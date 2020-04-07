WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için yeni bir sınırlamaya gidiyor

Facebook'a ait WhatsApp, dünyanın en büyük mesajlaşma servisi ve küresel olarak 2 milyardan fazla kullanıcısı var. Şirket, koronavirüs pandemisi zamanında yanlış bilgileri engellemenin yeni bir yolunu açıkladı. WhatsApp daha önce de Web'de ara özelliği üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Sınırlama mesaj yönlendirme özelliğinde

WhatsApp resmi blogunda, “Geçen yıl kullanıcıları 'defalarca iletilen mesajlar' konseptiyle tanıştırdık. Bu mesajlar, yakın bir temastan kaynaklanmadığını belirtmek için çift okla etiketlenmiştir. Aslında, bu mesajlar WhatsApp'ta gönderilen tipik mesajlara göre daha az kişiseldir. Şimdi bu mesajların bir seferde yalnızca bir sohbete yönlendirilebilmesi için bir sınır koyuyoruz.” açıklamaları yapıldı.

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Basitçe söylemek gerekirse bu, iki okla işaretlenmiş bir iletme olarak aldığınız bir mesajı paylaşmak istiyorsanız, bu mesajı birden fazla kişiye veya sohbete gönderemeyeceğiniz anlamına gelir. WhatsApp bu güncellemeyi, en ufak korkunun paniğe neden olabileceği zamanlarda yanlış bilgi ve sahte haberlerin yayılmasını azaltmaya yardımcı olacağı düşüncesiyle getiriyor.

WhatsApp, defalarca iletilen mesajları daha öncesinde 5 kişi ya da sohbete iletebilme olarak sınırlamıştı. Şirket, iletme sayısını 5 ile sınırlandırdığında, “küresel olarak iletilerde %25 azalma” yaşandığını söylüyor.

Tüm yönlendirmeler kötü amaçlı değil

WhatsApp yönlendirmeye getirdikleri sınırlamanın aslında özelliğin tamamen kötü amaçla kullanılmasından kaynaklanmadığı belirterek; “Birçok kullanıcının faydalı bilgiler ve anlamlı buldukları komik videolar, memler ve yansımalar veya dualar ilettiğini biliyoruz. Son haftalarda, insanlar sağlık çalışanlarına genel destek anları düzenlemek için WhatsApp'ı da kullandılar ancak kullanıcıların bize bunaltıcı hissettikleri ve yanlış bilginin yayılmasına katkıda bulunabileceğini söyledikleri yönlendirme miktarında önemli bir artış gördük. Bu mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

https://www.engadget.com/whats-app-stricter-limits-message-forwarding-091936305.html

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