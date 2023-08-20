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    Samsung, bellek alanında dünya lideri olmaya devam edecek

    Bu ayın başlarında SK Hynix, dünyanın ilk 321 katmanlı NAND belleklerini geliştirdiğini duyurmuştu. Yeni gelen bilgiler ise Samsung’un bu alanda rakibinden üretim olarak daha ilerde olduğunu söylüyor.
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    Samsung, bellek alanında dünya lideri olmaya devam edecek Tam Boyutta Gör
    Yarı iletkenler alanındaki rekabet duracak gibi görünmüyor. Bu ayın başlarında SK Hynix, dünyanın ilk 321 katmanlı NAND flash belleğini duyurmuştu. Ciddi iyileştirmeler içeren bu yeni NAND flaş belleğin 2025 yılında seri üretime geçmesi planlanıyordu. Şimdi en azından Güney Kore'den gelen haberlere göre Samsung, benzer bir belleğin üretimine çok daha erken başlayacak gibi görünüyor.

    Samsung, rakibinin 1 yıl önünde

    Kore kaynaklı haberlere göre Samsung, 300’den daha fazla katmana sahip NAND Flash yarışında SK Hynix'i geçmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Belirtilenlere göre Samsung, 300+ katmanlı V-NAND (3D NAND) üretimine 2024 yılında geçecek. Dolayısıyla teknoloji devi rakibinin neredeyse 1 yıl kadar önüne geçmiş olacak. Halihazırda ise Samsung, 236 katmanlı NAND bellekler üretiyor. Firmanın bu ürünü Micron ve YMTC'den dört adet daha fazla katman sunuyor fakat SK Hynix'ten iki katman daha az yığına sahip.

    Samsung, bellek alanında dünya lideri olmaya devam edecek
    Kore basınında dikkat çeken bazı ayrıntılar da var. SK Hynix, kendi çözümünde üçlü yığın tekniğine yönelirken Samsung, çift yığın uygulamasını kullanacak. Bu, Samsung'un yığın başına 150'den fazla NAND katmanı hedeflediği anlamına geliyor ki bu da verim söz konusu olduğunda alınması gereken büyük bir risk gibi görünüyor. Yığınlar ne kadar uzun olursa, başarısız bir yığın olasılığı o kadar artar, ancak belki de Samsung bu potansiyel sorun için bir çözüm bulmuştur.

    Modern 3D NAND bellekler, dikey bir elektrik bağlantısı olan Through Silicon Vias’a (TSV) dayandığından geçmişe kıyasla daha yoğun bellek yığınları üretmek daha kolay ancak yine de Samsung’un almış olduğu risk büyük. Bununla birlikte, mevcut düşük talep ve üretimde daha fazla kesinti haberleri göz önüne alındığında, Samsung'un bu yeni, daha yoğun istiflenmiş NAND'ı test etmek için fabrikalarını kullanması mantıklı görünüyor. Samsung'un yol haritası 2030'a kadar 1000'den fazla katmanlı bir V-NAND ürünü gerektiriyor, ancak bu yol hala uzun ve karmaşık gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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