniz.

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