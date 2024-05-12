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Daimler Truck, Kuzey Amerika'da otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli kamyonunu tanıttı. Elektrikli Freightliner eCascadia isimli kamyon, seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip.

Tam otonom sürüş gerçekleştirebiliyor

Daimler Truck'ın bağımsız yan kuruluşu Torc Robotics'in otonom sürüş yazılımı, gelişmiş sensör ve işlemcilerle donatılan kamyon, tam otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. 4. seviye otonom sürüş, çoğu durumda aracın sürücüden bağımsız hareket edebildiğini ifade ediyor, yine de sürücünün direksiyonun başında olması gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Daimler'in elektrikli Sınıf 8 Freightliner eCascadia kamyonu, 2022'de üretime girdi ve şu anda ABD'de 55'ten fazla filoda kullanılıyor. Özel Detroit ePowertrain güç aktarım sistemine sahip olan kamyon, 250 km, 350 km veya 370 km menzil seçenekleri sunuyor. Aracın bataryası ise 90 dakikada %80'e kadar şarj edilebiliyor.

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Daimler Truck'ın mühendislik ekibi, sürücü ve yolcu koltukları arasında konumlandırılan bilgi işlem ünitesi için gelişmiş bir prototip hava soğutma konsepti geliştirdiğini belirtiyor. Kameralar, lidar ve radar sensörleri ise ön camın üst kısmında yer alıyor.

Daimler, otonom eCascadia'nın kısa ve tekrarlanabilir rotalarda kullanılabilceğini söylüyor ve kamyonu ABD'deki yük merkezleri arasında yer alan otoyol koridorlarında test ettiğini belirtiyor. 2015 yılından bu yana otonom kamyon teknolojisi geliştiren şirket, 2027 yılına kadar pazara girmeyi hedefliyor.

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Daimler, otonom sürüşe sahip elektrikli kamyonunu tanıttı