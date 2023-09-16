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    WhatsApp'a otomatik güvenlik kodu doğrulama özelliği geliyor

    WhatsApp, otomatik güvenlik kodu doğrulama özelliğini test ediyor. Bu özellik sayesinde uçtan uca şifreleme doğrulaması daha erişilebilir ve daha hızlı bir hale gelecek. İşte detaylar:
    WhatsApp'a otomatik güvenlik kodu doğrulama özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Nisan ayında uygulamanın güvenliğini artırmayı amaçlayan birkaç yeni özelliği açıklamıştı. Ayrıca şirket, bu ek güvenlik özelliklerini önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planladığını da açıklamıştı. Yakın bir zamanda ise bu güvenlik özelliklerinden birinin beta sürümünde kullanıma sunulduğu ortaya çıktı.

    İşte WhatsApp'ın yeni özelliği: Otomatik güvenlik kodu doğrulama

    WhatsApp,Android için WhatsApp beta 2.23.19.15 güncellemesi ile yenilenmiş bir şifreleme doğrulama ekranı sundu. Bu iyileştirmeler sayesinde ise uygulama, herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan mesajların uçtan uca şifrelenip şifrelenmediğini otomatik olarak doğrulamaya çalışacak.

    WhatsApp'a otomatik güvenlik kodu doğrulama özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere güvenli bir bağlantı kullanıp kullanmadığınızı kontrol ederek konuşmalarınızın genel güvenliği ve gizliliği artırılıyor. Anahtar Şeffaflığı isimli bu süreç ile birlikte otomatik doğrulamanın başarısız olması veya kullanılamaması durumunda WhatsApp, kullanıcılara manuel doğrulama özelliğini sunmaya devam edecek.

    Anahtar şeffaflık süreciyle birlikte otomatik güvenlik kodu özelliğinin sunulması, uçtan uca şifreleme doğrulamasını daha erişilebilir ve daha hızlı hâle getiriyor. Son olarak şimdilik test aşamasında olan özelliğin yakında genel kullanıma sunulması bekleniyor.

    Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-23-19-15-whats-new/ https://engineering.fb.com/2023/04/13/security/whatsapp-key-transparency/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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