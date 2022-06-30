Wear OS 3 iOS cihazlarını desteklemeye devam edecek

Google ve Samsung’un birlikte geliştirdiği Wear OS 3 platformu, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Galaxy Watch 4 serisi ile çıkış yapmıştı. Galaxy Watch 4 öncesinde Tizen işletim sistemini kullanan Samsung akıllı saatler, Android ve iOS cihazları ile çalışıyordu ancak Samsung, Galaxy Watch 4 ile iOS desteğini iptal etmişti. Samsung’un konu hakkında detaylı bir açıklama yapmaması üzerine birçok inşan, Wear OS 3.0’ın iOS platformunu desteklemeyeceğini düşünmüştü. Ancak görünüşe göre iOS desteğinin kesilmesi Samsung’un kendi kararıymış.

Wear OS 3 cihazları iPhone’lar ile çalışabilecek

Wear OS 3.0 geçtiğimiz yıl tanıtılsa da şimdiye kadar yalnızca Galaxy Watch 4 serisinde kullanılmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta Montblanc, ilk Wear OS 3’ten gücünü alan akıllı saatini tanıtmıştı. 15 Temmuz’da 1290 dolar fiyatı ile çıkış yapacak olan Montblanc Summit 3, iOS cihazları ile de çalışacak.

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Wareable’a konuşan Qualcomm, Montblanc Summit 3’ün iPhone desteği ile geleceğini belirtti. Birçok akıllı saatte Snapdragon işlemcisi kullanılması, Qualcomm’un bu konudaki yorumunu güvenilir yapıyor. Wear OS 3 yakında Pixel ve Fossil gibi markalar ile daha da güçlenecek.

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Wear OS platformu kullanan cihazlar iPhone'lar ile çalışabilecek