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    WhatsApp yakında 2 GB'a kadar dosya göndermeye izin verecek

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için yeni bir özellik test edilmeye başlandı. Şirket şu anda 100 MB olan maksimum dosya gönderme limitini 2 GB'a yükseltmeye hazırlanıyor.
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    WhatsApp yakında 2 GB'a kadar dosya göndermeye izin verecek
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    WhatsApp geliştiricileri popüler mesajlaşma uygulamasında 2 GB'a kadar dosya gönderme özelliğini test etmeye başladı. WABetaInfo internet sitesinin haberine göre söz konusu özellik şu anda Arjantin'de sınırlı sayıda beta test kullanıcısı tarafından test ediliyor.

    WhatsApp şimdiye kadar kullanıcıların yalnızca 100 MB boyutuna kadar dosyaları göndermesine izin veriyordu. Dolayısı ile maksimum dosya boyutunun 2 GB'a yükseltilmesi önemli bir adım olacak. Görünüşe bakılırsa şirket piyasadaki diğer rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor.

    WhatsApp yakında 2 GB'a kadar dosya göndermeye izin verecek
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    Telegram'da 2020'den beri var

    WhatsApp'ın ana rakibi Telegram'ın 2020'den beri kullanıcıların 2 GB'a kadar dosya gönderme özelliği sunduğunu belirtmekte fayda var. Dosya gönderme limitindeki artış henüz şirket tarafından resmi olarak onaylanmadı. Dolayısı ile ne zaman genel kullanıma sunulacağı tam olarak bilinmiyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 5 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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