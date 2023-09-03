WhatsApp'a hesaplar arasında geçiş yapma özelliği geliyor

Şimdilik bir tane ek hesap eklenebiliyor
WhatsApp'a gelecek olan bu önemli yenilik, kullanıcıların aynı cihazda ek bir hesap kaydetmelerine ve kullanmalarına olanak tanıyan çoklu hesap özelliği. Daha önce, kullanıcılar ek hesaplar için WhatsApp'ı klonlamak veya üçüncü taraf uygulamalar indirmek zorunda kalıyorlardı. Şu anda kullanıcıların yalnızca bir ek hesap ekleyebileceği belirtiliyor ancak bu sınırlamanın gelecekte artırılması kuvvetle muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.