WhatsApp'a otomatik güvenlik kodu doğrulama özelliği geliyor

İşte WhatsApp'ın yeni özelliği: Otomatik güvenlik kodu doğrulama
WhatsApp,Android için WhatsApp beta 2.23.19.15 güncellemesi ile yenilenmiş bir şifreleme doğrulama ekranı sundu. Bu iyileştirmeler sayesinde ise uygulama, herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan mesajların uçtan uca şifrelenip şifrelenmediğini otomatik olarak doğrulamaya çalışacak.
Anahtar şeffaflık süreciyle birlikte otomatik güvenlik kodu özelliğinin sunulması, uçtan uca şifreleme doğrulamasını daha erişilebilir ve daha hızlı hâle getiriyor. Son olarak şimdilik test aşamasında olan özelliğin yakında genel kullanıma sunulması bekleniyor.Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-23-19-15-whats-new/ https://engineering.fb.com/2023/04/13/security/whatsapp-key-transparency/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.