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    YouTube, widget'larını material you tasarımına geçiriyor

    Geçtiğimiz ay iOS sürümünün widget'larını Material You tasarımına geçiren YouTube, şimdi de Android sürümünün widget'larını bu yeni tasarıma geçiriyor. İşte detaylar:
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    YouTube, widget'larını material you tasarımına geçiriyor Tam Boyutta Gör
    Popüler video izleme platformu YouTube, geçtiğimiz günlerde her kullanıcıya özel olan Recap listesini paylaşmıştı. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor ise uygulamanın widget'larını geliştirdiğini ve yeni bir tasarıma geçtiğini ortaya koydu.

    İşte Material You tasarımıyla yeni YouTube widget'ları:

    YouTube, widget'larını material you tasarımına geçiriyor Tam Boyutta Gör
    Android için yeni YouTube widget'ları 17.43.36 sürümüyle şirket tarafından kullanıma sunuldu. Yeni widget'larla gelen ilk yetenek, hızlı bir şekilde YouTube'da arama yapabilmek. Widget'ı genişlettiğinizde sesle arama da yapmanız mümkün hâle gelmekte.

    Arama kısmının altında ise Hızlı İşlemler kısmı bulunmakta. Buradan ana sayfa akışınıza, kısa hikayelere, aboneliklerinize veya kütüphanenize ulaşabilirsiniz. Bu yeni widget'lar, Android'in Material You tasarımına sahip ve Dynamic Color'dan yararlanmakta. Bu nedenle widget teması, telefon temanızla bağlantılıdır.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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