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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'ın yüz tanıma ile kilit açma özelliği Android'e geliyor

    WhatsApp'ın Android sürümüne yakında yeni bir biyometrik kimlik doğrulama yöntemi eklenecek. Kullanıcılar artık yüzlerini taratarak uygulamanın kilidini açabilecekler.
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    Mobil Uygulamalar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    WhatsApp'ın yüz tanıma ile kilit açma özelliği Android'e geliyor
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    Facebook, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android sürümüne yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Şirket uygulamaya yeni bir biyometrik kimlik doğrulama yöntemi ekledi.

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    Bildiğiniz üzere yüz tanıma ile kilit açma özelliği ilk olarak iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Bu güvenlik önlemi artık Android platformu için de geçerli olacak. Yani kullanıcılar yüzlerini taratarak uygulamanın kilidini açabilecekler.

    WhatsApp'ın yüz tanıma ile kilit açma özelliği Android'e geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yakında genel kullanıma sunulacak

    Yeni biyometrik kimlik doğrulama yöntemi özellikle parmak izi tarayıcısı olmayan, ancak yüz tarama teknolojisiyle donatılmış cihazlarda işe yarayacak. Android'in BiometricPrompt API'sini temel alacağı düşünülüyor.

    Yüz tanıma ile kilit açma işlevinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı belli değil. Şu an geliştirilmekte olan özelliğin ilerleyen dönemlerde uygulamanın kararlı sürümüne eklenmesi bekleniyor.



    https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-203-3-whats-new/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 11 sa. en beğenilen xenix
    Ay keşke şu telegramdaki istediğimiz her kadını deepfake ile porno yıldızina dönüştürme özelliği gelse Whatsapp'a (!)





    context
    Ay keşke şu telegramdaki istediğimiz her kadını deepfake ile porno yıldızina dönüştürme özelliği gelse Whatsapp'a (!) context...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    EagleTibet (Eagle Tibet) 8 sa.
    Bence çok gereksiz. Bildiğim kadarıyla (yanlışsa konuya hakim biri düzeltsin lütfen) yüz tanıma olayı android kanadında appleda olduğu gibi düzgün ve güvenli değil. Kandırması çok daha kolay, basit bir yüz tanıma var. Dolayısıyla bu özelliğin androide gelmesi pek yararlı olacak gibi durmuyor.

    Hayırlısı
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    smart1978 (X Y) 10 sa.
    Gozler acik olma sarti da var midir :)
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 11 sa.
    Şunun sadece şifre koyarak halini yapsanız başta. Zuck'un tek istediği yüzümüz herhalde ki diğerlerini getirmek yerine tek yüz tanıma geliyor xd
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    xenix 11 sa.
    Sonunda telegram da olmayan bir özellik bulmuşlar 👍👏
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    Rachsuchtig 11 sa. xenix
    Ay keşke şu telegramdaki istediğimiz her kadını deepfake ile porno yıldızina dönüştürme özelliği gelse Whatsapp'a (!)





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