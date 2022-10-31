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    WhatsApp kendi numaranıza mesaj göndermenizi kolaylaştıracak: Nasıl çalışacak?

    Whatsapp yetkilileri kendine mesaj gönderme özelliğinin daha hızlı bir şekilde kullanılması adına yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu özellik şu anda iOS ve Android kullanıcıları için tasarlanıyor.
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    WhatsApp ile akıllı telefonlarda bundan böyle kendi numaranıza mesaj yollamak daha kısa sürecek. Bu sistem şimdilik sadece daha önceden seçilen Android ve iOS kullanıcıları tarafından ilgili beta sürümünde deneniyor.

    Whatsapp ile kendine mesaj gönderme özelliği değişiyor 

    Aslında bu özellik teknik olarak mevcut ancak kendi numaranızı kişi listenizde ayrıyeten görebileceğiniz özel bir sohbet ekranı henüz yok. Milyonlarca kullanıcı kendi numarasına mesaj göndermek, not almak ve kendisine çeşitli dosyalar iletmek için tek katılımcılı gruplar bile oluşturdu.

    Yeni güncelleme sayesinde artık ekranda "Kendinize mesaj gönderin!" seçeneği belirecek. Kendinizi rehberinizde görebileceksiniz. WaBetaInfo tarafından iletilen bir bilgiye göre kendi numaranızla kendinize bir mesaj gönderdiğiniz takdirde bu mesaj diğer cihazlarınızda da görülebilecek. Senkronizasyon sorunu yaşanmayacak.

    Whatsapp kendine mesaj gönderme
    Bu özelliğin ne zaman bütün kullanıcılar için piyasaya sürüleceği henüz belli değil ancak kendisinin kısa bir süre içerisinde yayımlanacağı tahmin ediliyor.
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