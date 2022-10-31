WhatsApp kendi numaranıza mesaj göndermenizi kolaylaştıracak: Nasıl çalışacak?

Tam Boyutta Gör WhatsApp ile akıllı telefonlarda bundan böyle kendi numaranıza mesaj yollamak daha kısa sürecek. Bu sistem şimdilik sadece daha önceden seçilen Android ve iOS kullanıcıları tarafından ilgili beta sürümünde deneniyor.

WhatsApp kendi numaranıza mesaj göndermenizi kolaylaştıracak 1 sa. önce eklendi

Whatsapp ile kendine mesaj gönderme özelliği değişiyor

Aslında bu özellik teknik olarak mevcut ancak kendi numaranızı kişi listenizde ayrıyeten görebileceğiniz özel bir sohbet ekranı henüz yok. Milyonlarca kullanıcı kendi numarasına mesaj göndermek, not almak ve kendisine çeşitli dosyalar iletmek için tek katılımcılı gruplar bile oluşturdu.

Yeni güncelleme sayesinde artık ekranda "Kendinize mesaj gönderin!" seçeneği belirecek. Kendinizi rehberinizde görebileceksiniz. WaBetaInfo tarafından iletilen bir bilgiye göre kendi numaranızla kendinize bir mesaj gönderdiğiniz takdirde bu mesaj diğer cihazlarınızda da görülebilecek. Senkronizasyon sorunu yaşanmayacak.

Bu özelliğin ne zaman bütün kullanıcılar için piyasaya sürüleceği henüz belli değil ancak kendisinin kısa bir süre içerisinde yayımlanacağı tahmin ediliyor.

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WhatsApp kendi numaranıza mesaj göndermenizi kolaylaştıracak