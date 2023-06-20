WhatsApp'ta medya paylaşımı kolaylaşıyor: Yeni özellik belli oldu

WhatsApp'a yeni bir sıralama seçeneği geliyor
Bildiğiniz üzere WhatsApp'tan birden fazla fotoğraf veya video göndermek istediğinizde, bu dosyaların herhangi bir sıralama olmadan küçük bir tik işareti ile işaretlendiğini görüyoruz. Bu özellik her ne kadar işlevsel olsa da, kullanıcıların hem sıralamayı aklında tutması hem de dosya limiti aşıldığında geri dönerek tekrar seçim yapması gerekiyor. Öyle ki seçilen dosyaların çok daha farklı bir sırada gönderildiğini bile görüyoruz.
An itibarıyla yeni özellik, WhatsApp beta kullanıcıları için erişime açılmış durumda. Ancak WhatsApp, önümüzdeki günlerde daha geniş bir kullanıcı tabanına sunmayı ve kullanılabilirliğini kademeli olarak genişletmeyi planlıyor. Ayrıca WhatsApp'a gelecek tek özelliğin bu olmadığını da belirtelim. Uygulamaya eklenecek özellikler arasında, Windows aramaları için ekran paylaşımı, yüksek kaliteli fotoğraflar ve yeni arayüz iyileştirmeleri dahil olmak üzere birçok yenilik bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: