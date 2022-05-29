WhatsApp emoji ile tepki verme özelliğini iyileştirecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp geçtiğimiz ay emoji ile tepki verme özelliğini kullanıma sunmuştu. WABetaInfo internet sitesinin haberine göre şirket bu özelliği birkaç ince ayar ile iyileştirmeyi planlıyor.
WhatsApp'ın iOS platformu için yayınlanan 22.12.0.70 numaralı beta sürümünde fotoğraflara verilen tepkilerle ilgili bazı yenilikler keşfedildi. Bildiğiniz üzere bir sohbette birden fazla fotoğraf gönderdiğinizde, WhatsApp bunları bir albümde toplar.
Reactions 2.0 yolda
Şu anda uygulamanın kararlı sürümünü kullananlar, hangi fotoğrafa tepki verildiğini albümü açmadan göremiyorlar. Gelecekte yayınlanacak bu güncelleme sayesinde her bir fotoğrafa hangi tepkinin verildiği, tepki bilgisi ekranından öğrenilebilecek.
Tüm bunlara ek olarak WhatsApp'ın mevcut herhangi bir emoji ile tepki verme imkanı sunacak Reactions 2.0 üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Söz konusu özellik şu anda geliştirme aşamasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
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