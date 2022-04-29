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    TikTok, 2022'nin ilk çeyreğinde en çok indirilen uygulama oldu

    Kısa video uygulaması TikTok durdurulamıyor. Çin merkezli sosyal medya uygulaması 2022 yılının ilk çeyreğinde de en çok indirilen uygulama olmayı başardı.       
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    TikTok, 2022'nin ilk çeyreğinde en çok indirilen uygulama oldu
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    Kısa video hizmeti TikTok, bu yılın ilk çeyreğinde 175 milyondan fazla kez indirildi ve onu dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu haline getirdi. Bu istatistik, araştırma şirketi Sensor Tower tarafından yayınlanan yeni bir raporda yer alıyor.

    TikTok rekoları kırmaya devam ediyor

    İndirme sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada, 150 milyondan fazla kez indirilen Instagram ve Facebook yer alırken, dördüncü sırada 125 milyon indirme ile mesajlaşma platformu WhatsApp yer alıyor. Beşinci sıra ise 100 milyondan fazla kez indirilen Telegram tarafından kapatılmış durumda.

    TikTok, 2022'nin ilk çeyreğinde en çok indirilen uygulama oldu
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    Toplamda TikTok, lansmanından bu yana 3.5 milyardan fazla kez indirildi ve bu göstergeye sahip beşinci uygulama ve Facebook'un ana şirketi Meta'ya ait olmayan tek uygulama. WhatsApp'ın 250 milyon kez indirildiği 2018'in başlangıcından bu yana hiçbir uygulama TikTok'tan daha fazla indirme sayısına ulaşamadı.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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