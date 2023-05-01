WhatsApp Android tabletlere bölünmüş ekran kontrolü geliyor

WhatsApp tabletlerde bölünmüş ekran
WhatsApp Android tablet sürümünde aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi bir sohbet seçildiğinde ekranı tamamen kapatmaktaydı. Bu da birden fazla arkadaşı ile sohbet edenler için sürekli ana ekrana geri dönmek demekti.
Yan Yana adı verilen özellik ile geçen ay WhatsApp Android tabletlere bölünmüş ekran kullanımı beta olarak sunulmuştu. Normalde bu özellik varsayılan olarak gelmişti ancak bu ay yeni beta sürümünde Ayarlar kısmına özelliği kapatacağınız bir seçenek eklenmiş durumda.
Ayarlar-Sohbetler menüsüne giderek Yan Yana özelliğini kapatabiliyorsunuz. Bu da yine eskisi gibi sohbet penceresinin tamamen ekranı kapatmasını sağlıyor. WhatsApp 2.23.9.20 beta sürümünde bu özellik kullanıma sunuldu.
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah