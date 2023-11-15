WhatsApp yedeklemelerine ilişkin değişiklik duyuruldu: Ücretsiz olmayacak!

- WhatsApp yedeklemeleri Google Drive alanını etkileyecek
- Google One aylık ne kadar?
- Google One yıllık ne kadar?
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WhatsApp yedeklemeleri Google Drive alanını etkileyecek
Bu değişiklik ilk olarak WhatsApp Beta programına katılan ve beta sürümleri kullanan kullanıcıları etkileyecek. 2024’ün ilk yarısından itibaren kademeli olarak tüm WhatsApp Android kullanıcılarına uygulanacak.
Değişiklik, kişisel Google hesapları için geçerli olacak. İş veya okul üzerinden Google Workspace aboneliği olanların depolama kotasından düşülmeyecek. Google, Android’deki WhatsApp yedekleme deneyiminin diğer platformlardaki çalışma şekliyle uyumlu olacağını da belirtiyor.
WhatsApp Ayarları - Sohbetler - Sohbet yedekleme bölümünde bir uyarı belirecek. Kullanıcıların depolama sınırına ulaşması durumunda yedeklemelere devam etmek için ihtiyacı olmayan öğeleri kaldırıp yer açması gerekecek. Google, Google Fotoğraflar uygulamasında büyük boyutlu dosyaları hızlıca toplu olarak silmek için depolama yönetimi araçları sunuyor. WhatsApp da kendi içinde çok fazla yer kaplayan öğeleri gösteriyor.
Google, her hesap için ücretsiz 15GB depolama alanı tanımlıyor. Google One planları ve fiyatlandırma şu şekilde:
Google One aylık ne kadar?
- Standart 200 GB: 19.99 TL / aylık
- Premium 2 TB: 49.99 TL / aylık
- Premium 5 TB: 244.99 / aylık
- Premium 10 TB: 489.99 TL / aylık
Google One yıllık ne kadar?
- Standart 200 GB: 199.99 TL / yıllık
- Premium 2 TB: 499.99 TL / yıllık
- Premium 5 TB: 2.449.99 / yıllık
- Premium 10 TB: -
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.