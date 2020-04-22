Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Westworld'un dördüncü sezonu için resmi onay geldi

    Jonathan Nolan ve Lisa Joy, Westworld'un dördüncü sezonu için çalışmalara şimdiden başlamış durumda.
    Beğen
    1 sa.
    437
    25
    2
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Westworld'un dördüncü sezonu için resmi onay geldi
    Tam Boyutta Gör

    HBO'nun sevilen dizisi Westworld, bir süre daha ekranlarda kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Variety'nin yayınladığı habere göre, dizinin dördüncü sezonu için HBO'dan resmi onay gelmiş durumda. Yeni sezonun yayın tarihi şu an için belli değil, muhtemelen yine bir-iki yıl beklememiz gerekecek. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Önümüzdeki ay yayınlanacak olan Westworld 3. sezonundan ilk uzun fragman

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan HBO yetkilisi Casey Bloys,"Western tema parklarından yakın geleceğin teknokratik metrolopislerine, usta hikaye anlatıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un yarattığı dünya tüm detaylarıyla bizlere müthiş bir seyir zevki sundu. Yaratıcı vizyonlarının bizleri nereye taşıyacağını büyük bir merakla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

    Westworld'un üçüncü sezonu bildiğiniz gibi şu anda yayınlanmaya devam ediyor. Tema parklarını terk edip dış dünyaya adım attığımız yeni sezon, genel anlamıyla seyircilerin beğenisini kazanmayı başardı. Bir önceki sezon hatırlayacağınız üzere çokça eleştiri almıştı.

    İkinci sezonun hayal kırıklığı yaratmasının ardından dizinin reytingleri de epey bir düşmüş. Üçüncü sezon için ilk bölüm seyirci sayısının, ikinci sezonun ilk bölümüne göre tam %57 oranında azaldığı belirtiliyor.   

    The Hollywood Reporter'da yer alan ifadelere göre Westworld'un toplam altı sezon sürmesi planlanıyor.



    https://variety.com/2020/tv/news/westworld-renewed-season-4-hbo-1234587220/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    glumerna (hiko baba) 1 sa.
    Kaliteli dizilerin adresi hbo 10 sezon olsun izlenir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    azizfikri 1 sa. glumerna
    10 sezon sürmesin, uzadıkça LOST akibetine uğrarlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 dk. Horoloji dünyasını sarsan MB&F Bulldog piyasaya sürüldü 1 sa. İç mekandaki karbondioksit seviyelerini ölçen sensör patent aldı 1 sa. Pandemi sebebiyle uçak iç tasarım projesi üretildi 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Westworld'un dördüncü sezonu için resmi onay geldi Sonraki Michael Moore, Dünya Günü kapsamında İnsanlar Gezegeni adlı belgeseli ücretsiz yayınladı 2 sa. Mercedes-Benz Türk, ürettiği 150 adet medikal kabini Sağlık Bakanlığı'na bağışlıyor 3 sa. iPhone SE Plus'ın çıkışı ertelenebilir 3 sa. Z490 yongaseti PCIe 4.0 desteğiyle geliyor-şimdilik kullanılamayacak 3 sa. ADATA XPG markası ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor 4 sa. Snapchat beklentilerin üzerinde büyüdü, hisseler fırladı 4 sa. Koronavirüs salgınında 22 Nisan tablosu 4 sa. Noctua, LGA 1200 destekli soğutucularını doğruladı 5 sa. Uygun fiyata 144Hz sunan Nubia Play tanıtıldı 5 sa. Galaxy Tab S6 Lite'ın Türkiye çıkış tarihi açıklandı 6 sa. MSI’dan AMD tabanlı Bravo 15 ve 17 dizüstü bilgisayarlar 6 sa. WhatsApp'tan koronavirüs pandemisine özel yeni çıkartma seti: 'Evde Hep Birlikte' 7 sa. Popüler anime serisi 'One-Punch Man' film oluyor 7 sa. 2021 Opel Mokka'nın teaser videosu paylaşıldı 7 sa. Yenilenen Casper Excalibur modelleri Mayıs ayında satışa çıkacak 8 sa. Xbox Series X'in logosu ortaya çıktı 8 sa. Meizu 17'nin tanıtım tarihi değişti 8 sa. Crucial yüksek performanslı P5 NVMe SSD’lerini duyurdu 9 sa. Resident Evil 3 Remake - Video İnceleme 9 sa. Samsung Galaxy S20 Ultra DXOMARK puanıyla hayal kırıklığı yarattı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir
    DonanımHaber
    Tor projesi işten çıkarmalara başladı
    DonanımHaber
    Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı
    DonanımHaber
    Oyun Konsollarını Fahiş Fiyata Satan İşletmelere Cezalar Kesildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Total War: Warhammer II ve Northgard Bu Hafta Sonu Steam'de Oy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Moon Knight Dizisinin Çekimleri Kasım Ayında Başlayacak
    Bölüm Sonu Canavarı
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild PC [Cemu&WiiU Helper] ...
    DH Forum
    Dev Seçim Anketi 2020
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim