WhatsApp Android tabletlere bölünmüş ekran kontrolü geliyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde kullanıcı deneyimi konusundaki güncellemelerini hızlandıran WhatsApp şimdi tablet tarafında da hareketli. Bir süredir beta aşamasında olan bölünmüş tablet ekranı yeni bir özelliğe daha kavuştu.

WhatsApp tabletlerde bölünmüş ekran

WhatsApp Android tablet sürümünde aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi bir sohbet seçildiğinde ekranı tamamen kapatmaktaydı. Bu da birden fazla arkadaşı ile sohbet edenler için sürekli ana ekrana geri dönmek demekti.

WhatsApp sohbet transferinde yeni dönem 1 gün önce eklendi

Yan Yana adı verilen özellik ile geçen ay WhatsApp Android tabletlere bölünmüş ekran kullanımı beta olarak sunulmuştu. Normalde bu özellik varsayılan olarak gelmişti ancak bu ay yeni beta sürümünde Ayarlar kısmına özelliği kapatacağınız bir seçenek eklenmiş durumda.

Ayarlar-Sohbetler menüsüne giderek Yan Yana özelliğini kapatabiliyorsunuz. Bu da yine eskisi gibi sohbet penceresinin tamamen ekranı kapatmasını sağlıyor. WhatsApp 2.23.9.20 beta sürümünde bu özellik kullanıma sunuldu.



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