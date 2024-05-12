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    Anlık Bildirim

    Daimler, otonom sürüşe sahip elektrikli kamyonunu tanıttı

    Daimler Truck, otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli kamyonunu tanıttı. Elektrikli Freightliner eCascadia isimli kamyon, seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip.
    Daimler, otonom sürüşe sahip elektrikli kamyonunu tanıttı
    Daimler Truck, Kuzey Amerika'da otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli kamyonunu tanıttı. Elektrikli Freightliner eCascadia isimli kamyon, seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip.

    Tam otonom sürüş gerçekleştirebiliyor

    Daimler Truck'ın bağımsız yan kuruluşu Torc Robotics'in otonom sürüş yazılımı, gelişmiş sensör ve işlemcilerle donatılan kamyon, tam otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. 4. seviye otonom sürüş, çoğu durumda aracın sürücüden bağımsız hareket edebildiğini ifade ediyor, yine de sürücünün direksiyonun başında olması gerekiyor.

    Daimler, otonom sürüşe sahip elektrikli kamyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Daimler'in elektrikli Sınıf 8 Freightliner eCascadia kamyonu, 2022'de üretime girdi ve şu anda ABD'de 55'ten fazla filoda kullanılıyor. Özel Detroit ePowertrain güç aktarım sistemine sahip olan kamyon, 250 km, 350 km veya 370 km menzil seçenekleri sunuyor. Aracın bataryası ise 90 dakikada %80'e kadar şarj edilebiliyor.

    Daimler Truck'ın mühendislik ekibi, sürücü ve yolcu koltukları arasında konumlandırılan bilgi işlem ünitesi için gelişmiş bir prototip hava soğutma konsepti geliştirdiğini belirtiyor. Kameralar, lidar ve radar sensörleri ise ön camın üst kısmında yer alıyor.

    Daimler, otonom eCascadia'nın kısa ve tekrarlanabilir rotalarda kullanılabilceğini söylüyor ve kamyonu ABD'deki yük merkezleri arasında yer alan otoyol koridorlarında test ettiğini belirtiyor. 2015 yılından bu yana otonom kamyon teknolojisi geliştiren şirket, 2027 yılına kadar pazara girmeyi hedefliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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