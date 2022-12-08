Whatsapp'ta 3D Avatar dönemi başladı: Peki neler sunuyor?

WhatsApp'ta, 3D avatar dönemi başlıyor
Bugün paylaşılan resmi açıklamada WhatsApp, ''kullanıcıların kişiselleştirilmiş avatarları profil fotoğrafı olarak kullanabileceklerini veya farklı duygu ve eylemleri yansıtan 36 özel çıkartmadan birini seçebileceklerini'' duyurdu. Snapchat Bitmoji veya Apple’ın Memoji çıkartmalarına benzer diyebileceğimiz bu avatarlar, kullanıcılara birçok kişiselleştirme fırsatı sunacak.
Yeni özelliğin platformun gizlilik yeteneklerini de geliştireceğini söyleyebiliriz. Böylece profil fotoğrafını gizlemek isteyen birçok kullanıcı, fotoğraf kullanmamak yerine kendi oluşturduğu 3D avatarları tercih edebilecek. Ayrıca WhatsApp, yeni avatar özelliğine yalnızca uygulamanın kendi içinden erişilebileceğini onayladı. Bu durum, Instagram, Facebook ve Whatsapp’ta oluşturulan avatarların çapraz bir desteğe sahip olmayacağını gösteriyor.
Yeni özelliğe ulaşmak isteyen kullanıcılar, Whatsapp'ı son sürüme güncelledikten sonra ''Ayarlar'' seçeneğinde yer alan ''Avatarınızı Oluşturun'' bölümünden deneyim edebilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım