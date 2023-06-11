Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz hafta Galaxy Watch 5 ve daha eski modeller için One UI 5 Watch beta sürümü yayınladı. One UI Watch 5, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme ile geliyor. WearOS 4 güncellemesi ile birlikte kullanıcılar saatlerini sıfırlamadan yeni bir telefonla eşleştirebilecek.

Samsung One UI Watch 5 beta yayınlandı: İşte yenilikler 3 gün önce eklendi

Aktarım işlemi nasıl olacak?

Wear OS 4 betayı yükleyenler, yeniden eşleştirme işleminin sorunsuz bir şekilde çalıştığını ve sürecin çok basit olduğunu söylüyor. Aktarımın gerçekleşmesi için saatte ve telefonda aynı Google hesabına giriş yapılması gerekiyor.

Wear OS’li akıllı saat kullanıcıları, yeni güncellemeyle birlikte telefon değiştirdikleri saati yeniden sıfırdan kurmak zorunda kalmayacak. Ufak ama önemli bir iyileştirme. One UI 5 Watch, Wear OS 4'ü temel aldığından Samsung Galaxy Watch kullanıcılarını da ilgilendiren bir gelişme. Muhtemelen Temmuz ayı sonlanlarında tanıtılacak Galaxy Watch 6 ile birlikte Galaxy Watch 5 ve 4 serilerinde bu özellik yer alacak.

Wear OS 4 ne zaman çıkacak?

Google'ın I/O 2023 etkinliğinde de açıkladığı üzere Wear OS 4, indirilen uygulamalar ve saat yüzleri için yerel bulut yedekleme ve geri yükleme işlevi getirecek. Yeni saate geçerken bile kurulum süreci çok daha hızlı ve zahmetsiz olacak. Wear OS 4, bu sonbaharda yayınlanacak.

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Wear OS 4, yeni telefona geçişte sıfırlama işlemi gerektirmeyecek