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    WhatsApp kaybolan mesajlar biraz kafa karıştırıyor

    WhatsApp sohbetlerinizde kullanabileceğiniz kaybolan mesajlar aslında tam anlamıyla kaybolmuyor. En az 7 gün boyunca uygulamaya giriş yapmamanız temel şart.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp kaybolan mesajlar biraz kafa karıştırıyor
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    İnternetin en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp; yakın zamanda kaybolan mesajlar özelliğini kullanıma sunacak. Bununla birlikte kullanım şartlarındaki tanımlar biraz kafa karıştırıcı nitelikte.

    Kafa karıştırıyor

    Belirli bir süre sonra kaybolan mesajlar aslında ilk olarak Snapchat platformunda kullanıma sunulmuş sonrasında da kısa sürede benimsenmişti. Pek çok sosyal medya aracında kaybolan mesajlar popüler ve Hikayeler konsepti de bunu temel almıştı.

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    WhatsApp platformu kaybolan mesajları biraz daha kaybolamayan mesajlar şekline dönüştürmüş zira rakip platformların aksine mesajların kaybolabilmesi için bazı zorlu kurallar konulmuş. Bunlar yerine getirilmezse mesajlar kaybolmuyor.

    Kaybolan mesajlar bireysel veya grup sohbetlerde geçerli olacak. Global olarak kapalı geleceği için kişilerin veya yöneticilerin Ayarlar kısmından aktif etmesi gerekiyor. Aktif olduktan sonra da tüm yeni mesajlar kaybolan mesaj statüsü kazanıyor.

    WhatsApp kaybolan mesajlar biraz kafa karıştırıyor
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    Bir mesajın kaybolması için gönderen kişinin tam 7 gün uygulamayı açmaması tek şart. 7 günün sonunda mesaj otomatik olarak siliniyor. Eğer kullanıcı bu dönemde uygulamaya giriş yaparsa, kaybolan mesaj kaybolma özelliğinin aktif olmadığı diğer bir sohbete aktarılırsa veya kaybolmadan önce kullanıcı yedekleme yaparsa kaybolmuyor. Ayrıca bu mesaj alıntılanıp cevaplanırsa alıntı da kalıyor. Diğer taraftan mesaj kaybolsa dahi bildirim çubuğundaki uyarı kaybolmuyor. Daha önce kaybolan mesajlar için dakika veya saat ayarları sızdırılmıştı ancak ilk etapta bunlar devre dışı kalmış görünüyor.

    Görüleceği üzere WhatsApp konuya biraz daha farklı yaklaşmış. 24 saat içerisinde kaybolan mesajlardan ziyade kullanıcının uzun süre uygulamadan uzak kalması durumunda kaybolan mesaj konsepti söz konusu. Yani aktif kullanıcılar için kaybolan mesaj pek mümkün görünmüyor. Kaybolan mesajlar tüm platformlarda kullanılabilir olacak.



    https://wccftech.com/whatsapps-upcoming-disappearing-messages-feature-detailed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnternet alemi ile ilgili bildiğim en net şey, bir veri internete girdiyse asla gerçekten silinmez. İstedikleri kadar kaybolan mesaj yapsınlar o mesajlar bir yerde saklı duruyor.
    İnternet alemi ile ilgili bildiğim en net şey, bir veri internete girdiyse asla gerçekten silinmez. İstedikleri kadar kaybolan mesaj yapsınlar o mesajlar bir ye...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kemal (Kemal ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Abuk sabuk oradan buradan çaldığı özellikler yerine AÇMA-KAPATMA seçeneği getirmeli.

    İstemediğim zaman mesaj gelmesin, çevrimdışı olayım.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Merhaba, yanlış biliyorsunuz. Silinen veriler de mevcuttur.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Hizmet sağlayıcının maddi anlamda işine yaramayan her bilgi silinebilir, diğerleri değerli
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne işe yarıyor tam anlamadım zamanı geçti mantığı yürütmüş anlaşılan.
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnternet alemi ile ilgili bildiğim en net şey, bir veri internete girdiyse asla gerçekten silinmez. İstedikleri kadar kaybolan mesaj yapsınlar o mesajlar bir yerde saklı duruyor.
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