YouTube, widget'larını material you tasarımına geçiriyor

Tam Boyutta Gör Popüler video izleme platformu YouTube, geçtiğimiz günlerde her kullanıcıya özel olan Recap listesini paylaşmıştı. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor ise uygulamanın widget'larını geliştirdiğini ve yeni bir tasarıma geçtiğini ortaya koydu.

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İşte Material You tasarımıyla yeni YouTube widget'ları:

Tam Boyutta Gör Android için yeni YouTube widget'ları 17.43.36 sürümüyle şirket tarafından kullanıma sunuldu. Yeni widget'larla gelen ilk yetenek, hızlı bir şekilde YouTube'da arama yapabilmek. Widget'ı genişlettiğinizde sesle arama da yapmanız mümkün hâle gelmekte.

Arama kısmının altında ise Hızlı İşlemler kısmı bulunmakta. Buradan ana sayfa akışınıza, kısa hikayelere, aboneliklerinize veya kütüphanenize ulaşabilirsiniz. Bu yeni widget'lar, Android'in Material You tasarımına sahip ve Dynamic Color'dan yararlanmakta. Bu nedenle widget teması, telefon temanızla bağlantılıdır.

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