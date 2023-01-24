WhatsApp Mac betası herkese açıldı

Tam Boyutta Gör Windows işletim sistemine yerleşik WhatsApp uygulamasını sunduktan sonra Mac sistemleri için de kolları sıvayan Meta, bir süredir devam eden kapalı beta sürecini nihayet herkesin erişimine açtı.

WhatsApp Mac uygulaması erişime açıldı

Beta sürümünde olsa da WhatsApp Mac uygulamasını herkesin deneyimlemesinin önü açılmış oldu. Mac Catalyst altyapısı ile geliştirilen yeni uygulama Mac donanımları için özel olarak optimize edildi.

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WhatsApp Mac uygulamasında 3 panelli yeni bir ara yüz mevcut ve kullanıcılar sohbet-arama-arşiv-yıldızlı mesajlar arasında kolayca gezinebiliyor. Yeni sürümün web tabanlı Electron versiyonundan daha hızlı ve verimli olduğu ifade ediliyor.

Catalyst altyapısı normalde iOS uygulamalarının macOS tarafına portlanabilmesini veya her ikisi için de çalışan tek bir uygulama geliştirilebilmesini sağlıyor. Bu bakımdan iPadOS için beklenen yerleşik uygulama da yakında gelebilir.

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