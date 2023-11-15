WhatsApp yedeklemelerine ilişkin değişiklik duyuruldu: Ücretsiz olmayacak!

Tam Boyutta Gör 2018’den bu yana WhatsApp yedeklemeleri Google Drive alanını etkilemiyordu ancak yakında bu değişecek. WhatsApp sohbet ve fotoğraf/video yedeklemeleri Aralık 2023’ten itibaren Google Drive depolama alanından düşürecek.

WhatsApp yedeklenen mesajları geri getirme yöntemi 1 yıl önce eklendi

WhatsApp yedeklemeleri Google Drive alanını etkileyecek

Bu değişiklik ilk olarak WhatsApp Beta programına katılan ve beta sürümleri kullanan kullanıcıları etkileyecek. 2024’ün ilk yarısından itibaren kademeli olarak tüm WhatsApp Android kullanıcılarına uygulanacak.

Değişiklik, kişisel Google hesapları için geçerli olacak. İş veya okul üzerinden Google Workspace aboneliği olanların depolama kotasından düşülmeyecek. Google, Android’deki WhatsApp yedekleme deneyiminin diğer platformlardaki çalışma şekliyle uyumlu olacağını da belirtiyor.

WhatsApp Ayarları - Sohbetler - Sohbet yedekleme bölümünde bir uyarı belirecek. Kullanıcıların depolama sınırına ulaşması durumunda yedeklemelere devam etmek için ihtiyacı olmayan öğeleri kaldırıp yer açması gerekecek. Google, Google Fotoğraflar uygulamasında büyük boyutlu dosyaları hızlıca toplu olarak silmek için depolama yönetimi araçları sunuyor. WhatsApp da kendi içinde çok fazla yer kaplayan öğeleri gösteriyor.

Google, her hesap için ücretsiz 15GB depolama alanı tanımlıyor. Google One planları ve fiyatlandırma şu şekilde:

Google One aylık ne kadar?

Standart 200 GB: 19.99 TL / aylık

Premium 2 TB: 49.99 TL / aylık

Premium 5 TB: 244.99 / aylık

Premium 10 TB: 489.99 TL / aylık

Google One yıllık ne kadar?

Standart 200 GB: 199.99 TL / yıllık

Premium 2 TB: 499.99 TL / yıllık

Premium 5 TB: 2.449.99 / yıllık

Premium 10 TB: -

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WhatsApp yedeklemelerine ilişkin değişiklik duyuruldu