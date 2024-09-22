2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, beta sürümünde kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları otomatik olarak engellemesine, spam veya istenmeyen iletişimleri engellemesine olanak tanıyor.

WhatsApp tercih ettiğiniz kanalları keşfetmenizi kolaylaştırıyor 2 gün önce eklendi

Bilinmeyen hesaptan gelen mesajları engelleyecek

“Bilinmeyen hesaptan gelen mesajları engelle” seçeneğine seçeneğine Ayarlar - Gelişmiş menüsü atlından erişilebilecek. Etkinleştirildikten sonra WhatsApp, bilinmeyen kişilerden gelen mesajları takip edecek ve kullanıcı, rehberinde kayıtlı olmayan birinden çok sayıda spam mesaj alırsa WhatsApp bu mesajları geçici olarak engelleyecek.

Bilinmeyen numaralardan gelen mesajları engelleyen özellik, WhatsApp'taki gizlilik odaklı diğer iki seçeneği tamamlayacak; Aramalar sırasında IP adreslerini koruma ve üçüncü bir kişinin kullanıcının IP adresini tanımlamasını önlemek için bağlantı önizlemelerini devre dışı bırakma.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp, yeni özelliğiyle spam mesajları engelleyecek