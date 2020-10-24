WhatsApp'ın yüz tanıma ile kilit açma özelliği Android'e geliyor

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Facebook, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android sürümüne yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Şirket uygulamaya yeni bir biyometrik kimlik doğrulama yöntemi ekledi.

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Bildiğiniz üzere yüz tanıma ile kilit açma özelliği ilk olarak iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Bu güvenlik önlemi artık Android platformu için de geçerli olacak. Yani kullanıcılar yüzlerini taratarak uygulamanın kilidini açabilecekler.

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Yakında genel kullanıma sunulacak

Yeni biyometrik kimlik doğrulama yöntemi özellikle parmak izi tarayıcısı olmayan, ancak yüz tarama teknolojisiyle donatılmış cihazlarda işe yarayacak. Android'in BiometricPrompt API'sini temel alacağı düşünülüyor.

Yüz tanıma ile kilit açma işlevinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı belli değil. Şu an geliştirilmekte olan özelliğin ilerleyen dönemlerde uygulamanın kararlı sürümüne eklenmesi bekleniyor.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-203-3-whats-new/

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