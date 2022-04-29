TikTok, 2022'nin ilk çeyreğinde en çok indirilen uygulama oldu

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Kısa video hizmeti TikTok, bu yılın ilk çeyreğinde 175 milyondan fazla kez indirildi ve onu dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu haline getirdi. Bu istatistik, araştırma şirketi Sensor Tower tarafından yayınlanan yeni bir raporda yer alıyor.

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İndirme sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada, 150 milyondan fazla kez indirilen Instagram ve Facebook yer alırken, dördüncü sırada 125 milyon indirme ile mesajlaşma platformu WhatsApp yer alıyor. Beşinci sıra ise 100 milyondan fazla kez indirilen Telegram tarafından kapatılmış durumda.

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Toplamda TikTok, lansmanından bu yana 3.5 milyardan fazla kez indirildi ve bu göstergeye sahip beşinci uygulama ve Facebook'un ana şirketi Meta'ya ait olmayan tek uygulama. WhatsApp'ın 250 milyon kez indirildiği 2018'in başlangıcından bu yana hiçbir uygulama TikTok'tan daha fazla indirme sayısına ulaşamadı.

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