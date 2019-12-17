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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Western Digital, Türkiye’deki ürün portfolyosunu genişletiyor

    Wester Digital bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye'deki ürün portfolyosunu genişleteceğini duyurdu.
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    HDD / SSD
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Western Digital, Türkiye’deki ürün portfolyosunu genişletiyor
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    Ülkemizde depolama pazarında önemli pazar payına sahip Western Digital, Türkiye’de büyümeye gideceğini açıkladı. Ürün çeşitliliğini arttırma kararı alan firma, Türkiye’de satışa sunulmayan diğer ürünlerini de ülkemize getirecek.

    Western Digital Türkiye ekibi, 2020 yılı içerisinde odak noktalarının WD Purple, Ultrastar HDD, NAS SSD ve NVMe SSD modelleri olacağını açıkladı. Flash bellek ve sabit disk pazarında Türkiye’deki liderliğin sürdürülmesi hedefleniyor. Büyümenin ana odağında ise WD Black P10, D10 ve SanDisk Extreme Portable SSD gibi taşınabilir saklama çözümleri yer alacak. WD Black P10 ve D10 modelleri hem konsol hem de PC oyuncularının ihtiyacını gidermeye yönelik özelliklere sahip.

    WD Black SN750 NVMe SSD, WD Blue SN550 NVMe SSD ve WD Purple microSD kart modellerini 2020 yılı içerisinde Türkiye’de daha aktif bir şekilde göreceğiz. Bu ürünlere ek olarak Western Digital’in ürün portfolyosu daha da genişleyecek.



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