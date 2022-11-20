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    WhatsApp'in masaüstü sürümüne şifreleme özelliği geliyor

    Android ve iOS sürümlerinde mevcut olan WhatsApp uygulama kilidi özelliği PC kullanıcıları için de hazırlanıyor. Henüz hiç kimse bu özelliği test edemiyor. Bu sistem ne zaman aktifleştirilecek?
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    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    3 yıl önce mobil cihazlar için piyasaya sürülen WhatsApp uygulama kilidi özelliği bir başka kişinin mesajlarınıza erişememesini sağlıyor. Bu özelliğin masaüstü sürümüne de gelmesi isteniyordu. Popüler mesajlaşma servisi bu çağrıya nihayet kulak astı.

     

    WhatsApp uygulama kilidi PC sürümü için yolda

    Bir kullanıcı söz konusu bu özellik sayesinde daha önceden belirlediği bir şifre ile sisteme giriş yapabilecek. Bilgisayarını bir başkasıyla paylaşmak zorunda olan kişiler artık mesajlarıma bakılır mı korkusunu yaşamayacak.

    Bu mekanizmayı aktifleştirmek isteğe bağlı olacak. Ayrıca bu şifrenin sorulma sıklığı da kullanıcının inisiyatifine kalacak. Belirlenen parolanın kaybedilmesi veya unutulması durumunda uygulamadan çıkılabilecek ve QR kodu ile WhatsApp'e tekrar bağlanarak oturum açılabilecek. Belirlenen şifre WhatsApp ile paylaşılmayacak.

    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'in Mac'te Touch ID (parmak izi sensörü eşliğinde) kullanılarak da kilitlenmesini sağlayan bir altyapı üzerinde çalışıldığı iddia edildi.

    WhatsApp uygulama kilidi masaüstü sürümü için ne zaman yayımlanacak henüz belli değil. Beta sürümlerini test eden kişiler bile şu an için bu konu hakkında herhangi bir bilgiye sahip değil.

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