WhatsApp grup sohbetleri için sessize alma kısayolu geliyor: Masaüstü sürüm

Tam Boyutta Gör 1024 kişilik WhatsApp gruplarının oluşturulabilmesi bu toplulukların işlevselliğini artırdı. Bu popüler mesajlaşma servisinin yazılımcıları kullanıcıların başkaları tarafından rahatsız edilmesini engellemek için grup sohbetlerinde kullanılabileceği söylenen bir sessize alma kısayolu üzerinde emek harcıyor.

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WhatsApp ve sessize alma kısayolu nasıl çalışacak?

Kullanıcılar şu an için henüz geliştirilme aşamasında olan bu kısayoldan masaüstü sürümünde yararlanabilecek. Bundan böyle grup sohbetleri için belirlenen adın sağ tarafında bir adet çan (zil) şekline büründürülen sessize alma simgesi yer alacak. Bu simge sayesinde gruba gelen mesajlar ile ilgili hiçbir bildirim almayacaksınız.

Kullanıcı deneyimini önemsediğini söyleyen WhatsApp yetkilileri bu özelliğin gruplar tarafından rahatsız edilen kişilere rahat bir nefes aldıracağını düşünüyor.

WhatsApp, hatırlanacağı üzere, 2 hafta önce Android telefonlarda kullanılabilen WhatsApp beta sürümünde büyük gruplar için bildirimleri otomatik olarak devre dışı bırakma özelliğini kullanıma sunmuştu. Sessize alma kısayolu isimli yeni mekaniğin ne zaman bütün kullanıcıların kullanımına sunulacağı henüz belli değil.

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WhatsApp grup sohbetleri için sessize alma özelliği: Masaüstü