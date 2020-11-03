WhatsApp kaybolan mesajlar biraz kafa karıştırıyor

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İnternetin en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp; yakın zamanda kaybolan mesajlar özelliğini kullanıma sunacak. Bununla birlikte kullanım şartlarındaki tanımlar biraz kafa karıştırıcı nitelikte.

Kafa karıştırıyor

Belirli bir süre sonra kaybolan mesajlar aslında ilk olarak Snapchat platformunda kullanıma sunulmuş sonrasında da kısa sürede benimsenmişti. Pek çok sosyal medya aracında kaybolan mesajlar popüler ve Hikayeler konsepti de bunu temel almıştı.

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WhatsApp platformu kaybolan mesajları biraz daha kaybolamayan mesajlar şekline dönüştürmüş zira rakip platformların aksine mesajların kaybolabilmesi için bazı zorlu kurallar konulmuş. Bunlar yerine getirilmezse mesajlar kaybolmuyor.

Kaybolan mesajlar bireysel veya grup sohbetlerde geçerli olacak. Global olarak kapalı geleceği için kişilerin veya yöneticilerin Ayarlar kısmından aktif etmesi gerekiyor. Aktif olduktan sonra da tüm yeni mesajlar kaybolan mesaj statüsü kazanıyor.

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Bir mesajın kaybolması için gönderen kişinin tam 7 gün uygulamayı açmaması tek şart. 7 günün sonunda mesaj otomatik olarak siliniyor. Eğer kullanıcı bu dönemde uygulamaya giriş yaparsa, kaybolan mesaj kaybolma özelliğinin aktif olmadığı diğer bir sohbete aktarılırsa veya kaybolmadan önce kullanıcı yedekleme yaparsa kaybolmuyor. Ayrıca bu mesaj alıntılanıp cevaplanırsa alıntı da kalıyor. Diğer taraftan mesaj kaybolsa dahi bildirim çubuğundaki uyarı kaybolmuyor. Daha önce kaybolan mesajlar için dakika veya saat ayarları sızdırılmıştı ancak ilk etapta bunlar devre dışı kalmış görünüyor.

Görüleceği üzere WhatsApp konuya biraz daha farklı yaklaşmış. 24 saat içerisinde kaybolan mesajlardan ziyade kullanıcının uzun süre uygulamadan uzak kalması durumunda kaybolan mesaj konsepti söz konusu. Yani aktif kullanıcılar için kaybolan mesaj pek mümkün görünmüyor. Kaybolan mesajlar tüm platformlarda kullanılabilir olacak.

https://wccftech.com/whatsapps-upcoming-disappearing-messages-feature-detailed/

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