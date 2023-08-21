WD'nin başı dertte: SanDisk SSD’ler üzerinden dava edildi

Tam Boyutta Gör Daha önce SanDisk Extreme ve WD MyPassport SSD'lerde kritik bir sorun yaşandığından sizlere bahsetmiştik. Öyle ki Reddit ve Sandisk forumlarında sürücünün kullanılamaz bir duruma geldiğine dair çok sayıda şikayet paylaşılmış ve süreçle ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Son olarak Sandisk'in çatı şirketi WD (Western Digital), halihazırda satışı sürdürülen sorunlu SSD’ler üzerinden dava edildi.

WD, SanDisk SSD’ler üzerinden dava edildi

Bilmeyenler için SanDisk Extreme, Extreme Portable, Extreme Pro Portable veya WD MyPassport SSD'lerde yaşanan bu sorun, ilk olarak Mayıs ayında ortaya çıktı ve The Verge tarafından ele alındı. Hatta SanDisk'in çatı şirketi Western Digital (WD), yalnızca belirli modellerin (4 TB SanDisk Extreme ve 2TB Extreme Pro taşınabilir SSD) sorunlu olduğunu söyledi. Bunun ardından yeni bir güncelleme paylaşılmış olsa da, şu anki durum çok sayıda modelin sorunlu olduğunu gösteriyor.

Bugün ise Western Digital’in sorunlu SanDisk ve My Passport SSD’ler üzerinden dava edildiği açıklandı. Hatta firmanın birden fazla dava ile karşı karşıya kaldığı söyleniyor. ABD'de yer alan toplu dava belgesine göre, mevcut şikayetler Ocak 2023'ten bu yana SanDisk Extreme Pro, Extreme Portable, Extreme Pro Portable ve WD MyPassport SSD satın alan kullanıcılardan oluşuyor. Bu sayının ise azımsanmayacak kadar fazla olduğunu belirtelim.

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Diğer tarafta WD, mevcut şikayetler hakkında resmi bir açıklama paylaşmadı. Ancak bu SSD'lerin hem ülkemiz hem de küresel pazarda çeşitli indirimler ile satılmaya devam ettiğini belirtelim. Bu nedenle kullanıcıların dikkatli olmalarını öneriyoruz.

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