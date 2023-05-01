Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp Android tabletlere bölünmüş ekran kontrolü geliyor

    WhatsApp Android tabletlere sunulan bölünmüş ekran özelliği artık kullanıcının tercihine bırakılıyor. Kullanıcılar artık özelliği Ayarlar menüsünden kapatabilecekler. 
    Oy Ver
    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    Son dönemde kullanıcı deneyimi konusundaki güncellemelerini hızlandıran WhatsApp şimdi tablet tarafında da hareketli. Bir süredir beta aşamasında olan bölünmüş tablet ekranı yeni bir özelliğe daha kavuştu.

    WhatsApp tabletlerde bölünmüş ekran

    WhatsApp Android tablet sürümünde aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi bir sohbet seçildiğinde ekranı tamamen kapatmaktaydı. Bu da birden fazla arkadaşı ile sohbet edenler için sürekli ana ekrana geri dönmek demekti.

    Yan Yana adı verilen özellik ile geçen ay WhatsApp Android tabletlere bölünmüş ekran kullanımı beta olarak sunulmuştu. Normalde bu özellik varsayılan olarak gelmişti ancak bu ay yeni beta sürümünde Ayarlar kısmına özelliği kapatacağınız bir seçenek eklenmiş durumda.

    Ayarlar-Sohbetler menüsüne giderek Yan Yana özelliğini kapatabiliyorsunuz. Bu da yine eskisi gibi sohbet penceresinin tamamen ekranı kapatmasını sağlıyor. WhatsApp 2.23.9.20 beta sürümünde bu özellik kullanıma sunuldu.
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 18 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çalışmayı sevmemek sözleşmesiz kiracının elektriğini kestirmek lg beyaz eşya yorumları hiç uyumadan işe gitmek eca kombi çok yakıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız