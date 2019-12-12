WhatsApp belirli cihazlarda çalışmayacak

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Mobil dünyanın en çok kullanılan iletişim platformu WhatsApp yeni özelliklerle güncellendikçe donanım açısından sorun çıkaracak eski cihazları da destek dışı bırakıyor. Yeni yılda milyonlarca cihaz WhatsApp kullanamayacak.

WhatsApp kötü haberi verdi

WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren iOS 8 ve altındaki sürümleri kullanan cihazlar ile Android 2.3.7 ve altındaki sürümünü kullanan cihazların uygulamayı kullanamayacağı dile getiriliyor.

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Bu sürümlerde bulunan kullanıcılar hali hazırda yeni bir WhatsApp hesabı açamıyor veya mevcut hesabını yeniden onaylatamıyordu. Bir süredir kullanıcıları zorlama sürecinde olan WhatsApp yaklaşık 45 gün sonra son hamlesini de yapmış olacak.

Akıllı telefon kullanım döngüleri uzadığı için halen bu sürümlerde olan milyonlarca kullanıcı olduğu tahmin ediliyor. Bir güncelleme imkânı olmadığı için de ya telefonu değiştirmek ya da WhatsApp uygulamasından vazgeçmek zorunda kalacaklar.

1 Şubat 2020 tarihinden sonra sadece iOS 9 ve üzeri sürümlerdeki cihazlar ile Android 4.0 ve üzeri sürümlerdeki cihazlarda WhatsApp sorunsuz bir şekilde kullanılmaya devam edecek.

https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-to-drop-millions-of-iOS-and-Android-users_id121046