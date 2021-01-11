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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp, BiP, Telegram, Signal: Hangi uygulama hangi verileri istiyor?

    Signal uygulaması en az kullanıcı verisine ihtiyaç duyarken BiP uygulaması ise neredeyse tüm verileri istiyor. Tüm veriler değerlendirildiğinde Signal biraz daha önde gibi.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,1b
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp, BiP, Telegram, Signal: Hangi uygulama hangi verileri istiyor?
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    WhatsApp’ın kullanıcı verilerini Facebook ile zorunlu bir şekilde paylaşacağının ortaya çıkmasının ardından diğer sohbet uygulamalarının ne kadar güvenli olduğu soruları gelmeye başladı. Bu konuda beklentilerin aksine ilginç bir tablo var

    Signal en az isteyen BiP en çok isteyen

    Teyit platformu tarafından yapılan bir tabloya göre hangi sohbet uygulamasının kullanıcıdan hangi verileri istediği net bir şekilde görülebiliyor. Tabloda Signal ve Telegram izin konusunda biraz daha öne çıkıyor.

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    BiP uygulamalar arasında en çok izin isteyeni. Rehber, telefon numarası, kesin konum, satın alma geçmişi, performans verileri bunlar arasında. Video, fotoğraf ve ses verilerine erişim izni isteyen tek uygulama BiP olmuş.

    Signal sadece telefon numarasına erişim istiyor. Telegram rehber ve cihaz kimliğini de buna dahil etmiş. WhatsApp ise daha fazla verinize talip. Yani tartışmalarda da çok dile getirildiği gibi Signal uygulaması en az izin isteyeni olarak dikkat çekiyor.

    Hizmet konusunda ise Telegram biraz geride. Bu uygulama sadece gizli sohbetlerde uçtan uca şifreleme sunuyor. Signal ise verileri sadece cihaza yedekleyerek erişimi en aza indirmiş. Diğer uygulamalar uzak sunucularda verileri saklıyor. WhatsApp alternatifi arayanlar için bu tablolar yararlı olacaktır.

    WhatsApp, BiP, Telegram, Signal: Hangi uygulama hangi verileri istiyor?
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    https://teyit.org/analiz-whatsappin-degistirdigi-gizlilik-sozlesmesi-hakkinda-iddialar Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zunerall (Hindu Papanreu) 36 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen CleanCoders
    Evet evet, mesajlarının başkaları tarafından okunmasını istemeyen, gizliliğe önem veren herkes terörist.

    Teröristlerin ne kullandığını bildiğinize göre de size bir şey önermeye gerek yok. 😁
    Evet evet, mesajlarının başkaları tarafından okunmasını istemeyen, gizliliğe önem veren herkes terörist. Teröristlerin ne kullandığını bildiğinize gör...
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    Yanıtla +6
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    darkaura 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bip masallah, muhtardan ikametkah belgesi ile sabika kaydi istemedigi kalmis.

    su an icin en guvenlisi signal. en onemli nokta verilerinizi saklayip depolamiyoir. eski mesajlarinizi silme secenegi sunuyor. bulundugunuz her konumu, sarfettiginiz her sozu sonsuza kadar saklamiyor.
    bip masallah, muhtardan ikametkah belgesi ile sabika kaydi istemedigi kalmis. su an icin en guvenlisi signal. en onemli nokta verilerinizi saklayip depo...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tüm veriler değerlendirildiğinde Signal biraz daha önde gibi.


    Yok yaww. Öyle mi? :DDD
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    DH Misafiri 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    telefon numarasına eriişim herşey için yeterli zaten.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu teröristlere tavsiye edilir diye zırvalayanlar telefonun başında ayakkabı konuşunca ayakkabı reklamları çıktığı zaman büyük oyunu görenler değil mi :D
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    CleanCoders (Fatih ) 40 dk. ( Mesaj Silindi ) Kerim5100
    Zero days belgeselini bir izle
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    Romeo84 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok abartılıyor, şimdiye kadar whatsapp kullandın zaten bütün veri adamlarda facebook ile paylaşmıyormu sanıyordun. Komik olmayın.
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    mtcanbay (Musta Can) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Keşke teyit.org a bir teşekkür mesajı yazsaydınız... ayıp etmişsiniz.
    Yanıtla +3
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    Barni Moloztaş (Eren ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bipi asla kullanmam silivri garantili
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Barni Moloztaş
    yani kullanmayın. teröristlere signal tavsiye ediyoruz.
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    darkaura 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bip masallah, muhtardan ikametkah belgesi ile sabika kaydi istemedigi kalmis.

    su an icin en guvenlisi signal. en onemli nokta verilerinizi saklayip depolamiyoir. eski mesajlarinizi silme secenegi sunuyor. bulundugunuz her konumu, sarfettiginiz her sozu sonsuza kadar saklamiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    teröristlere önerebiliriz yani
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Peki hangisi Avrupaya farklı sözleşme sunuyor
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