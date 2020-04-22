Westworld'un dördüncü sezonu için resmi onay geldi

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HBO'nun sevilen dizisi Westworld, bir süre daha ekranlarda kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Variety'nin yayınladığı habere göre, dizinin dördüncü sezonu için HBO'dan resmi onay gelmiş durumda. Yeni sezonun yayın tarihi şu an için belli değil, muhtemelen yine bir-iki yıl beklememiz gerekecek.

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Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan HBO yetkilisi Casey Bloys,"Western tema parklarından yakın geleceğin teknokratik metrolopislerine, usta hikaye anlatıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un yarattığı dünya tüm detaylarıyla bizlere müthiş bir seyir zevki sundu. Yaratıcı vizyonlarının bizleri nereye taşıyacağını büyük bir merakla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Westworld'un üçüncü sezonu bildiğiniz gibi şu anda yayınlanmaya devam ediyor. Tema parklarını terk edip dış dünyaya adım attığımız yeni sezon, genel anlamıyla seyircilerin beğenisini kazanmayı başardı. Bir önceki sezon hatırlayacağınız üzere çokça eleştiri almıştı.

İkinci sezonun hayal kırıklığı yaratmasının ardından dizinin reytingleri de epey bir düşmüş. Üçüncü sezon için ilk bölüm seyirci sayısının, ikinci sezonun ilk bölümüne göre tam %57 oranında azaldığı belirtiliyor.

The Hollywood Reporter'da yer alan ifadelere göre Westworld'un toplam altı sezon sürmesi planlanıyor.

https://variety.com/2020/tv/news/westworld-renewed-season-4-hbo-1234587220/

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