WhatsApp’ı bırakan devlet kurumları BiP’e geçiyor

WhatsApp’ın kişisel verileri Facebook’a gönderme karşılığında kullanım sunacağını duyurmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Milyonlarca insan uygulamayı eleştiren etiketler açarken WhatsApp’tan akın akın diğer güvenilir sohbet uygulamalarına geçiş başladı. BiP bunlardan birisi.İlginizi Çekebilir WhatsApp, BiP, Telegram, Signal: Hangi uygulama hangi verileri istiyor?
Devlet kurumları BiP’e geçiyor
Turkcell tarafından geliştirilen BiP mesajlaşma uygulaması son günlerde yoğun bir trafik alıyor. Sadece son 24 saatte 1 milyon 124 bin kişi uygulamayı indirmiş durumda. Mayıs ayında toplam indirme sayısı 45 milyonu geçmişti. Bu da aktif kullanıma büyük etki ediyor. Ayrıca devlet kurumları da WhatsApp haberleşme gruplarını BiP’e taşıma kararı aldı.
Ayrıca Bkz. "Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi"
İlk olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların haberleşme gruplarını Bip’e taşıyacağı haberi geldi. Sonrasında Milli Savunma Bakanlığı’nın da BiP uygulamasına geçeceği duyuruldu. Muhtemelen hafta içerisinde bu sayı giderek artacak.
WhatsApp’ın aldığı kritik karar sadece BiP değil Signal ve Telegram gibi alternatif sohbet uygulamalarına da büyük bir trafik oluşturdu. Kullanıcılar tepki olarak Facebook Messenger uygulamasını da siliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
5 Şubat 2018'de PTT Messenger duyuruldu. Hani yerli ve milli olarak lanse edilen ama Signal tabanlı olan uygulama.
Sözde başta devlet kurumları kullanacaktı. 6 ay sonra ise herkese açılacaktı.
Ne-re-de PTT Messenger? PTT Messenger'a ödenen paralar ne oldu?
geçin bu işleri