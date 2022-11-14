WhatsApp artık 4 telefona kadar bağlanma imkânı sunuyor

WhatsApp birden fazla telefonu destekliyor
WhatsApp son beta sürümlerinde cihaz bağlama menüsüne yeni bir yetenek kazandırıldı. Bu sayede 4 adede kadar farklı Android telefonlar bağlanabilecek ve uygulamanın sunduğu tüm özelliklere erişebilecek. Güncelleme sadece Android uygulamasında geçerli.
Henüz kısıtlı olarak sunulan diğer bir özellik ise Android tablet bağlantısı. Yine kullanıcılar telefonların yanında bir Android tablet de bağlayabilecekler. Bunun için karekod okutmak yeterli olacak. Henüz beta aşamasında olduğu için çoklu telefon ve tablet bağlama özelliğinin son kullanıcıya sunulması gelecek yılı bulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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