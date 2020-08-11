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    “WeChat yasaklanırsa iPhone satışları düşebilir”

    Trump hükümetinin WeChat üzerinden herhangi bir ABD vatandaşı, firması veya bağlantılı kuruluşun mali transfer yapmasını yasaklaması iPhone satışlarını düşürebilir.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    “WeChat yasaklanırsa iPhone satışları düşebilir”
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    ABD’nin Çin hükümetine arka kapı bıraktığı ve siber ajanlık yaptığı gerekçesiyle adeta paldır küldür Çinli markalara ambargo uygulamaya başlaması görünüşte bu markalara büyük bir etki yapacak ancak ABD’li firmalar da bundan etkilenebilir.

    WeChat ve iPhone ilişkisi

    Geçen yıl Trump’un imzasıyla Huawei’ye ABD kaynaklı firmaların ve ABD ekipmanları kullanan yabancı firmaların tedarik yapması izne bağlanmıştı. Sonrasında TikTok uygulaması üzerinden mali aktarım yapılması yasaklandı. Bu listeye son olarak Tencent’in WeChat uygulaması da eklendi.

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    Apple’a yakınlığıyla bilinen analiz uzmanı Ming-Chi Kuo; WeChat uygulaması üzerinden para transferi veya mobil ödeme gibi aktarım işlemlerinin yasaklanmasının olumsuz etki yapacağını düşünüyor.

    Henüz Trump’ın bu talimatının ABD App Store mağazasında mı yoksa tüm dünya mağazalarında mı geçerli olacağı net değil ancak WeChat sohbet uygulaması para tranferi ve mobil ödeme gibi imkanlarla sayısız işletmenin bel kemiği haline geldi. Bu bakımdan kullanıcı kitlesi de WeChat dışında bu denli imkan sunamayan WhatsApp veya Hangouts gibi ABD kaynaklı uygulamalara da yönelmeyecektir.

    “WeChat yasaklanırsa iPhone satışları düşebilir”
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    iPhone cihazlarında WeChat üzerinden transfer imkanının kalmaması bu unsurlar nedeniyle satışları etkileyebilir. Kuo yasaklama gerçekleşirse iPhone satışlarının yüzde 25-30 arasında düşeceğini ön görüyor. AirPods, iPad veya Apple Watch gibi diğer bağlantılı cihaz satışlarının da yüzde 15-25 arasında düşebileceği düşünülüyor.

    Tek bir uygulamadan bu denli bir satış darbesi yenir mi bilinmez ancak Kuo piyasanın nabzını çok iyi tutan bir analiz uzmanı. Eğer WeChat yasakları tüm dünyaya yayılırsa bu söylenenler gerçekleşebilir ancak ABD sınırları içerisinde kalırsa muhtemelen etkisi çok az olacaktır.



    https://www.slashgear.com/trumps-wechat-order-could-seriously-damage-apple-10632769/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    double or nothing 1 hf. en beğenilen Furkooo85
    Demek ki Çin de wechat uygulamasının ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Kısaca Çin ve wechat uygulaması arasındaki ilişkiyi biraz araştırırsan satışların nasıl düşeceğini anlayabilirsin. Wechat Çinde basit bir mesajlaşma uygulaması değil.
    Demek ki Çin de wechat uygulamasının ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Kısaca Çin ve wechat uygulaması arasındaki ilişkiyi biraz araştırırsan satışların nasıl dü...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    galaxyg (Yağız Tümer) 1 hf.
    wechat engellenirse çinde iPhone satışları yarı yarıya azalır bence
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf.
    Wechat uygulaması ile eskiden çok kızla tanışmıştım, geçen gün yükleyeyim dedim ülkede kullanan kimse kalmamış
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    DH Misafiri 1 hf.
    Xiaomi mi a2 lite kullanıyorum oldukça da memnunum bu adamlar bu işi gerçekten güzel yapıyor yeni cihazı ekran olarak ben kullanışı mı uygun değil ama donanım olarak mükemmel 5.5 inçlik Bu donanımda bir cihada bekliyoruz yani
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    drjacob (... ) 1 hf.
    Apple : biz ne alaka :D
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    galaxyg (Yağız Tümer) 1 hf.
    wechat engellenirse çinde iPhone satışları yarı yarıya azalır bence
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Aether (Altan Duman) 1 hf. galaxyg
    Yanlış. Dondurma bile wechat ten alınıyor :). Adamlar bu alışlanlığı bırakmaz. Gider başka telefon alır. Cüzdanından kurtulan bir insan neden tekrar cüzdana dönsün.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Adını ilk kez duydum.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    Apple kullanıcıları Apple'a çok sadıktır. WeChat gitti diye iPhone almayı bırakacaklarını hiç sanmam.
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    double or nothing 1 hf. Furkooo85
    Demek ki Çin de wechat uygulamasının ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Kısaca Çin ve wechat uygulaması arasındaki ilişkiyi biraz araştırırsan satışların nasıl düşeceğini anlayabilirsin. Wechat Çinde basit bir mesajlaşma uygulaması değil.
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