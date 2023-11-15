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    WhatsApp yedeklemelerine ilişkin değişiklik duyuruldu: Ücretsiz olmayacak!

    Google ve WhatsApp, resmî olarak duyurdu. Android'de WhatsApp sohbet ve medya yedeklemeleri Google hesabı bulut depolama alanına dahil edilecek. Değişiklik ilk, beta kullanıcılarını etkileyecek.
    whatsapp yedekleme Google Drive alanını etkileyecek Tam Boyutta Gör
    2018’den bu yana WhatsApp yedeklemeleri Google Drive alanını etkilemiyordu ancak yakında bu değişecek. WhatsApp sohbet ve fotoğraf/video yedeklemeleri Aralık 2023’ten itibaren Google Drive depolama alanından düşürecek.

    WhatsApp yedeklemeleri Google Drive alanını etkileyecek

    Bu değişiklik ilk olarak WhatsApp Beta programına katılan ve beta sürümleri kullanan kullanıcıları etkileyecek. 2024’ün ilk yarısından itibaren kademeli olarak tüm WhatsApp Android kullanıcılarına uygulanacak.

    Değişiklik, kişisel Google hesapları için geçerli olacak. İş veya okul üzerinden Google Workspace aboneliği olanların depolama kotasından düşülmeyecek. Google, Android’deki WhatsApp yedekleme deneyiminin diğer platformlardaki çalışma şekliyle uyumlu olacağını da belirtiyor.

    WhatsApp Ayarları - Sohbetler - Sohbet yedekleme bölümünde bir uyarı belirecek. Kullanıcıların depolama sınırına ulaşması durumunda yedeklemelere devam etmek için ihtiyacı olmayan öğeleri kaldırıp yer açması gerekecek. Google, Google Fotoğraflar uygulamasında büyük boyutlu dosyaları hızlıca toplu olarak silmek için depolama yönetimi araçları sunuyor. WhatsApp da kendi içinde çok fazla yer kaplayan öğeleri gösteriyor.

    Google, her hesap için ücretsiz 15GB depolama alanı tanımlıyor. Google One planları ve fiyatlandırma şu şekilde:

    Google One aylık ne kadar?

    • Standart 200 GB: 19.99 TL / aylık
    • Premium 2 TB: 49.99 TL / aylık
    • Premium 5 TB: 244.99 / aylık
    • Premium 10 TB: 489.99 TL / aylık

    Google One yıllık ne kadar?

    • Standart 200 GB: 199.99 TL / yıllık
    • Premium 2 TB: 499.99 TL / yıllık
    • Premium 5 TB: 2.449.99 / yıllık
    • Premium 10 TB: -
    Kaynakça https://faq.whatsapp.com/1498366720959422 https://support.google.com/android/thread/243899327
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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