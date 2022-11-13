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    Anlık Bildirim

    WhatsApp grup bildirimlerine düzenleme

    WhatsApp grup bildirim sistemine yeni bir düzenleme geliyor. Belirli bir katılımcı sayısını geçen WhatsApp gruplarında bildirimler otomatik olarak sessize alınıyor. 
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    WhatsApp bugün mobil dünyanın en çok tercih edilen iletişim uygulaması durumunda. Herkesin uygulamasında sohbet ettiği onlarca kişi veya grup var ancak bildirim konusunda bu kalabalık liste sorun olabiliyor.

    WhatsApp grup bildirimleri değişiyor

    Eğer katıldığınız veya açtığınız gruplarda bildirimleri kapatmadıysanız sürekli olarak artan katılımcı sayısı ile birlikte işler içinden çıkılamaz bir hale dönüşebiliyor. WhatsApp bu soruna el atıyor.

    Grup sohbetlere getirilen değişiklik ile birlikte 256 üyeyi geçen gruplar otomatik olarak sessize alınacak. Gruba 257. üye dahil olduğunda ya da 256 üyeden fazlası olan bir gruba katıldığınızda sistem devreye giriyor. Kullanıcı istemediği takdirde grubun sesini yeniden açabiliyor. WhatsApp beta sürecinde başlayan yeni özellik yakın zamanda nihai sürüme de sunulacak ancak net bir tarih şimdilik bilinmiyor.

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