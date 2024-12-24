What If…? üçüncü sezon yayınlandı

What If…? üçüncü sezon
Türkçe’ye Peki Ya...? ya da Varsayalım... olarak çevrilen What If…?, Marvel Sinematik Evren hikayelerinin alternatif evrenlerde nasıl gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor. Bryan Andrews’un yapımcıları arasında yer aldığı, AC Bradley’nin ise baş senaristi olduğu dizinin yeni sezonunda yine birbirinden ilginç alternatif senaryolar arasında yol alıyoruz.
Çoklu evreni en doğru şekilde ele alan Marvel yapımı olarak gösterilen What If…?, üçüncü sezon ile birlikte yolun sonuna da gelmiş oluyor diyebiliriz zira Disney+ dördüncü sezon için herhangi bir açıklama yapmadı.
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.