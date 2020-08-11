“WeChat yasaklanırsa iPhone satışları düşebilir”

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ABD’nin Çin hükümetine arka kapı bıraktığı ve siber ajanlık yaptığı gerekçesiyle adeta paldır küldür Çinli markalara ambargo uygulamaya başlaması görünüşte bu markalara büyük bir etki yapacak ancak ABD’li firmalar da bundan etkilenebilir.

WeChat ve iPhone ilişkisi

Geçen yıl Trump’un imzasıyla Huawei’ye ABD kaynaklı firmaların ve ABD ekipmanları kullanan yabancı firmaların tedarik yapması izne bağlanmıştı. Sonrasında TikTok uygulaması üzerinden mali aktarım yapılması yasaklandı. Bu listeye son olarak Tencent’in WeChat uygulaması da eklendi.

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Apple’a yakınlığıyla bilinen analiz uzmanı Ming-Chi Kuo; WeChat uygulaması üzerinden para transferi veya mobil ödeme gibi aktarım işlemlerinin yasaklanmasının olumsuz etki yapacağını düşünüyor.

Henüz Trump’ın bu talimatının ABD App Store mağazasında mı yoksa tüm dünya mağazalarında mı geçerli olacağı net değil ancak WeChat sohbet uygulaması para tranferi ve mobil ödeme gibi imkanlarla sayısız işletmenin bel kemiği haline geldi. Bu bakımdan kullanıcı kitlesi de WeChat dışında bu denli imkan sunamayan WhatsApp veya Hangouts gibi ABD kaynaklı uygulamalara da yönelmeyecektir.

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iPhone cihazlarında WeChat üzerinden transfer imkanının kalmaması bu unsurlar nedeniyle satışları etkileyebilir. Kuo yasaklama gerçekleşirse iPhone satışlarının yüzde 25-30 arasında düşeceğini ön görüyor. AirPods, iPad veya Apple Watch gibi diğer bağlantılı cihaz satışlarının da yüzde 15-25 arasında düşebileceği düşünülüyor.

Tek bir uygulamadan bu denli bir satış darbesi yenir mi bilinmez ancak Kuo piyasanın nabzını çok iyi tutan bir analiz uzmanı. Eğer WeChat yasakları tüm dünyaya yayılırsa bu söylenenler gerçekleşebilir ancak ABD sınırları içerisinde kalırsa muhtemelen etkisi çok az olacaktır.

https://www.slashgear.com/trumps-wechat-order-could-seriously-damage-apple-10632769/

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