WhatsApp yakında 2 GB'a kadar dosya göndermeye izin verecek

WhatsApp geliştiricileri popüler mesajlaşma uygulamasında 2 GB'a kadar dosya gönderme özelliğini test etmeye başladı. WABetaInfo internet sitesinin haberine göre söz konusu özellik şu anda Arjantin'de sınırlı sayıda beta test kullanıcısı tarafından test ediliyor.
WhatsApp şimdiye kadar kullanıcıların yalnızca 100 MB boyutuna kadar dosyaları göndermesine izin veriyordu. Dolayısı ile maksimum dosya boyutunun 2 GB'a yükseltilmesi önemli bir adım olacak. Görünüşe bakılırsa şirket piyasadaki diğer rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor.
Telegram'da 2020'den beri var
WhatsApp'ın ana rakibi Telegram'ın 2020'den beri kullanıcıların 2 GB'a kadar dosya gönderme özelliği sunduğunu belirtmekte fayda var. Dosya gönderme limitindeki artış henüz şirket tarafından resmi olarak onaylanmadı. Dolayısı ile ne zaman genel kullanıma sunulacağı tam olarak bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"