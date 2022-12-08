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    Whatsapp'ta 3D Avatar dönemi başladı: Peki neler sunuyor?

    Meta tarafından daha önce Instagram, Facebook ve Mesenger için tanıtılan 3D avatar özelliği, nihayet Whatsapp’a geldi. Yeni özellik neler sunuyor? İşte detaylar 
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    Whatsapp'ta 3D Avatar dönemi başladı: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Sanal gerçeklik ve metaverse yatırımlarını sürdüren Meta, Instagram ve Facebook kullanıcılarının beğenisini sunulan 3D Avatar özelliğini popüler mesajlaşma platformu Whatsapp'a getirdi. Tüm Whatsapp kullanıcıları için erişime açılan özellik neler içeriyor? İşte detaylar

    WhatsApp'ta, 3D avatar dönemi başlıyor

    Bugün paylaşılan resmi açıklamada WhatsApp, ''kullanıcıların kişiselleştirilmiş avatarları profil fotoğrafı olarak kullanabileceklerini veya farklı duygu ve eylemleri yansıtan 36 özel çıkartmadan birini seçebileceklerini'' duyurdu. Snapchat Bitmoji veya Apple’ın Memoji çıkartmalarına benzer diyebileceğimiz bu avatarlar, kullanıcılara birçok kişiselleştirme fırsatı sunacak.

    Whatsapp'ta 3D Avatar dönemi başladı: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Böylece kullanıcılar avatarların aydınlatma, gölgeleme ve saç stilleri dahil olmak üzere birçok detayını değiştirilebilecek. Ayrıca profil fotoğrafının yanı sıra, avatarlar emoji olarak da kullanılabilecek.

    Yeni özelliğin platformun gizlilik yeteneklerini de geliştireceğini söyleyebiliriz. Böylece profil fotoğrafını gizlemek isteyen birçok kullanıcı, fotoğraf kullanmamak yerine kendi oluşturduğu 3D avatarları tercih edebilecek. Ayrıca WhatsApp, yeni avatar özelliğine yalnızca uygulamanın kendi içinden erişilebileceğini onayladı. Bu durum, Instagram, Facebook ve Whatsapp’ta oluşturulan avatarların çapraz bir desteğe sahip olmayacağını gösteriyor.

    Yeni özelliğe ulaşmak isteyen kullanıcılar, Whatsapp'ı son sürüme güncelledikten sonra ''Ayarlar'' seçeneğinde yer alan ''Avatarınızı Oluşturun'' bölümünden deneyim edebilirler. 

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    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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