WhatsApp kendi numaranıza mesaj göndermenizi kolaylaştıracak: Nasıl çalışacak?

Whatsapp ile kendine mesaj gönderme özelliği değişiyor
Aslında bu özellik teknik olarak mevcut ancak kendi numaranızı kişi listenizde ayrıyeten görebileceğiniz özel bir sohbet ekranı henüz yok. Milyonlarca kullanıcı kendi numarasına mesaj göndermek, not almak ve kendisine çeşitli dosyalar iletmek için tek katılımcılı gruplar bile oluşturdu.
Yeni güncelleme sayesinde artık ekranda "Kendinize mesaj gönderin!" seçeneği belirecek. Kendinizi rehberinizde görebileceksiniz. WaBetaInfo tarafından iletilen bir bilgiye göre kendi numaranızla kendinize bir mesaj gönderdiğiniz takdirde bu mesaj diğer cihazlarınızda da görülebilecek. Senkronizasyon sorunu yaşanmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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