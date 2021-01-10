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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp’ı bırakan devlet kurumları BiP’e geçiyor

    Haberleşme gruplarını WhatsApp üzerinde oluşturan devlet kurumları son gelişmelerin ardından BiP uygulamasına geçiyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ilk adımı attı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp’ı bırakan devlet kurumları BiP’e geçiyor
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    WhatsApp’ın kişisel verileri Facebook’a gönderme karşılığında kullanım sunacağını duyurmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Milyonlarca insan uygulamayı eleştiren etiketler açarken WhatsApp’tan akın akın diğer güvenilir sohbet uygulamalarına geçiş başladı. BiP bunlardan birisi.

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    Devlet kurumları BiP’e geçiyor

    Turkcell tarafından geliştirilen BiP mesajlaşma uygulaması son günlerde yoğun bir trafik alıyor. Sadece son 24 saatte 1 milyon 124 bin kişi uygulamayı indirmiş durumda. Mayıs ayında toplam indirme sayısı 45 milyonu geçmişti. Bu da aktif kullanıma büyük etki ediyor. Ayrıca devlet kurumları da WhatsApp haberleşme gruplarını BiP’e taşıma kararı aldı.

    Ayrıca Bkz. "Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi"

    İlk olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların haberleşme gruplarını Bip’e taşıyacağı haberi geldi. Sonrasında Milli Savunma Bakanlığı’nın da BiP uygulamasına geçeceği duyuruldu. Muhtemelen hafta içerisinde bu sayı giderek artacak.

    WhatsApp’ın aldığı kritik karar sadece BiP değil Signal ve Telegram gibi alternatif sohbet uygulamalarına da büyük bir trafik oluşturdu. Kullanıcılar tepki olarak Facebook Messenger uygulamasını da siliyor.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Whotsobo borokon dovlot koromloro bopo gocoyor."

    5 Şubat 2018'de PTT Messenger duyuruldu. Hani yerli ve milli olarak lanse edilen ama Signal tabanlı olan uygulama.
    Sözde başta devlet kurumları kullanacaktı. 6 ay sonra ise herkese açılacaktı.
    Ne-re-de PTT Messenger? PTT Messenger'a ödenen paralar ne oldu?
    "Whotsobo borokon dovlot koromloro bopo gocoyor." 5 Şubat 2018'de PTT Messenger duyuruldu. Hani yerli ve milli olarak lanse edilen ama Signal tabanlı ola...
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    1 Yanıt Yanıtla +86
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fişlenmek isteyenleri bipe bekleriz.
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    soneday (Soner Çakır) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında (10-15 sene önce) pardus'a geçiliyordu.
    geçin bu işleri
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    Yorumlar (48) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bip in ne olduğu hakkında bilgisi olmayanlar direkt atlayacaktır zaten.
    Biplenmek isteyen geçebilir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Fortune 4 24 dk. ( Mesaj Silindi ) mehmet4428
    Cok manidar tam amacı yansıtan mükemmel uygun isim koymuslar gercekten..
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    DH Misafiri 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Whatsapp kendi ayağına sıktı haberi yok , elveda whatsapp
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    caga_89 (berk aycan) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Telegram. Akp putin ortak fiş projesi.
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    DH Misafiri 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haftaya geri dönerler
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    fbyram (Bayram Emek) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Facebook kullanmayıp bilgi paylaşacakmış diye silenlere saygım var ama facebooktan aile fotosu paylaşıp ws faceye bilgi verecekmiş diye silenler de ne bileyim





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    cem650 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yav he he allah korusun benim yazmadığım şeyi yazdı diyip silivriye yollarlar beee....
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    YeşilOk 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerli alternatifin olması güzel fakat BİP'in iyice geliştirilmesi lazım. Şu anki yazılım altyapısı tüm ülkenin yükü taşıyacak seviyede değil bence. Yavaş yavaş geçiş olsa iyi olur. Tümden geçiş herkesi zorlar gibi geliyor.
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    hulkibey (Hulki Pehlivan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tüm kontrolü ve verileri Tayyip'in elinde olan bir uygulamaya asla guvenmem.
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    drjacob (... ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    direk cimer'e yazın ne yazıyorsanız daha iyi
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    kusluk (ibrahim ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bip'in fişlemesinden bahsedenler; memleket için zararlı işler peşinde mi?

    Siz sanıyorsanız Whatsapp signal veya telegram gerektiğinde ilgili güvenlik birimleriyle verilerinizi paylaşmaz, e devam edin.

    Mesut Çeviğin videosunda güzel bir sözü vardı "Eğer ücretsiz birşeyi temin ediyorsanız orda ürün sizsizsiniz"

    Diğer taraftan
    Apple ürettiği tüm ürünleri piyasada değil, buna arge derler
    başarısız olur çöp olur, bu bilinen bir gerçek. Bırakın teknoloji dünyasını dove marka sabun firması kaç sabun piyasaya sürülemeden masada kaldı, geliştirme için para harcandı. Ptt Mesenger istenilen verim alınamamış olsa gerekki beklenen seviyeye ulaşamadı. Bu yazılım dünyasında da donanım dünyasının gerçekleri.

    Msn Messenger mobil ortamada adapte olsaydı, Tango verimli bir kullanım sunsaydı bugün whatsapp bahsedebilir miydik?

    whatsapp bu tarz bir karar alsamaydı bu konuda olmazdı.

    Devletin hassas birimleri şifrelemeli yazılım kullanır.
    Tsk Telsizlerin bile bilmelisiniz kripto olduğunu kaldıki kullanılan pc yazılımları... ha tabi şifresini 1234 verende çıkmadı değil

    whatsapp grubu kullanması tüm gizli bilgilerin paylaşıldığı bir iletişim fikrini aklınıza getirmesin. ha yokmudur paylaşan illaki her kurumda bu hatayı yapan vardır.

    Değişime açık olun

    Madem Burada Türkçe yazıyoruz bu topraklarda geliştirilen Bip veya Dedi'yi deneyimlemenizi, verim aldığınızı kullanmanızı dilerim. Daha kurulmamış kullanışmamış ama kulaktan dolma bilgiler ile ürün kötüleniyor, yazık.

    Yukarıda bahsettim, tekrar edeyim Telegram kullandığınızda Svr (eskiden Kgb) verilerinizi alamaz ve diğer istihbarat birimleri ile paylaşmaz diyorsan çok iyi yerdesin :-)
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