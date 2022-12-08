Whatsapp'ta 3D Avatar dönemi başladı: Peki neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Sanal gerçeklik ve metaverse yatırımlarını sürdüren Meta, Instagram ve Facebook kullanıcılarının beğenisini sunulan 3D Avatar özelliğini popüler mesajlaşma platformu Whatsapp'a getirdi. Tüm Whatsapp kullanıcıları için erişime açılan özellik neler içeriyor? İşte detaylar

WhatsApp'ta, 3D avatar dönemi başlıyor

Bugün paylaşılan resmi açıklamada WhatsApp, ''kullanıcıların kişiselleştirilmiş avatarları profil fotoğrafı olarak kullanabileceklerini veya farklı duygu ve eylemleri yansıtan 36 özel çıkartmadan birini seçebileceklerini'' duyurdu. Snapchat Bitmoji veya Apple’ın Memoji çıkartmalarına benzer diyebileceğimiz bu avatarlar, kullanıcılara birçok kişiselleştirme fırsatı sunacak.

Tam Boyutta Gör Böylece kullanıcılar avatarların aydınlatma, gölgeleme ve saç stilleri dahil olmak üzere birçok detayını değiştirilebilecek. Ayrıca profil fotoğrafının yanı sıra, avatarlar emoji olarak da kullanılabilecek.

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Yeni özelliğin platformun gizlilik yeteneklerini de geliştireceğini söyleyebiliriz. Böylece profil fotoğrafını gizlemek isteyen birçok kullanıcı, fotoğraf kullanmamak yerine kendi oluşturduğu 3D avatarları tercih edebilecek. Ayrıca WhatsApp, yeni avatar özelliğine yalnızca uygulamanın kendi içinden erişilebileceğini onayladı. Bu durum, Instagram, Facebook ve Whatsapp’ta oluşturulan avatarların çapraz bir desteğe sahip olmayacağını gösteriyor.

Yeni özelliğe ulaşmak isteyen kullanıcılar, Whatsapp'ı son sürüme güncelledikten sonra ''Ayarlar'' seçeneğinde yer alan ''Avatarınızı Oluşturun'' bölümünden deneyim edebilirler.

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