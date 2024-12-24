Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    What If…? üçüncü sezon yayınlandı

    Marvel evreninin en sevilen yapımlarından birisi haline gelen What If…? alternatif gerçeklik dizisi üçüncü sezona giriş yaptı. Her gün bir bölüm yayınlanıyor.   
    What If…? üçüncü sezon Tam Boyutta Gör
    Disney+ platformunun sevilen Marvel dizisi What If’in üçüncü sezonu erişime açıldı. İkinci sezondan yaklaşık 1 yıl sonra başlayan üçüncü sezon 8 bölümden oluşuyor. Disney+ her gün bir bölüm yayınlayarak yeni yıla girecek. 

    What If…? üçüncü sezon

    Türkçe’ye Peki Ya...? ya da Varsayalım... olarak çevrilen What If…?, Marvel Sinematik Evren hikayelerinin alternatif evrenlerde nasıl gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor. Bryan Andrews’un yapımcıları arasında yer aldığı, AC Bradley’nin ise baş senaristi olduğu dizinin yeni sezonunda yine birbirinden ilginç alternatif senaryolar arasında yol alıyoruz. 

    Çoklu evreni en doğru şekilde ele alan Marvel yapımı olarak gösterilen What If…?, üçüncü sezon ile birlikte yolun sonuna da gelmiş oluyor diyebiliriz zira Disney+ dördüncü sezon için herhangi bir açıklama yapmadı. 


     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

    Profil resmi
    Sinoeis 22 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

    Profil resmi
    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dosya com surrogate üzerinde açık olduğundan trendyol iade inceleniyor tivibu iptv 150 ml deodorant uçağa alınır mı yedek su deposu fokurduyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız