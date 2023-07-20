WhatsApp, Wear OS akıllı saatlerde yerini aldı

Tam Boyutta Gör WhatsApp, WearOS akıllı saatlerde bağımsız uygulama olarak yerini aldı. Bu, kullanıcıların telefonlarını yanlarında bulundurmalarına gerek kalmadan WhatsApp sohbeti başlatabileceği, mesajları yanıtlayabileceği ve VoIP çağrılarını alabileceği anlamına geliyor.

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WearOS 3 akıllı saatlere yüklenebiliyor

Wear OS 3 çalıştıran akıllı saatlere yüklenebilen WhatsApp uygulaması, kullanıcıların doğrudan saatlerinden metin ve sesli mesajların yanı sıra emojiler ve hızlı yanıtlar gönderip almalarına olanak tanıyor.

Bağımsız olarak çalışıyor

Apple akıllı saatlerde Wear OS'den farklı olarak bağımsız bir WhatsApp uygulaması bulunmuyor. Apple Watch kullanıcıları, doğrudan akıllı saatlerinden WhatsApp uygulamasını kullanamadığından (mesaj gönderme, arama yapma gibi) sınırlı bir deneyim elde ediyor. Apple, kullanıcıların yalnızca gelen mesajlara bakmalarına ve mesajlara Apple Watch’un ekranında yanıt vermelerine izin veriyor.

Google, Wear OS’i iyileştirmenin yanı sıra yeni üreticiler ekleyerek ve platforma yeni uygulama ve deneyimler getirerek Apple Watch’un hakim olduğu pazarda en iyisi olmak istiyor. Google’a göre WearOS 3’ün yayınlamasıyla birlikte Wear OS, dünya çapında en hızlı büyüyen akıllı saat platformu oldu.

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