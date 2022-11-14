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    WhatsApp artık 4 telefona kadar bağlanma imkânı sunuyor

    WhatsApp cihaz bağlama özelliği bundan sonra diğer akıllı telefonlarınızı ve tabletlerinizi de kapsayacak. Böylece 4 telefona kadar WhatsApp kullanabileceksiniz. 
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    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    Yıllarca WhatsApp uygulamasının tek telefonda ve SIM kart ile kullanılması zorunluluğu insanları kısıtlamıştı. Önce web sürümü sonrasında web tabanlı masaüstü uygulamaları ile bu kısıtlama bir nebze hafifletildi. Şimdi ise önemli bir adım atılıyor.

    WhatsApp birden fazla telefonu destekliyor

    WhatsApp son beta sürümlerinde cihaz bağlama menüsüne yeni bir yetenek kazandırıldı. Bu sayede 4 adede kadar farklı Android telefonlar bağlanabilecek ve uygulamanın sunduğu tüm özelliklere erişebilecek. Güncelleme sadece Android uygulamasında geçerli.

    Henüz kısıtlı olarak sunulan diğer bir özellik ise Android tablet bağlantısı. Yine kullanıcılar telefonların yanında bir Android tablet de bağlayabilecekler. Bunun için karekod okutmak yeterli olacak. Henüz beta aşamasında olduğu için çoklu telefon ve tablet bağlama özelliğinin son kullanıcıya sunulması gelecek yılı bulabilir.

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