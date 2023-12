What If’in üçüncü sezonundan ilk video yayınlandı

Tam Boyutta Gör Avengers: Endgame sonrası Disney+ platformuna birçok yapım geliştiren Marvel Studios, bu platformda ilk animasyon dizisini de yayınlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda ilk sezonu yayınlanan What If…? isimli bu yapım, Marvel Sinematik Evren hikayelerinin alternatif evrenlerde nasıl gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor. Animasyon ve hikayeleri ile sevilen bu yapım, ikinci sezonuna veda etmeden üçüncü sezon onayı bir kez daha aldı.

Winter Soldier ve Red Guardians bir arada

2023’e veda etmek amacıyla Disney, 22 Aralık’tan yeni yıla kadar her gün What If…? dizisinin ikinci sezonundan bir bölüm yayınlamaya karar verdi. Henüz ikinci sezonun final bölümü yayınlanmadı ancak Marvel, What If’in geleceği hakkında düzenlediği bir videoda dizinin gelecek sezonundan önemli bir kesit paylaştı.

Videoda görüldüğü üzere Marvel, What If…? dizisinin üçüncü sezonunun yakında izleyicilerle buluşacağını doğruladı. Ayrıca bu promo, üçüncü sezonunda olacak bir bölüme de dikkat çekiyor. Bölümün genel teması bilinmese de Winter Soldier ve Red Guardian karakterlerini birlikte görüyoruz. İddialara göre bölümün ismi “What If… Red Guardian Stopped the Winter Soldier” yani “Red Guardian Winter Soldier’ı durdursa ne olurdu?” olacak.

Tam Boyutta Gör Marvel, dizinin üçüncü sezonu hakkında daha çok bilgi paylaşmadı ancak önümüzdeki aylarda paylaşacaktır. O zamana kadar hayranlar, What If’in ilk ve ikinci sezonunu Disney+ platformu üzerinde izleyebilir.

