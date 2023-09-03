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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a hesaplar arasında geçiş yapma özelliği geliyor

    Gelen son bilgilere göre popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara hesaplar arasında geçiş yapma seçeneği sunacak. İşte yeni özelliğin detayları.    
    WhatsApp'a hesaplar arasında geçiş yapma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Android için WhatsApp'ın beta sürümünde "Ayarlar" bölümünün arayüzü güncellendi ve aynı cihazda birden fazla hesap kullanma özelliği eklendi.

    Şimdilik bir tane ek hesap eklenebiliyor

    WhatsApp'a gelecek olan bu önemli yenilik, kullanıcıların aynı cihazda ek bir hesap kaydetmelerine ve kullanmalarına olanak tanıyan çoklu hesap özelliği. Daha önce, kullanıcılar ek hesaplar için WhatsApp'ı klonlamak veya üçüncü taraf uygulamalar indirmek zorunda kalıyorlardı. Şu anda kullanıcıların yalnızca bir ek hesap ekleyebileceği belirtiliyor ancak bu sınırlamanın gelecekte artırılması kuvvetle muhtemel.

    WhatsApp'a hesaplar arasında geçiş yapma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Uygulamanın ayarlarında yeni bir arayüzle birlikte birden fazla hesap oluşturma özelliği, Android için WhatsApp'ın 2.23.18.21 numaralı beta sürümünü yükleyen çok sayıda test kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Çoklu hesap özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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