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    Wear OS 4, yeni telefona geçişte sıfırlama işlemi gerektirmeyecek

    Google, bir süre önce Wear OS 4 betayı yayınladı, Samsung da One UI 5 Watch ile Galaxy Watch 4 ve 5 modellerine entegre etti. Wear OS 4, dikkat çekici bir değişiklikle geliyor.
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    wear os 4 sıfırlama gerektirmeyecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz hafta Galaxy Watch 5 ve daha eski modeller için One UI 5 Watch beta sürümü yayınladı. One UI Watch 5, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme ile geliyor. WearOS 4 güncellemesi ile birlikte kullanıcılar saatlerini sıfırlamadan yeni bir telefonla eşleştirebilecek.

    Aktarım işlemi nasıl olacak?

    Wear OS 4 betayı yükleyenler, yeniden eşleştirme işleminin sorunsuz bir şekilde çalıştığını ve sürecin çok basit olduğunu söylüyor. Aktarımın gerçekleşmesi için saatte ve telefonda aynı Google hesabına giriş yapılması gerekiyor.

    Wear OS’li akıllı saat kullanıcıları, yeni güncellemeyle birlikte telefon değiştirdikleri saati yeniden sıfırdan kurmak zorunda kalmayacak. Ufak ama önemli bir iyileştirme. One UI 5 Watch, Wear OS 4'ü temel aldığından Samsung Galaxy Watch kullanıcılarını da ilgilendiren bir gelişme. Muhtemelen Temmuz ayı sonlanlarında tanıtılacak Galaxy Watch 6 ile birlikte Galaxy Watch 5 ve 4 serilerinde bu özellik yer alacak.

    Wear OS 4 ne zaman çıkacak?

    Google'ın I/O 2023 etkinliğinde de açıkladığı üzere Wear OS 4, indirilen uygulamalar ve saat yüzleri için yerel bulut yedekleme ve geri yükleme işlevi getirecek. Yeni saate geçerken bile kurulum süreci çok daha hızlı ve zahmetsiz olacak. Wear OS 4, bu sonbaharda yayınlanacak.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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    araba gazda tekliyor benzinde tekleme yok cvt şanzıman kullanan araçlar dövme kabuk attıktan sonra rengi soldu kombi sıcak su kirli akıyor temsa maxus

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