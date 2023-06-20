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    WhatsApp'ta medya paylaşımı kolaylaşıyor: Yeni özellik belli oldu

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a eklenecek sıradaki özellik belli oldu. Birden fazla medya gönderimi için sıralama seçeneği çok yakında geliyor. İşte detaylar..
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    Whatsapp'ta medya paylaşımı kolaylaşıyor! Yeni özellik belli oldu Tam Boyutta Gör
    Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini artıracak yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de uzun zamandır beklenen bir özellik, uygulamanın son beta sürümünde keşfedildi. Kullanıcılar artık, birden fazla medya gönderiminde sıralama yapabilecek. İşte detaylar.

    WhatsApp'a yeni bir sıralama seçeneği geliyor

    Bildiğiniz üzere WhatsApp'tan birden fazla fotoğraf veya video göndermek istediğinizde, bu dosyaların herhangi bir sıralama olmadan küçük bir tik işareti ile işaretlendiğini görüyoruz. Bu özellik her ne kadar işlevsel olsa da, kullanıcıların hem sıralamayı aklında tutması hem de dosya limiti aşıldığında geri dönerek tekrar seçim yapması gerekiyor. Öyle ki seçilen dosyaların çok daha farklı bir sırada gönderildiğini bile görüyoruz. 

    Whatsapp'ta medya paylaşımı kolaylaşıyor! Yeni özellik belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ancak en son güncellemeyle WhatsApp, seçim bölümüne eklenecek bir numaralandırma sistemi ile bu sorunu çözmeyi planlıyor. Paylaşılan görüntülere göre bu özellik, seçilen her öğeye küçük resimde görüntülenen bir numara atayarak, kullanıcılara aktarım sırası hakkında daha fazla kontrol imkanı sunacak. Dolayısıyla seçtiğiniz fotoğrafları, istediğiniz sırada gönderebileceksiniz. 

    An itibarıyla yeni özellik, WhatsApp beta kullanıcıları için erişime açılmış durumda. Ancak WhatsApp, önümüzdeki günlerde daha geniş bir kullanıcı tabanına sunmayı ve kullanılabilirliğini kademeli olarak genişletmeyi planlıyor. Ayrıca WhatsApp'a gelecek tek özelliğin bu olmadığını da belirtelim. Uygulamaya eklenecek özellikler arasında, Windows aramaları için ekran paylaşımı, yüksek kaliteli fotoğraflar ve yeni arayüz iyileştirmeleri dahil olmak üzere birçok yenilik bulunuyor.

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