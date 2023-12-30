What If’in üçüncü sezonundan ilk video yayınlandı

Winter Soldier ve Red Guardians bir arada
2023’e veda etmek amacıyla Disney, 22 Aralık’tan yeni yıla kadar her gün What If…? dizisinin ikinci sezonundan bir bölüm yayınlamaya karar verdi. Henüz ikinci sezonun final bölümü yayınlanmadı ancak Marvel, What If’in geleceği hakkında düzenlediği bir videoda dizinin gelecek sezonundan önemli bir kesit paylaştı.
Videoda görüldüğü üzere Marvel, What If…? dizisinin üçüncü sezonunun yakında izleyicilerle buluşacağını doğruladı. Ayrıca bu promo, üçüncü sezonunda olacak bir bölüme de dikkat çekiyor. Bölümün genel teması bilinmese de Winter Soldier ve Red Guardian karakterlerini birlikte görüyoruz. İddialara göre bölümün ismi “What If… Red Guardian Stopped the Winter Soldier” yani “Red Guardian Winter Soldier’ı durdursa ne olurdu?” olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.