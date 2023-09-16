Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Nisan ayında uygulamanın güvenliğini artırmayı amaçlayan birkaç yeni özelliği açıklamıştı. Ayrıca şirket, bu ek güvenlik özelliklerini önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planladığını da açıklamıştı. Yakın bir zamanda ise bu güvenlik özelliklerinden birinin beta sürümünde kullanıma sunulduğu ortaya çıktı.

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İşte WhatsApp'ın yeni özelliği: Otomatik güvenlik kodu doğrulama

WhatsApp,Android için WhatsApp beta 2.23.19.15 güncellemesi ile yenilenmiş bir şifreleme doğrulama ekranı sundu. Bu iyileştirmeler sayesinde ise uygulama, herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan mesajların uçtan uca şifrelenip şifrelenmediğini otomatik olarak doğrulamaya çalışacak.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere güvenli bir bağlantı kullanıp kullanmadığınızı kontrol ederek konuşmalarınızın genel güvenliği ve gizliliği artırılıyor. Anahtar Şeffaflığı isimli bu süreç ile birlikte otomatik doğrulamanın başarısız olması veya kullanılamaması durumunda WhatsApp, kullanıcılara manuel doğrulama özelliğini sunmaya devam edecek.

Anahtar şeffaflık süreciyle birlikte otomatik güvenlik kodu özelliğinin sunulması, uçtan uca şifreleme doğrulamasını daha erişilebilir ve daha hızlı hâle getiriyor. Son olarak şimdilik test aşamasında olan özelliğin yakında genel kullanıma sunulması bekleniyor.

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WhatsApp'a otomatik güvenlik kodu doğrulama özelliği geliyor