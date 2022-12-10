YouTube, widget'larını material you tasarımına geçiriyor

İşte Material You tasarımıyla yeni YouTube widget'ları:
Arama kısmının altında ise Hızlı İşlemler kısmı bulunmakta. Buradan ana sayfa akışınıza, kısa hikayelere, aboneliklerinize veya kütüphanenize ulaşabilirsiniz. Bu yeni widget'lar, Android'in Material You tasarımına sahip ve Dynamic Color'dan yararlanmakta. Bu nedenle widget teması, telefon temanızla bağlantılıdır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım