WhatsApp Mac betası herkese açıldı

WhatsApp Mac uygulaması erişime açıldı
Beta sürümünde olsa da WhatsApp Mac uygulamasını herkesin deneyimlemesinin önü açılmış oldu. Mac Catalyst altyapısı ile geliştirilen yeni uygulama Mac donanımları için özel olarak optimize edildi.
WhatsApp Mac uygulamasında 3 panelli yeni bir ara yüz mevcut ve kullanıcılar sohbet-arama-arşiv-yıldızlı mesajlar arasında kolayca gezinebiliyor. Yeni sürümün web tabanlı Electron versiyonundan daha hızlı ve verimli olduğu ifade ediliyor.
Catalyst altyapısı normalde iOS uygulamalarının macOS tarafına portlanabilmesini veya her ikisi için de çalışan tek bir uygulama geliştirilebilmesini sağlıyor. Bu bakımdan iPadOS için beklenen yerleşik uygulama da yakında gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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