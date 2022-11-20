WhatsApp'in masaüstü sürümüne şifreleme özelliği geliyor

WhatsApp uygulama kilidi PC sürümü için yolda
Bir kullanıcı söz konusu bu özellik sayesinde daha önceden belirlediği bir şifre ile sisteme giriş yapabilecek. Bilgisayarını bir başkasıyla paylaşmak zorunda olan kişiler artık mesajlarıma bakılır mı korkusunu yaşamayacak.
Bu mekanizmayı aktifleştirmek isteğe bağlı olacak. Ayrıca bu şifrenin sorulma sıklığı da kullanıcının inisiyatifine kalacak. Belirlenen parolanın kaybedilmesi veya unutulması durumunda uygulamadan çıkılabilecek ve QR kodu ile WhatsApp'e tekrar bağlanarak oturum açılabilecek. Belirlenen şifre WhatsApp ile paylaşılmayacak.
WhatsApp uygulama kilidi masaüstü sürümü için ne zaman yayımlanacak henüz belli değil. Beta sürümlerini test eden kişiler bile şu an için bu konu hakkında herhangi bir bilgiye sahip değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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