Daimler, otonom sürüşe sahip elektrikli kamyonunu tanıttı

Tam otonom sürüş gerçekleştirebiliyor
Daimler Truck'ın bağımsız yan kuruluşu Torc Robotics'in otonom sürüş yazılımı, gelişmiş sensör ve işlemcilerle donatılan kamyon, tam otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. 4. seviye otonom sürüş, çoğu durumda aracın sürücüden bağımsız hareket edebildiğini ifade ediyor, yine de sürücünün direksiyonun başında olması gerekiyor.
Daimler Truck'ın mühendislik ekibi, sürücü ve yolcu koltukları arasında konumlandırılan bilgi işlem ünitesi için gelişmiş bir prototip hava soğutma konsepti geliştirdiğini belirtiyor. Kameralar, lidar ve radar sensörleri ise ön camın üst kısmında yer alıyor.
Daimler, otonom eCascadia'nın kısa ve tekrarlanabilir rotalarda kullanılabilceğini söylüyor ve kamyonu ABD'deki yük merkezleri arasında yer alan otoyol koridorlarında test ettiğini belirtiyor. 2015 yılından bu yana otonom kamyon teknolojisi geliştiren şirket, 2027 yılına kadar pazara girmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.