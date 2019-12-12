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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp belirli cihazlarda çalışmayacak

    iOS 8 ve altındaki sürümleri kullanan cihazlar ile Android 2.3.7 ve altındaki sürümünü kullanan cihazlar 45 gün sonra WhatsApp uygulamasından mahrum kalacaklar.
    18 sa.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp belirli cihazlarda çalışmayacak
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    Mobil dünyanın en çok kullanılan iletişim platformu WhatsApp yeni özelliklerle güncellendikçe donanım açısından sorun çıkaracak eski cihazları da destek dışı bırakıyor. Yeni yılda milyonlarca cihaz WhatsApp kullanamayacak.

    WhatsApp kötü haberi verdi

    WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren iOS 8 ve altındaki sürümleri kullanan cihazlar ile Android 2.3.7 ve altındaki sürümünü kullanan cihazların uygulamayı kullanamayacağı dile getiriliyor.

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    Bu sürümlerde bulunan kullanıcılar hali hazırda yeni bir WhatsApp hesabı açamıyor veya mevcut hesabını yeniden onaylatamıyordu. Bir süredir kullanıcıları zorlama sürecinde olan WhatsApp yaklaşık 45 gün sonra son hamlesini de yapmış olacak.

    Akıllı telefon kullanım döngüleri uzadığı için halen bu sürümlerde olan milyonlarca kullanıcı olduğu tahmin ediliyor. Bir güncelleme imkânı olmadığı için de ya telefonu değiştirmek ya da WhatsApp uygulamasından vazgeçmek zorunda kalacaklar.

    1 Şubat 2020 tarihinden sonra sadece iOS 9 ve üzeri sürümlerdeki cihazlar ile Android 4.0 ve üzeri sürümlerdeki cihazlarda WhatsApp sorunsuz bir şekilde kullanılmaya devam edecek.



    https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-to-drop-millions-of-iOS-and-Android-users_id121046 Yorum Yaz
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    gun 18 sa. en beğenilen
    Yinede müthiş bir destek veriyor. O sürümlere destek verip bu son sürüm android ve ios’le beraber çalışmasını sağlamak mucize.
    Yanıtla +14
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    Red_devil33 9 sa.
    Android 2.3.7 ne demek biliyormusunuz samsung s1 de artık watsab çalışmayacak s2 de android 4. Var yani s2 de devam edecek destek helal olsun
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    DH Misafiri 12 sa.
    Ben de telegrama geçtim ama maalesef aktif kullanıcısı halen yetersiz. arkadaş grupları veya topluluk bazında bir geçiş yapılmalı.
    Sundukları kesinlikle Whatsapptan daha iyi...
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    MMistanbul 13 sa.
    Bence çok bile destek veriyor.
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    Musty3535123 14 sa.
    ios 8 i anlarımda android 2 ne la :) android 2 cihazı olan varsa bence tuşluya terfi etsin daha iyi :D
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    WoXeD 17 sa.
    whatsapp hesabımı sildim telegrama geçtim ekran süresi kullanım süresi aynı 1 gün zor giden telefon 2. günü zorluyor. whatsappdan kurtulun.
    2 Yanıt Yanıtla
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    hareketliperde 17 sa. WoXeD
    Tabi 2 güne çıkar. whatsapp kullanan sayısı ile telegram kullanan kişi sayısı arasında ki uçurum kullanımınızı da etkilemiştir
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    DARTH_BLACK 6 sa. WoXeD
    bende bu uygulamayı takip ediyorum,whatsapp dan çok daha iyi olduğu kesin ancak kullanım alanı dar olduğu için tercih edilmiyor ancak whatsapp içinde tehlike bir uygulama zira whatsapp olurda ilerde paralı yada saçma sapan reklam içeriği sapmları getirir ise bu uygulama herkes için alternatif olacak,zaten her daim bir uygulamanın daha yenisi ve iyisi çıkar,telegramda böyle bir alternatif bu alanda sessiz sedasız kitlesini toplamaya uğraşıyor.
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    nicosia 18 sa.
    Android 2.3.7 mi? Maaşallah baya baya tarihi eser cihazlara destek veriyormuş Whatsapp.
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    whoisata 18 sa.
    Haber niteliği olmayan bir paylaşım.
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    gun 18 sa. en beğenilen
    Yinede müthiş bir destek veriyor. O sürümlere destek verip bu son sürüm android ve ios’le beraber çalışmasını sağlamak mucize.
    Yanıtla +14
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    uygulama haber, whatsapp ios 8 ve
    4 etiket daha whatsapp android 2.3.7 Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
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