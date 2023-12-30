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    What If’in üçüncü sezonundan ilk video yayınlandı

    Disney+ platformunun sevilen Marvel dizisi What If, üçüncü sezon onayını da aldı. İkinci sezonunun bitmesine günler kalan Marvel, dizinin yeni sezonundan bir video paylaştı.
    What If...? Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame sonrası Disney+ platformuna birçok yapım geliştiren Marvel Studios, bu platformda ilk animasyon dizisini de yayınlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda ilk sezonu yayınlanan What If…? isimli bu yapım, Marvel Sinematik Evren hikayelerinin alternatif evrenlerde nasıl gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor. Animasyon ve hikayeleri ile sevilen bu yapım, ikinci sezonuna veda etmeden üçüncü sezon onayı bir kez daha aldı.

    Winter Soldier ve Red Guardians bir arada

    2023’e veda etmek amacıyla Disney, 22 Aralık’tan yeni yıla kadar her gün What If…? dizisinin ikinci sezonundan bir bölüm yayınlamaya karar verdi. Henüz ikinci sezonun final bölümü yayınlanmadı ancak Marvel, What If’in geleceği hakkında düzenlediği bir videoda dizinin gelecek sezonundan önemli bir kesit paylaştı.

    Videoda görüldüğü üzere Marvel, What If…? dizisinin üçüncü sezonunun yakında izleyicilerle buluşacağını doğruladı. Ayrıca bu promo, üçüncü sezonunda olacak bir bölüme de dikkat çekiyor. Bölümün genel teması bilinmese de Winter Soldier ve Red Guardian karakterlerini birlikte görüyoruz. İddialara göre bölümün ismi “What If… Red Guardian Stopped the Winter Soldier” yani “Red Guardian Winter Soldier’ı durdursa ne olurdu?” olacak. 

    What If...? Üçüncü Sezon Tam Boyutta Gör
    Marvel, dizinin üçüncü sezonu hakkında daha çok bilgi paylaşmadı ancak önümüzdeki aylarda paylaşacaktır. O zamana kadar hayranlar, What If’in ilk ve ikinci sezonunu Disney+ platformu üzerinde izleyebilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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