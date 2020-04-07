Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için yeni bir sınırlamaya gidiyor

    WhatsApp, koronavirüs pandemisi sırasında yayılabilecek yanlış bilgilerin önüne geçebilmek için yeni bir sınırlama getiriyor. Şirket, bu yeni sınırlama ile güvenilir sohbet ortamı oluşturmak istiyor
    1 gün
    1,1b
    2
    6
    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için yeni bir sınırlamaya gidiyor

    Facebook'a ait WhatsApp, dünyanın en büyük mesajlaşma servisi ve küresel olarak 2 milyardan fazla kullanıcısı var. Şirket, koronavirüs pandemisi zamanında yanlış bilgileri engellemenin yeni bir yolunu açıkladı. WhatsApp daha önce de Web'de ara özelliği üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

    Sınırlama mesaj yönlendirme özelliğinde

    WhatsApp resmi blogunda, “Geçen yıl kullanıcıları 'defalarca iletilen mesajlar' konseptiyle tanıştırdık. Bu mesajlar, yakın bir temastan kaynaklanmadığını belirtmek için çift okla etiketlenmiştir. Aslında, bu mesajlar WhatsApp'ta gönderilen tipik mesajlara göre daha az kişiseldir. Şimdi bu mesajların bir seferde yalnızca bir sohbete yönlendirilebilmesi için bir sınır koyuyoruz.” açıklamaları yapıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Artan internet kullanımı nedeniyle WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görünecek? "

    Basitçe söylemek gerekirse bu, iki okla işaretlenmiş bir iletme olarak aldığınız bir mesajı paylaşmak istiyorsanız, bu mesajı birden fazla kişiye veya sohbete gönderemeyeceğiniz anlamına gelir. WhatsApp bu güncellemeyi, en ufak korkunun paniğe neden olabileceği zamanlarda yanlış bilgi ve sahte haberlerin yayılmasını azaltmaya yardımcı olacağı düşüncesiyle getiriyor. 

    WhatsApp, defalarca iletilen mesajları daha öncesinde 5 kişi ya da sohbete iletebilme olarak sınırlamıştı. Şirket, iletme sayısını 5 ile sınırlandırdığında, “küresel olarak iletilerde %25 azalma” yaşandığını söylüyor.

    Tüm yönlendirmeler kötü amaçlı değil

    WhatsApp yönlendirmeye getirdikleri sınırlamanın aslında özelliğin tamamen kötü amaçla kullanılmasından kaynaklanmadığı belirterek; “Birçok kullanıcının faydalı bilgiler ve anlamlı buldukları komik videolar, memler ve yansımalar veya dualar ilettiğini biliyoruz. Son haftalarda, insanlar sağlık çalışanlarına genel destek anları düzenlemek için WhatsApp'ı da kullandılar ancak kullanıcıların bize bunaltıcı hissettikleri ve yanlış bilginin yayılmasına katkıda bulunabileceğini söyledikleri yönlendirme miktarında önemli bir artış gördük. Bu mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.



    https://www.engadget.com/whats-app-stricter-limits-message-forwarding-091936305.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Samsung'un Kamera Denetleyicisi uygulaması artık bir Galaxy Watch kullanarak Galaxy S20'den fotoğraf çekmenize izin veriyor
    3 gün
    Koronavirüs pandemisi sırasında Dünya artık daha az hareket ediyor!
    3 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Krone 1 gün en beğenilen
    Bizim ülkemiz kullanıcıları için kesinlikle böyle bir önlem alınmalı. 63719371983 satırlık dini hikayelerin olduğu ya da bazı yabancı markaları kötüleme amaçlı saçma sapan mesajların önüne geçilmeli. Canı sıkılan sonsuz satırlı bir hikaye yazıyor sonra bu mesajı bilmem kaç milyon kişiye gönder diyor. Bize kadar geliyor. Bıktık usandık artık.
    Bizim ülkemiz kullanıcıları için kesinlikle böyle bir önlem alınmalı. 63719371983 satırlık dini hikayelerin olduğu ya da bazı yabancı markaları kötüleme amaçlı...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    bizim ülke için şart bari o dini mesajlar gelmez artık
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakdc 3 sa.
    Whatsapp ımda 675 kısı kayıtlı 5 senedir aktif kullanıyorum. Bana ne reklam ıcerıklı bır mesaj nede dini hikaye geldi. Sadece kıme ne mesaj atıyorsam o gıdıyor baskalarındanda aynı sekılde bana ne gonderildiyse o geliyor. Ama Whatsapp buna cozum getirmeye calısıyorsa halı hazırda herkes de sikayetciyse gercektir. Garip ama hic karsılasmadım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    aslanulaş 14 sa. yeni yorumcu
    sonunda yaa. Whatsapp devam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    bizim ülke için şart bari o dini mesajlar gelmez artık
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    viper (Korcan Ayata) 1 gün
    Whatsapp da degil TV'de adamlar!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Krone 1 gün en beğenilen
    Bizim ülkemiz kullanıcıları için kesinlikle böyle bir önlem alınmalı. 63719371983 satırlık dini hikayelerin olduğu ya da bazı yabancı markaları kötüleme amaçlı saçma sapan mesajların önüne geçilmeli. Canı sıkılan sonsuz satırlı bir hikaye yazıyor sonra bu mesajı bilmem kaç milyon kişiye gönder diyor. Bize kadar geliyor. Bıktık usandık artık.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün LEGO Super Mario setlerinin tarihi ve çıkış fiyatı belli oldu 1 gün Intel H81 yongasetini emekliye ayırıyor 1 gün Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi 1 gün Dünyanın ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa çıktı 1 gün Fiyatı iyice düşürmek iyi bir şey mi? "TP-Link Deco E4 incelemesi" 1 gün iOS 13.4.1 yayınlandı: FaceTime ve Bluetooth sorunları çözüldü 1 gün İşte Windows 10'un yeni Başlat menüsü 1 gün Dünya Merkür yolcusu BepiColombo'ya veda edecek 1 gün Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı: 34109 1 gün Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman 1 gün Valorant, Türkçe seslendirmeyle birlikte Kapalı Beta'ya başladı 1 gün Yeni Huawei MatePad'in teknik özellikleri ortaya çıktı 1 gün Poco kablosuz kulaklık geliştirdiğini duyurdu 1 gün Garenta'dan araç kiralamada sağlık çalışanlarına yüzde 60 indirim 1 gün Bir fareden ne ararsan var "Corsair Dark Core RGB Pro SE" inceleme 1 gün Microsoft eski Apple başkan yardımcısını transfer etti 1 gün Oppo Ace yeni bir akıllı telefon serisi olacak 1 gün Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud, 11 ülkede daha kullanıma açılıyor 1 gün Ankara'daki Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi 1 gün Yenilenebilir enerji kapasitesi, 2019 yılında rekor değerlere ulaştı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için yeni bir sınırlamaya gidiyor Sonraki PS Plus Nisan 2020 oyunları indirmeye sunuldu 1 gün Yeni Nissan X-Trail böyle görünebilir 1 gün Huawei Mate Xs için "yıldızlararası" Türkiye fiyatı: 30.000TL 1 gün Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi 1 gün Türkiye’de uçuşlar yüzde 91 azaldı 1 gün iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görünecek? 1 gün Yaygın kullanılan üriner sistem ilacı pankreas kanserinde olumlu sonuç verdi 1 gün Asus’tan kurumlar için ExpertBook B9450 dizüstü modeli 1 gün LG'nin yeni amiral gemisi 15 Mayıs'ta tanıtılabilir 1 gün Core i9-10980HK 135 watt’a kadar tüketebiliyor 1 gün Vivo ilk çift çentikli akıllı telefonunu duyurdu 2 gün Cassini'nin 15 yıl önce çektiği büyüleyici Satürn fotoğrafına bir göz atın 2 gün Meksika hükümeti Corona fabrikasını 30 Nisan'a kadar kapattı 2 gün Proton pili geliştirildi 2 gün Apple küçük çentikli dört farklı iPhone 12 hazırlıyor 2 gün Honda: "CR-V almak RAV4, X-Trail ve Forester almaktan daha mantıklı" 2 gün Nokia 9.3 PureView'un çıkışı ertelendi 2 gün Honor V30 Pro kutu açılışı | En güçlü Honor telefon 2 gün Zoom'un habersiz para kestiği iddiası doğru değil! MEB'den açıklama geldi 2 gün TCL 10 akıllı telefon serisi satışa çıkıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim