WhatsApp, BiP, Telegram, Signal: Hangi uygulama hangi verileri istiyor?

WhatsApp’ın kullanıcı verilerini Facebook ile zorunlu bir şekilde paylaşacağının ortaya çıkmasının ardından diğer sohbet uygulamalarının ne kadar güvenli olduğu soruları gelmeye başladı. Bu konuda beklentilerin aksine ilginç bir tablo var
Signal en az isteyen BiP en çok isteyen
Teyit platformu tarafından yapılan bir tabloya göre hangi sohbet uygulamasının kullanıcıdan hangi verileri istediği net bir şekilde görülebiliyor. Tabloda Signal ve Telegram izin konusunda biraz daha öne çıkıyor.İlginizi Çekebilir WhatsApp’ı bırakan devlet kurumları BiP’e geçiyor
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BiP uygulamalar arasında en çok izin isteyeni. Rehber, telefon numarası, kesin konum, satın alma geçmişi, performans verileri bunlar arasında. Video, fotoğraf ve ses verilerine erişim izni isteyen tek uygulama BiP olmuş.
Signal sadece telefon numarasına erişim istiyor. Telegram rehber ve cihaz kimliğini de buna dahil etmiş. WhatsApp ise daha fazla verinize talip. Yani tartışmalarda da çok dile getirildiği gibi Signal uygulaması en az izin isteyeni olarak dikkat çekiyor.
Hizmet konusunda ise Telegram biraz geride. Bu uygulama sadece gizli sohbetlerde uçtan uca şifreleme sunuyor. Signal ise verileri sadece cihaza yedekleyerek erişimi en aza indirmiş. Diğer uygulamalar uzak sunucularda verileri saklıyor. WhatsApp alternatifi arayanlar için bu tablolar yararlı olacaktır.
https://teyit.org/analiz-whatsappin-degistirdigi-gizlilik-sozlesmesi-hakkinda-iddialar Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Teröristlerin ne kullandığını bildiğinize göre de size bir şey önermeye gerek yok. 😁
su an icin en guvenlisi signal. en onemli nokta verilerinizi saklayip depolamiyoir. eski mesajlarinizi silme secenegi sunuyor. bulundugunuz her konumu, sarfettiginiz her sozu sonsuza kadar saklamiyor.