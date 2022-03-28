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WhatsApp geliştiricileri popüler mesajlaşma uygulamasında 2 GB'a kadar dosya gönderme özelliğini test etmeye başladı. WABetaInfo internet sitesinin haberine göre söz konusu özellik şu anda Arjantin'de sınırlı sayıda beta test kullanıcısı tarafından test ediliyor.

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WhatsApp şimdiye kadar kullanıcıların yalnızca 100 MB boyutuna kadar dosyaları göndermesine izin veriyordu. Dolayısı ile maksimum dosya boyutunun 2 GB'a yükseltilmesi önemli bir adım olacak. Görünüşe bakılırsa şirket piyasadaki diğer rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor.

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Telegram'da 2020'den beri var

WhatsApp'ın ana rakibi Telegram'ın 2020'den beri kullanıcıların 2 GB'a kadar dosya gönderme özelliği sunduğunu belirtmekte fayda var. Dosya gönderme limitindeki artış henüz şirket tarafından resmi olarak onaylanmadı. Dolayısı ile ne zaman genel kullanıma sunulacağı tam olarak bilinmiyor.

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WhatsApp yakında 2 GB'a kadar dosya göndermeye izin verecek