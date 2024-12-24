What If…? üçüncü sezon yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Disney+ platformunun sevilen Marvel dizisi What If’in üçüncü sezonu erişime açıldı. İkinci sezondan yaklaşık 1 yıl sonra başlayan üçüncü sezon 8 bölümden oluşuyor. Disney+ her gün bir bölüm yayınlayarak yeni yıla girecek.

What If…? üçüncü sezon

Türkçe’ye Peki Ya...? ya da Varsayalım... olarak çevrilen What If…?, Marvel Sinematik Evren hikayelerinin alternatif evrenlerde nasıl gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor. Bryan Andrews’un yapımcıları arasında yer aldığı, AC Bradley’nin ise baş senaristi olduğu dizinin yeni sezonunda yine birbirinden ilginç alternatif senaryolar arasında yol alıyoruz.

What If'in üçüncü sezonundan ilk promo yayınlandı 11 ay önce eklendi

Çoklu evreni en doğru şekilde ele alan Marvel yapımı olarak gösterilen What If…?, üçüncü sezon ile birlikte yolun sonuna da gelmiş oluyor diyebiliriz zira Disney+ dördüncü sezon için herhangi bir açıklama yapmadı.





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