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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, iOS uygulamasını güncelledi. Birkaç yeni özellik ve gizlilik iyileştirmeleri getiren bu güncellemenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
    21 dk.
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    49
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp'ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi
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    WhatsApp'ın iOS versiyonu yeni bir güncelleme alarak 2.19.120 sürümüne yükseltildi. Yeni güncelleme birkaç yeni özellik ve güvenlik iyileştirmeleri ile birlikte geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Boston Dynamics'in robot köpeği, bomba imha timi tarafından kullanılıyor"

    Çağrı bekletme özelliği geldi

    En son güncelleme ile birlikte artık gelen bir WhatsApp çağrısını bekletme seçeneğine sahip olacaksınız. Eğer o anda bir görüşme yapıyorsanız, tıpkı normal telefon görüşmesinde yaptığınız gibi gelen çağrıyı görebilecek ve dilerseniz bekletebileceksiniz. Ayrıca WhatsApp'a gelen bir diğer yenilik ise, kullanıcıların mesajlarına hızlıca göz atabilmelerini sağlamak için sohbet ekranı tasarımının güncellenmesi olarak belirtilmiş.

    WhatsApp'ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi
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    Gizlilik odaklı yenilikler de mevcut. WhatsApp'ın iOS sürümünde artık sizi gruplara kimlerin ekleyebileceğini kontrol edebiliyorsunuz. Ayarlar> Hesap> Gizlilik> Gruplar kısayolunu izleyerek grup yöneticilerin size özel bir davetiye yollamalarını sağlamanız mümkün. Bu da rastgele gruplara eklenmeyi istemeyen kullanıcılar için önemli bir gelişme. Tüm bu yeni özellikleri kullanabilmek için iOS için WhatsApp uygulamanızın güncel olduğundan emin olun.



    https://mspoweruser.com/whatsapp-for-ios-now-supports-call-waiting/ Yorum Yaz
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