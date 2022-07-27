ABD'li üniversite metaverse'de eğitim başlattı

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Metaverse son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Son olarak çıkan haberlere göre; Pensilvanyadaki özel Ivy League Üniversitesi çatısı altındaki işletme okulu Whartoon School, okulun ekonomik danışmanlık firması Prysm Group ile beraber geliştirdiği, “Metaverse’de İş” adlı altı haftalık bir çevrim içi kurs başlattı.

Birçok kişi, kurum ve kuruluş metaverse konusunda çalışmalar yapıyor ve metaverse’ün daha çok kişiye ulaşması için yeni projeler oluşturuyor. Bu kez Pensilvanya Üniversitesi‘ndeki Wharton School, metaverse’de altı haftalık bir çevrimiçi kurs başlatıyor.

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Konu hakkında detay vermek gerekirse kurs, altı haftalık olacak ve öğrencileri gelişen metaverse hakkında eğitecek. Öğrencilere metaverse içindeki sorunları çözmeleri için araçlar temin edecek.

“Metaverse Ekonomisinde İşletme” başlıklı çevrimiçi kurs, öğrencilere metaverse’de ekonomi uygulamaları hakkında eğitmeyi planlıyor.

Programın akademik direktörü Kevin Werbach, kursun amacının, işletme uzmanlarına metaverse ekonomisindeki fırsatları ve içindeki sorunları ele almayı sağlamak olduğunu söyledi.

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