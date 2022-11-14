WhatsApp artık 4 telefona kadar bağlanma imkânı sunuyor

Tam Boyutta Gör Yıllarca WhatsApp uygulamasının tek telefonda ve SIM kart ile kullanılması zorunluluğu insanları kısıtlamıştı. Önce web sürümü sonrasında web tabanlı masaüstü uygulamaları ile bu kısıtlama bir nebze hafifletildi. Şimdi ise önemli bir adım atılıyor.

WhatsApp birden fazla telefonu destekliyor

WhatsApp son beta sürümlerinde cihaz bağlama menüsüne yeni bir yetenek kazandırıldı. Bu sayede 4 adede kadar farklı Android telefonlar bağlanabilecek ve uygulamanın sunduğu tüm özelliklere erişebilecek. Güncelleme sadece Android uygulamasında geçerli.

WhatsApp gruplar daha az bildirim atacak 3 gün önce eklendi

Henüz kısıtlı olarak sunulan diğer bir özellik ise Android tablet bağlantısı. Yine kullanıcılar telefonların yanında bir Android tablet de bağlayabilecekler. Bunun için karekod okutmak yeterli olacak. Henüz beta aşamasında olduğu için çoklu telefon ve tablet bağlama özelliğinin son kullanıcıya sunulması gelecek yılı bulabilir.

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